ΔΕΛΤΑ: Από την κυριαρχία στην αναζήτηση αγοραστή – Τι δείχνει ο νέος ισολογισμός
ΔΕΛΤΑ: Από την κυριαρχία στην αναζήτηση αγοραστή – Τι δείχνει ο νέος ισολογισμός
Οι απώλειες μεριδίων, οι ζημιές 2,6 εκατ. ευρώ και η πίεση στη ρευστότητα - Η εξαγωγική δραστηριότητα, οι αναδιαρθρώσεις και η πώληση που παραμένει στα σχέδια της CVC
Με πωλήσεις που πλησιάζουν τα 300 εκατ. ευρώ, αλλά και ζημιές, απώλειες μεριδίων σε βασικές κατηγορίες και έντονη πίεση στη ρευστότητα, η ΔΕΛΤΑ βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες της σταδιακής αποδυνάμωσής της. Η ιστορική γαλακτοβιομηχανία, που επί δεκαετίες πρωταγωνιστούσε στην ελληνική αγορά και είχε αναπτύξει σημαντική παρουσία στο εξωτερικό, αποτελεί πλέον ένα από τα τελευταία μεγάλα περιουσιακά στοιχεία της Vivartia που η CVC επιδιώκει να πουλήσει.
Ο ισολογισμός του 2025 αποτυπώνει τις δυσκολίες της επιχείρησης. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 2,5%, στα 298,7 εκατ. ευρώ, ωστόσο ο όμιλος εμφάνισε ζημιές 2,6 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 657.000 ευρώ το 2024. Παράλληλα, οι λειτουργικές ταμειακές ροές περιορίστηκαν σε μόλις 790.000 ευρώ, από 8,6 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά, ενώ τα διαθέσιμα υποχώρησαν στα 9,2 εκατ. ευρώ.
Η CVC έχει ήδη πουλήσει τον Μπάρμπα Στάθη και τη Δωδώνη και έχει συμφωνήσει τη μεταβίβαση της Evergood στην καναδική Recipe Unlimited. Στις βασικές εκκρεμότητες της αποεπένδυσής της από τη Vivartia παραμένουν η ΔΕΛΤΑ και η Ελληνική Ζύμη, με την οικονομική κατάσταση της γαλακτοβιομηχανίας να αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την αποτίμησή της.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ο ισολογισμός του 2025 αποτυπώνει τις δυσκολίες της επιχείρησης. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 2,5%, στα 298,7 εκατ. ευρώ, ωστόσο ο όμιλος εμφάνισε ζημιές 2,6 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 657.000 ευρώ το 2024. Παράλληλα, οι λειτουργικές ταμειακές ροές περιορίστηκαν σε μόλις 790.000 ευρώ, από 8,6 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά, ενώ τα διαθέσιμα υποχώρησαν στα 9,2 εκατ. ευρώ.
Η CVC έχει ήδη πουλήσει τον Μπάρμπα Στάθη και τη Δωδώνη και έχει συμφωνήσει τη μεταβίβαση της Evergood στην καναδική Recipe Unlimited. Στις βασικές εκκρεμότητες της αποεπένδυσής της από τη Vivartia παραμένουν η ΔΕΛΤΑ και η Ελληνική Ζύμη, με την οικονομική κατάσταση της γαλακτοβιομηχανίας να αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την αποτίμησή της.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα