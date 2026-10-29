Nova: Τα «στοιχήματα» της επόμενης μέρας – Ο ανταγωνισμός και τα σενάρια

Οι στόχοι της διοίκησης και οι προοπτικές που βλέπει για το σύνολο της χρήσης 2026 – Οι βελτιωμένες οικονομικές επιδόσεις και η αισιοδοξία απέναντι στις προκλήσεις του κλάδου