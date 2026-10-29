Protoulis: Τέσσερις γενιές ελαιόλαδο από τη Λέσβο στις διεθνείς αγορές

Με κύκλο εργασιών 5 εκατομμυρίων ευρώ, τρία ελαιοτριβεία και εξαγωγές σε 15 χώρες, η οικογένεια Πρωτούλη επενδύει στην τυποποίηση, στην τεχνολογία και στον ελαιοτουρισμό