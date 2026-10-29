«Είπε ότι θα με βιάσουν έξω από το γήπεδο»: Η σύμβουλος τύπου στην κυβέρνηση Τραμπ που απολύθηκε, εξήγησε γιατί πέταξε ποτό σε θεατή στο ΝΒΑ
«Είπε ότι θα με βιάσουν έξω από το γήπεδο»: Η σύμβουλος τύπου στην κυβέρνηση Τραμπ που απολύθηκε, εξήγησε γιατί πέταξε ποτό σε θεατή στο ΝΒΑ
Η Μπριτ ΜακΧένρι απολύθηκε μέσα σε 24 ώρες από την προαγωγή της μετά το επεισόδιο σε αγώνα Μπακς-Γουίζαρντς
Τη δική της εκδοχή για το επεισόδιο στο οποίο πρωταγωνίστησε σε αγώνα ΝΒΑ στην Ουάσινγκτον με αποτέλεσμα να απολυθεί 24 ώρες μετά την αναβάθμισή της ως σύμβουλος τύπου στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, έδωσε η Μπριτ ΜακΧένρι με βίντεο που ανήρτησε στο Instagram το βράδυ της Τετάρτης.
Στο βίντεο η ΜακΧένρι υποστηρίζει ότι όλα ξεκίνησαν όταν υπερασπίστηκε το σούπερ μόντελ Γουίνι Χάρλοου υποστηρίζοντας ότι πέταξε το ποτό σε έναν από τους θεατές επειδή «μου είπε ότι θα έπρεπε να με βιάσουν ομαδικά έξω από το γήπεδο».
Κατά την περιγραφή της ΜακΧένρι η οποία είχε αναλάβει τη θέση της μια ημέρα πριν το επεισόδιο στον αγώνα του NBA της 21ης Οκτωβρίου ανάμεσα στους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς και τους Μιλγουόκι Μπακς, το επεισόδιο ξεκίνησε όταν ένας άνδρας άρχισε να παρενοχλεί λεκτικά τη Χάρλοου, η οποία είναι αρραβωνιασμένη με τον σταρ των Μπακς, Κάιλ Κούζμα.
Η πρώην ρεπόρτερ του ESPN ισχυρίστηκε ότι ο άγνωστος άνδρας προσέβαλε την εμφάνιση της Χάρλοου και έκανε σχόλια για τη λεύκη της, μια αυτοάνοση δερματική πάθηση που προκαλεί απώλεια της χρωστικής ουσίας σε ορισμένες περιοχές του δέρματος. «Τότε έκανα ένα ειρωνικό σχόλιο», συνέχισε, παραδεχόμενη ότι «μάλλον δεν θα έπρεπε να το είχα κάνει».
«Απλώς είπα: “Α, είμαι σίγουρη ότι η κοπέλα σου είναι πραγματικά όμορφη, έτσι δεν είναι;”», ανέφερε η ΜακΧένρι, υποστηρίζοντας ότι ένας άλλος άνδρας, που καθόταν στην ίδια σειρά, γύρισε προς το μέρος της και της είπε: «Γιατί δεν το βουλώνεις, ηλίθια σκύλα;». «Του απάντησα: “Δεν μιλούσα καν σε εσένα. Ποιος είσαι;” Και τότε η κατάσταση κλιμακώθηκε», πρόσθεσε η δημοσιογράφος.
Στη συνέχεια, η ΜακΧένρι και η φίλη της σηκώθηκαν από τις θέσεις τους και κατευθύνθηκαν προς τον χώρο των κυλικείων, όπου ένας εργαζόμενος προσφέρθηκε να τις μεταφέρει σε άλλες θέσεις. Ωστόσο, η ΜακΧένρι δεν θεώρησε σωστό να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους εξαιτίας των ανδρών που τις παρενοχλούσαν. «Εκ των υστέρων, θα ήθελα να είχαμε φύγει», είπε.
Όταν η ΜακΧένρι επέστρεψε στη θέση της, οι άνδρες άρχισαν να πετούν ποτά και άλλα αντικείμενα προς εκείνη, τη φίλη της και τον εργαζόμενο που προσπαθούσε να τις βοηθήσει. «Ο βασικός πρωταγωνιστής μού είπε κάτι πραγματικά αποκρουστικό για το τι θα έπρεπε να μου συμβεί. Φέρεται να είπε ότι θα έπρεπε να με βιάσουν ομαδικά έξω από το γήπεδο. Τότε ήταν που πέταξα προς την κατεύθυνσή τους την υπόλοιπη μπίρα μου»,
Αμέσως μετά, η ΜακΧένρι και η φίλη της αποφάσισαν να αποχωρήσουν, ενώ οι άνδρες που βρίσκονταν στην περιοχή φέρεται να συνέχισαν να τους πετούν ποτά και άλλα αντικείμενα.
Στο βίντεο η ΜακΧένρι υποστηρίζει ότι όλα ξεκίνησαν όταν υπερασπίστηκε το σούπερ μόντελ Γουίνι Χάρλοου υποστηρίζοντας ότι πέταξε το ποτό σε έναν από τους θεατές επειδή «μου είπε ότι θα έπρεπε να με βιάσουν ομαδικά έξω από το γήπεδο».
Κατά την περιγραφή της ΜακΧένρι η οποία είχε αναλάβει τη θέση της μια ημέρα πριν το επεισόδιο στον αγώνα του NBA της 21ης Οκτωβρίου ανάμεσα στους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς και τους Μιλγουόκι Μπακς, το επεισόδιο ξεκίνησε όταν ένας άνδρας άρχισε να παρενοχλεί λεκτικά τη Χάρλοου, η οποία είναι αρραβωνιασμένη με τον σταρ των Μπακς, Κάιλ Κούζμα.
Η πρώην ρεπόρτερ του ESPN ισχυρίστηκε ότι ο άγνωστος άνδρας προσέβαλε την εμφάνιση της Χάρλοου και έκανε σχόλια για τη λεύκη της, μια αυτοάνοση δερματική πάθηση που προκαλεί απώλεια της χρωστικής ουσίας σε ορισμένες περιοχές του δέρματος. «Τότε έκανα ένα ειρωνικό σχόλιο», συνέχισε, παραδεχόμενη ότι «μάλλον δεν θα έπρεπε να το είχα κάνει».
«Απλώς είπα: “Α, είμαι σίγουρη ότι η κοπέλα σου είναι πραγματικά όμορφη, έτσι δεν είναι;”», ανέφερε η ΜακΧένρι, υποστηρίζοντας ότι ένας άλλος άνδρας, που καθόταν στην ίδια σειρά, γύρισε προς το μέρος της και της είπε: «Γιατί δεν το βουλώνεις, ηλίθια σκύλα;». «Του απάντησα: “Δεν μιλούσα καν σε εσένα. Ποιος είσαι;” Και τότε η κατάσταση κλιμακώθηκε», πρόσθεσε η δημοσιογράφος.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Στη συνέχεια, η ΜακΧένρι και η φίλη της σηκώθηκαν από τις θέσεις τους και κατευθύνθηκαν προς τον χώρο των κυλικείων, όπου ένας εργαζόμενος προσφέρθηκε να τις μεταφέρει σε άλλες θέσεις. Ωστόσο, η ΜακΧένρι δεν θεώρησε σωστό να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους εξαιτίας των ανδρών που τις παρενοχλούσαν. «Εκ των υστέρων, θα ήθελα να είχαμε φύγει», είπε.
Όταν η ΜακΧένρι επέστρεψε στη θέση της, οι άνδρες άρχισαν να πετούν ποτά και άλλα αντικείμενα προς εκείνη, τη φίλη της και τον εργαζόμενο που προσπαθούσε να τις βοηθήσει. «Ο βασικός πρωταγωνιστής μού είπε κάτι πραγματικά αποκρουστικό για το τι θα έπρεπε να μου συμβεί. Φέρεται να είπε ότι θα έπρεπε να με βιάσουν ομαδικά έξω από το γήπεδο. Τότε ήταν που πέταξα προς την κατεύθυνσή τους την υπόλοιπη μπίρα μου»,
Αμέσως μετά, η ΜακΧένρι και η φίλη της αποφάσισαν να αποχωρήσουν, ενώ οι άνδρες που βρίσκονταν στην περιοχή φέρεται να συνέχισαν να τους πετούν ποτά και άλλα αντικείμενα.
«Υπερασπίστηκα τη Γουίνι Χάρλοου, μια γυναίκα που θαυμάζω και την οποία έχουν ως πρότυπο πολλά κορίτσια και γυναίκες, και υπερασπίστηκα και τον εαυτό μου» κατέληξε στο βίντεό της η ΜακΧένρι.
Η ΜακΧένρι είχε προσληφθεί στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ ως σύμβουλος Τύπου με αρμοδιότητα την Ευρώπη και την Αφρική, ενώ, σύμφωνα με την Page Six, στα καθήκοντά της περιλαμβανόταν και η επικοινωνιακή διαχείριση της υπόθεσης με τα επίμαχα γραπτά μηνύματα της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, της Αμερικανίδας διπλωμάτη που συνδέεται στενά με την οικογένεια Τραμπ.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Page Six, η εμπλοκή της στο περιστατικό οδήγησε στην αποχώρησή της από το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ως επικεφαλής του τομέα Εξωτερικών Υποθέσεων και Τύπου στην ομάδα του υφυπουργού Εξωτερικών Τζέικομπ Χέλμπεργκ με πηγή που γνωρίζει την υπόθεση να αναφέρει χαρακτηριστικά: «Προήχθη και απολύθηκε μέσα σε 24 ώρες».
Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών απέφυγε να σχολιάσει τους λόγους της αποχώρησής της, επισημαίνοντας ότι δεν τοποθετείται δημόσια για εσωτερικά ζητήματα προσωπικού.
Είχε αναλάβει και την επικοινωνιακή διαχείριση της υπόθεσης Γκιλφόιλ
Η ΜακΧένρι είχε προσληφθεί στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ ως σύμβουλος Τύπου με αρμοδιότητα την Ευρώπη και την Αφρική, ενώ, σύμφωνα με την Page Six, στα καθήκοντά της περιλαμβανόταν και η επικοινωνιακή διαχείριση της υπόθεσης με τα επίμαχα γραπτά μηνύματα της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, της Αμερικανίδας διπλωμάτη που συνδέεται στενά με την οικογένεια Τραμπ.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Page Six, η εμπλοκή της στο περιστατικό οδήγησε στην αποχώρησή της από το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ως επικεφαλής του τομέα Εξωτερικών Υποθέσεων και Τύπου στην ομάδα του υφυπουργού Εξωτερικών Τζέικομπ Χέλμπεργκ με πηγή που γνωρίζει την υπόθεση να αναφέρει χαρακτηριστικά: «Προήχθη και απολύθηκε μέσα σε 24 ώρες».
Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών απέφυγε να σχολιάσει τους λόγους της αποχώρησής της, επισημαίνοντας ότι δεν τοποθετείται δημόσια για εσωτερικά ζητήματα προσωπικού.
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