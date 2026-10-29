Eισφορά αλληλεγγύης: Tιμαριθμοποίηση κλιμακίων το 2027, αλλά ουδέν νεότερο για ελάφρυνση των κρατήσεων
Eισφορά αλληλεγγύης: Tιμαριθμοποίηση κλιμακίων το 2027, αλλά ουδέν νεότερο για ελάφρυνση των κρατήσεων
Η κρίσιμη δίκη της 4ης Νοεμβρίου για την ΕΑΣ, τα σενάρια μείωσης των κρατήσεων έως 50% και τα νέα εισοδηματικά κλιμάκια που θα ισχύσουν από το 2027
Με… παράθυρο ευκαιρίας την πιλοτική δίκη στο ελεγκτικό συνέδριο που μετατέθηκε (εξ αναβολής) στις 4 Νοεμβρίου, η τύχη της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων (ΕΑΣ) παραμένει στο προσκήνιο, παρότι δεν συμπεριλήφθηκε στα μέτρα ελάφρυνσης- ενίσχυσης που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι και το 2027, η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην τιμαριθμοποίηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, προκειμένου ένας συνταξιούχος που θα πάρει ετήσια αύξηση να μην περάσει σε υψηλότερο συντελεστή ΕΑΣ, δηλαδή τα όρια των κλιμακίων το νέο έτος, θα αυξηθούν κατά 2,8%, όσο δηλαδή και οι συντάξεις.
Το πρώτο όριο, για εισφορά 3%, ανεβαίνει από τα 1.468,01 ευρώ στα 1.509,11 ευρώ. Το όριο για το 6% αυξάνεται στα 1.832,49 ευρώ, για το 7% στα 2.155,87 ευρώ, για το 9% στα 2.479,25 ευρώ, για το 10% στα 2.802,64 ευρώ, για το 12% στα 3.126,01 ευρώ, για το 13% στα 3.449,39 ευρώ και για το 14% στα 3.772,78 ευρώ.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα συνταξιούχου με σύνταξη 1.780 ευρώ, ο οποίος σήμερα βρίσκεται στην κλίμακα ΕΑΣ 3% και έχει παρακράτηση 53,40 ευρώ. Με την αύξηση 2,8%, η σύνταξή του θα φθάσει στα 1.829,84 ευρώ και θα ανέβαινε κλίμακα, αν δε γινόταν η τιμαριθμοποίηση.
Την ίδια ώρα ακόμα μια φορά η μείζονα διευρυμένη Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα πρέπει να αποφανθεί σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) για 440.000 συνταξιούχους. Το δικαστήριο καλείται να αποφασίσει αν θα υπολογίζεται η εισφορά στη διαφορά σύνταξης πάνω από τα 1.468 ευρώ.
Σε περίπτωση που κριθεί δικαστικά ότι ο υφιστάμενος τρόπος υπολογισμού της ΕΑΣ παραβιάζει συνταγματικές αρχές, τότε η εισφορά αλληλεγγύης θα πρέπει να επιβάλλεται με αναλογικότερο σύστημα και να μειωθεί για 440.000 συνταξιούχους.
Η απόφαση, σύμφωνα με νομικούς κύκλους, αναμένεται το 2027 και σε κάθε περίπτωση μετά τις εκλογές.
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Το μόνο σίγουρο είναι ότι και το 2027, η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην τιμαριθμοποίηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, προκειμένου ένας συνταξιούχος που θα πάρει ετήσια αύξηση να μην περάσει σε υψηλότερο συντελεστή ΕΑΣ, δηλαδή τα όρια των κλιμακίων το νέο έτος, θα αυξηθούν κατά 2,8%, όσο δηλαδή και οι συντάξεις.
Το πρώτο όριο, για εισφορά 3%, ανεβαίνει από τα 1.468,01 ευρώ στα 1.509,11 ευρώ. Το όριο για το 6% αυξάνεται στα 1.832,49 ευρώ, για το 7% στα 2.155,87 ευρώ, για το 9% στα 2.479,25 ευρώ, για το 10% στα 2.802,64 ευρώ, για το 12% στα 3.126,01 ευρώ, για το 13% στα 3.449,39 ευρώ και για το 14% στα 3.772,78 ευρώ.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα συνταξιούχου με σύνταξη 1.780 ευρώ, ο οποίος σήμερα βρίσκεται στην κλίμακα ΕΑΣ 3% και έχει παρακράτηση 53,40 ευρώ. Με την αύξηση 2,8%, η σύνταξή του θα φθάσει στα 1.829,84 ευρώ και θα ανέβαινε κλίμακα, αν δε γινόταν η τιμαριθμοποίηση.
Την ίδια ώρα ακόμα μια φορά η μείζονα διευρυμένη Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα πρέπει να αποφανθεί σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) για 440.000 συνταξιούχους. Το δικαστήριο καλείται να αποφασίσει αν θα υπολογίζεται η εισφορά στη διαφορά σύνταξης πάνω από τα 1.468 ευρώ.
Σε περίπτωση που κριθεί δικαστικά ότι ο υφιστάμενος τρόπος υπολογισμού της ΕΑΣ παραβιάζει συνταγματικές αρχές, τότε η εισφορά αλληλεγγύης θα πρέπει να επιβάλλεται με αναλογικότερο σύστημα και να μειωθεί για 440.000 συνταξιούχους.
Η απόφαση, σύμφωνα με νομικούς κύκλους, αναμένεται το 2027 και σε κάθε περίπτωση μετά τις εκλογές.
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