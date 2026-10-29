Στα ύψη οι τιμές πετρελαίου, ρεύματος και αερίου, στις Βρυξέλλες οι συζητήσεις για την ενεργειακή ακρίβεια και ασφάλεια της Ευρώπης
Στα ύψη οι τιμές πετρελαίου, ρεύματος και αερίου, στις Βρυξέλλες οι συζητήσεις για την ενεργειακή ακρίβεια και ασφάλεια της Ευρώπης
Με το φυσικό αέριο πάνω από τα 100 ευρώ και τις τιμές ρεύματος πάνω από τα 300 ευρώ σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές συνεδριάζουν οι υπουργοί Ενέργειας – Η ατζέντα για δίκτυα, χειμερινή επάρκεια και επενδύσεις και η παρέμβαση της Eurelectric για φόρους και επιδοτήσεις
Η ενεργειακή ακρίβεια επιστρέφει με ορμή στην Ευρώπη, ξυπνώντας μνήμες από την κρίση του 2022. Το φυσικό αέριο ξεπέρασε χθες τα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια, ενώ οι χονδρεμπορικές τιμές ηλεκτρισμού υπερβαίνουν σήμερα τα 300 ευρώ σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές. Στις Βρυξέλλες, ωστόσο, η κινητοποίηση δεν φαίνεται να συμβαδίζει με την ένταση των πιέσεων που δέχονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Με το πετρέλαιο κοντά στα 115 δολάρια το βαρέλι και το κόστος αερίου και ηλεκτρισμού να ανεβαίνει πριν ακόμη αρχίσουν τα μεγάλα κρύα, το σημερινό Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στο Λουξεμβούργο βάζει πρώτο στην ατζέντα το θέμα της αναμόρφωσης των χρεώσεων των δικτύων ηλεκτρισμού. Μια συζήτηση με σημασία για το ενεργειακό κόστος, η οποία όμως απέχει από την άμεση απάντηση που απαιτεί το νέο κύμα ανατιμήσεων.
Την ίδια ώρα, ο ευρωπαϊκός χάρτης του ρεύματος κοκκινίζει. Η μέση χονδρεμπορική τιμή διαμορφώνεται σήμερα στα 305,59 ευρώ ανά μεγαβατώρα στην Πολωνία, στα 314,85 ευρώ στη Γερμανία και στα 310,71 ευρώ στην Τσεχία. Αντίστοιχη είναι η εικόνα στην Αυστρία, με 310,42 ευρώ, ενώ ακόμη υψηλότερα κινούνται η Ουγγαρία, στα 324,58 ευρώ, και η Σερβία, στα 330 ευρώ.
Οι πιέσεις εντείνονται στη βραδινή αιχμή, όταν η παραγωγή των φωτοβολταϊκών παύει να συγκρατεί τις τιμές. Στη Ρουμανία η μεγαβατώρα φθάνει τα 520 ευρώ, στην Ολλανδία τα 540, στην Πολωνία τα 542 και στη Γερμανία τα 560 ευρώ. Τα επίπεδα αυτά δείχνουν πόσο ευάλωτη παραμένει η αγορά ενόψει του χειμώνα.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι υπουργοί καλούνται να συζητήσουν την ασφάλεια εφοδιασμού για τον χειμώνα 2026-2027, τις αλλαγές στις χρεώσεις δικτύου και την ενεργειακή πολιτική μετά το 2030. Στην ατζέντα περιλαμβάνεται επίσης η αξιοποίηση των Εθνικών Σχεδίων για την Ενέργεια και το Κλίμα ως επενδυτικών σχεδίων, ώστε οι στόχοι να συνδεθούν με συγκεκριμένα έργα και χρηματοδοτικές ανάγκες.
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Με το πετρέλαιο κοντά στα 115 δολάρια το βαρέλι και το κόστος αερίου και ηλεκτρισμού να ανεβαίνει πριν ακόμη αρχίσουν τα μεγάλα κρύα, το σημερινό Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στο Λουξεμβούργο βάζει πρώτο στην ατζέντα το θέμα της αναμόρφωσης των χρεώσεων των δικτύων ηλεκτρισμού. Μια συζήτηση με σημασία για το ενεργειακό κόστος, η οποία όμως απέχει από την άμεση απάντηση που απαιτεί το νέο κύμα ανατιμήσεων.
Την ίδια ώρα, ο ευρωπαϊκός χάρτης του ρεύματος κοκκινίζει. Η μέση χονδρεμπορική τιμή διαμορφώνεται σήμερα στα 305,59 ευρώ ανά μεγαβατώρα στην Πολωνία, στα 314,85 ευρώ στη Γερμανία και στα 310,71 ευρώ στην Τσεχία. Αντίστοιχη είναι η εικόνα στην Αυστρία, με 310,42 ευρώ, ενώ ακόμη υψηλότερα κινούνται η Ουγγαρία, στα 324,58 ευρώ, και η Σερβία, στα 330 ευρώ.
Οι πιέσεις εντείνονται στη βραδινή αιχμή, όταν η παραγωγή των φωτοβολταϊκών παύει να συγκρατεί τις τιμές. Στη Ρουμανία η μεγαβατώρα φθάνει τα 520 ευρώ, στην Ολλανδία τα 540, στην Πολωνία τα 542 και στη Γερμανία τα 560 ευρώ. Τα επίπεδα αυτά δείχνουν πόσο ευάλωτη παραμένει η αγορά ενόψει του χειμώνα.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι υπουργοί καλούνται να συζητήσουν την ασφάλεια εφοδιασμού για τον χειμώνα 2026-2027, τις αλλαγές στις χρεώσεις δικτύου και την ενεργειακή πολιτική μετά το 2030. Στην ατζέντα περιλαμβάνεται επίσης η αξιοποίηση των Εθνικών Σχεδίων για την Ενέργεια και το Κλίμα ως επενδυτικών σχεδίων, ώστε οι στόχοι να συνδεθούν με συγκεκριμένα έργα και χρηματοδοτικές ανάγκες.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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