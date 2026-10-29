«Είπε ότι θα με βιάσουν έξω από το γήπεδο»: Η σύμβουλος τύπου στην κυβέρνηση Τραμπ που απολύθηκε, εξήγησε γιατί πέταξε ποτό σε θεατή στο ΝΒΑ

Η Μπριτ ΜακΧένρι απολύθηκε μέσα σε 24 ώρες από την προαγωγή της μετά το επεισόδιο σε αγώνα Μπακς-Γουίζαρντς

«Υπερασπίστηκα τη Γουίνι Χάρλοου, μια γυναίκα που θαυμάζω και την οποία έχουν ως πρότυπο πολλά κορίτσια και γυναίκες, και υπερασπίστηκα και τον εαυτό μου» κατέληξε στο βίντεό της η ΜακΧένρι.



Είχε αναλάβει και την επικοινωνιακή διαχείριση της υπόθεσης Γκιλφόιλ

Η ΜακΧένρι είχε προσληφθεί στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ ως σύμβουλος Τύπου με αρμοδιότητα την Ευρώπη και την Αφρική, ενώ, σύμφωνα με την Page Six, στα καθήκοντά της περιλαμβανόταν και η επικοινωνιακή διαχείριση της υπόθεσης με τα επίμαχα γραπτά μηνύματα της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, της Αμερικανίδας διπλωμάτη που συνδέεται στενά με την οικογένεια Τραμπ.



Σύμφωνα με πληροφορίες της Page Six, η εμπλοκή της στο περιστατικό οδήγησε στην αποχώρησή της από το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ως επικεφαλής του τομέα Εξωτερικών Υποθέσεων και Τύπου στην ομάδα του υφυπουργού Εξωτερικών Τζέικομπ Χέλμπεργκ με πηγή που γνωρίζει την υπόθεση να αναφέρει χαρακτηριστικά: «Προήχθη και απολύθηκε μέσα σε 24 ώρες».



Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών απέφυγε να σχολιάσει τους λόγους της αποχώρησής της, επισημαίνοντας ότι δεν τοποθετείται δημόσια για εσωτερικά ζητήματα προσωπικού.