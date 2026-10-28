Μικρά κέρδη στη Wall Street μετά τη Fed – Το ράλι της Oracle και το μεγάλο στοίχημα της AI

Η άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων αποτέλεσε ακόμη έναν παράγοντα που επηρέασε τη συνεδρίαση, καθώς οι επενδυτές επαναξιολογούν το ενδεχόμενο διατήρησης περιοριστικής νομισματικής πολιτικής για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Το 10ετές ανέβηκε στο 5,045% και το 30ετές στο 5,366%.Εξάλλου, η νέα ενίσχυση των τιμών του πετρελαίου αναζωπύρωσε τους φόβους ότι οι πληθωριστικές πιέσεις θα παραμείνουν ισχυρές, δυσκολεύοντας την προσπάθεια της Fed να επαναφέρει τον πληθωρισμό στον στόχο του 2%. Η προθεσμιακή τιμή του Brent ξεπέρασε και πάλι τα 115 δολάρια, ενώ το αμερικανικό WTI έκανε άλμα 2,9% στα 102,78 δολάρια το βαρέλι.Στην εξίσωση προστίθεται και ο παράγοντας των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, οι οποίες πραγματοποιούνται σε μια περίοδο αυξημένης πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας.Στο εταιρικό μέτωπο, η Oracle συγκέντρωσε τα βλέμματα των επενδυτών, με τη μετοχή της να σημειώνει άνοδο άνω του 11%, καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε ότι προβλέπει έσοδα 225 δισ. δολαρίων για τη δημοσιονομική χρήση του 2030, εκτίμηση που συνεπάγεται ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης περίπου 35%.Στον τεχνολογικό κλάδο τα ισχυρά αποτελέσματα που ανακοίνωσε νωρίτερα η νοτιοκορεατική SK Hynix, με ρεκόρ εσόδων και κερδοφορίας, έδωσαν ώθηση στον κλάδο των εταιρειών που προμηθεύουν μνήμες για συστήματα ΑΙ.Έτσι, στις κερδισμένες της ημέρας βρέθηκαν η Micron Technology, η Arm Holdings, η Marvell Technology πάνω από 2% και η Advanced Micro Devices.Ωστόσο αρκετές από τις παραδοσιακές Big Tech δεν ακολούθησαν, καθώς η τεχνολογική αγορά περιμένει να πάρει κατεύθυνση από τα κρίσιμα αποτελέσματα τριμήνου που θα δημοσιεύσουν μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης η Microsoft και η Alphabet.Οι επενδυτές θα επικεντρωθούν στις προβλέψεις των δύο ομίλων για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες και στο κατά πόσο οι τεράστιες επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων, υπολογιστικές υποδομές και τεχνητή νοημοσύνη μετατρέπονται σε ουσιαστική αύξηση εσόδων και κερδοφορίας.Οι προβληματισμοί έχουν ενισχυθεί από τις πρόσφατες ανακοινώσεις της Meta Platforms, η οποία εμφάνισε αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές για το προηγούμενο τρίμηνο, για πρώτη φορά σε τριμηνιαία βάση, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο το 2012. Η εκροή συνδέθηκε με κεφαλαιουχικές δαπάνες σχεδόν 35 δισ. δολαρίων, κυρίως για κέντρα δεδομένων και υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.Επιφυλακτικά αντέδρασαν οι επενδυτές και στην αλλαγή πλεύσης της Apple, η οποία παρουσίασε το νέο MacBook Pro με οθόνη αφής, εγκαταλείποντας μια σχεδιαστική φιλοσοφία που διατηρούσε επί σχεδόν δύο δεκαετίες.Στους υπόλοιπους κλάδους, η GE Vernova και η Phillips 66, ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους διύλισης πετρελαίου παγκοσμίως, ανακοίνωσαν τα οικονομικά τους αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο. Ειδικά η GE Vernova βρίσκεται στο προσκήνιο μετά τη συμφωνία εξαγοράς της Trench Group έναντι 9 δισ. δολαρίων, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της στον εξοπλισμό ηλεκτρικών δικτύων υψηλής τάσης.Υπό πίεση βρέθηκαν και οι μετοχές των αμερικανικών περιφερειακών τραπεζών όπως της Truist Financial, της M&T Bank και της Huntington Bancshares, καθώς η απόφαση της Fed να διατηρήσει σταθερό το κόστος δανεισμού, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης τον Δεκέμβριο, συντήρησε τις ανησυχίες για το κόστος χρηματοδότησης, τη ζήτηση δανείων και την αξία των ομολογιακών χαρτοφυλακίων των τραπεζών.