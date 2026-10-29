Στα ύψη οι τιμές πετρελαίου, ρεύματος και αερίου, στις Βρυξέλλες οι συζητήσεις για την ενεργειακή ακρίβεια και ασφάλεια της Ευρώπης

Με το φυσικό αέριο πάνω από τα 100 ευρώ και τις τιμές ρεύματος πάνω από τα 300 ευρώ σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές συνεδριάζουν οι υπουργοί Ενέργειας – Η ατζέντα για δίκτυα, χειμερινή επάρκεια και επενδύσεις και η παρέμβαση της Eurelectric για φόρους και επιδοτήσεις