ΔΕΛΤΑ: Από την κυριαρχία στην αναζήτηση αγοραστή – Τι δείχνει ο νέος ισολογισμός

Οι απώλειες μεριδίων, οι ζημιές 2,6 εκατ. ευρώ και η πίεση στη ρευστότητα - Η εξαγωγική δραστηριότητα, οι αναδιαρθρώσεις και η πώληση που παραμένει στα σχέδια της CVC