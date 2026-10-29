Nova: Τα «στοιχήματα» της επόμενης μέρας – Ο ανταγωνισμός και τα σενάρια
Nova: Τα «στοιχήματα» της επόμενης μέρας – Ο ανταγωνισμός και τα σενάρια
Οι στόχοι της διοίκησης και οι προοπτικές που βλέπει για το σύνολο της χρήσης 2026 – Οι βελτιωμένες οικονομικές επιδόσεις και η αισιοδοξία απέναντι στις προκλήσεις του κλάδου
Μέσα στο ιδιαίτερα «θερμό» κλίμα που επικρατεί στην εγχώρια αγορά των τηλεπικοινωνιών, με τις εξελίξεις να τρέχουν σε διάφορους τομείς, η Nova παραμένει ένας από τους βασικούς «παίκτες» της. Δηλώνει αισιόδοξη για την επόμενη μέρα και θέτει στόχους, όμως ταυτόχρονα φαίνεται να βρίσκεται απέναντι όχι μόνο στις σημερινές προκλήσεις του κλάδου, αλλά και σε κάποια ανοικτά μέτωπα ίσως – μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου.
Η σχετικά πρόσφατη πώληση του μεριδίου της ύψους 50% στην Nova ICT (20 Ιουλίου 2026) προς την IREON Technologies, μέλος του Ομίλου Motor Oil, με την τρέχουσα καθαρή μετοχική αξία της πρώτης να αποτιμάται, στο πλαίσιο της συναλλαγής, στα 121 εκατ. ευρώ (σ.σ. ακολούθησε η είσοδος των EOS Hellenic Renaissance Fund II και Latsco Family Office με ποσοστό 30%) επανέφερε, εκείνες τις μέρες, στο προσκήνιο τις συζητήσεις για το γενικότερο μέλλον της Nova, αν και εκ μέρους της ιδιοκτησίας (BC Partners, Νίκος Σταθόπουλος) δεν φαίνεται να προκύπτει, προς το παρόν, κάτι νεότερο ως προς τις προθέσεις της για τις άλλες δραστηριότητες της εταιρείας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Η σχετικά πρόσφατη πώληση του μεριδίου της ύψους 50% στην Nova ICT (20 Ιουλίου 2026) προς την IREON Technologies, μέλος του Ομίλου Motor Oil, με την τρέχουσα καθαρή μετοχική αξία της πρώτης να αποτιμάται, στο πλαίσιο της συναλλαγής, στα 121 εκατ. ευρώ (σ.σ. ακολούθησε η είσοδος των EOS Hellenic Renaissance Fund II και Latsco Family Office με ποσοστό 30%) επανέφερε, εκείνες τις μέρες, στο προσκήνιο τις συζητήσεις για το γενικότερο μέλλον της Nova, αν και εκ μέρους της ιδιοκτησίας (BC Partners, Νίκος Σταθόπουλος) δεν φαίνεται να προκύπτει, προς το παρόν, κάτι νεότερο ως προς τις προθέσεις της για τις άλλες δραστηριότητες της εταιρείας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα