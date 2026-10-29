Protoulis: Τέσσερις γενιές ελαιόλαδο από τη Λέσβο στις διεθνείς αγορές
Protoulis: Τέσσερις γενιές ελαιόλαδο από τη Λέσβο στις διεθνείς αγορές
Με κύκλο εργασιών 5 εκατομμυρίων ευρώ, τρία ελαιοτριβεία και εξαγωγές σε 15 χώρες, η οικογένεια Πρωτούλη επενδύει στην τυποποίηση, στην τεχνολογία και στον ελαιοτουρισμό
Χρειάστηκαν δύο χρόνια επαφών για να καταφέρει η οικογένεια Πρωτούλη να εξάγει το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδό της στη Νότια Κορέα. Για τον 31χρονο Γιάννη Πρωτούλη, που έχει αναλάβει το εμπορικό κομμάτι της οικογενειακής επιχείρησης, ήταν μία από τις σημαντικότερες επαγγελματικές του επιτυχίες. Σήμερα, η εταιρεία Protoulis εξάγει περίπου το 70% της παραγωγής της σε 15 χώρες, διαθέτοντας τυποποιημένο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο με τα δικά της εμπορικά σήματα και πιστοποίηση ΠΓΕ.
Πίσω από τη σημερινή εξαγωγική δραστηριότητα βρίσκεται μια οικογένεια που ασχολείται με την καλλιέργεια ελιάς εδώ και τέσσερις γενιές. Διαθέτει τρεις παραγωγικές μονάδες στη Λέσβο, περισσότερα από 20.000 ιδιόκτητα ελαιόδεντρα και συνεργάζεται με πάνω από 1.000 ελαιοπαραγωγούς του νησιού. Ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης διαμορφώθηκε στα 5 εκατ. ευρώ το 2025, μια δύσκολη χρονιά για την τοπική ελαιοπαραγωγή. Το ενδιαφέρον στην περίπτωση της οικογένειας Πρωτούλη δεν περιορίζεται στο μέγεθος της παραγωγής της. Βρίσκεται, κυρίως, στον τρόπο με τον οποίο μια οικογενειακή επιχείρηση αξιοποιεί την πρώτη ύλη του τόπου της, επενδύοντας στην τυποποίηση, στην εμπορική ταυτότητα και στην πρόσβαση σε αγορές που βρίσκονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τη Λέσβο.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Πίσω από τη σημερινή εξαγωγική δραστηριότητα βρίσκεται μια οικογένεια που ασχολείται με την καλλιέργεια ελιάς εδώ και τέσσερις γενιές. Διαθέτει τρεις παραγωγικές μονάδες στη Λέσβο, περισσότερα από 20.000 ιδιόκτητα ελαιόδεντρα και συνεργάζεται με πάνω από 1.000 ελαιοπαραγωγούς του νησιού. Ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης διαμορφώθηκε στα 5 εκατ. ευρώ το 2025, μια δύσκολη χρονιά για την τοπική ελαιοπαραγωγή. Το ενδιαφέρον στην περίπτωση της οικογένειας Πρωτούλη δεν περιορίζεται στο μέγεθος της παραγωγής της. Βρίσκεται, κυρίως, στον τρόπο με τον οποίο μια οικογενειακή επιχείρηση αξιοποιεί την πρώτη ύλη του τόπου της, επενδύοντας στην τυποποίηση, στην εμπορική ταυτότητα και στην πρόσβαση σε αγορές που βρίσκονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τη Λέσβο.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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