Καρατζαφέρης: «Ο Σαμαράς κάτι φοβάται, δεν ξέρω αν θα κάνει κόμμα», τα καρφιά για Καμμένο και Καρυστιανού
Καρατζαφέρης: «Ο Σαμαράς κάτι φοβάται, δεν ξέρω αν θα κάνει κόμμα», τα καρφιά για Καμμένο και Καρυστιανού
Τι είπε για τις εκλογές, το 40% που επιδιώκει ο Μητσοτάκης και τα στελέχη της ΝΔ που «δουλεύουν για την επόμενη ημέρα»
Αιχμές κατά του Αντώνη Σαμαρά και του Πάνου Καμμένου άφησε ο πρώην πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Γιώργος Καρατζαφέρης, αμφισβητώντας κατά πόσο ο πρώην πρωθυπουργός θα προχωρήσει τελικά στην ίδρυση κόμματος και εξαπολύοντας επίθεση στον πρώην υπουργό Άμυνας τη συνεργασία του με τον Αλέξη Τσίπρα.
Παράλληλα, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, άσκησε κριτική στη Μαρία Καρυστιανού, ενώ υποστήριξε ότι ορισμένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας «δουλεύουν για την επόμενη ημέρα», αντί να στηρίζουν την προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη για την επίτευξη ποσοστού 40% στις εκλογές.
«Η καθυστέρηση του Σαμαρά έχει υπόβαθρο. Κάτι φοβάται. Δεν είμαι σίγουρος εάν θα κάνει κόμμα», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει χάσει μέρος της πολιτικής δυναμικής που διέθετε πριν από δύο μήνες.
Κατά την εκτίμησή του, όσο παρατείνεται η αναμονή τόσο περιορίζεται η δυνατότητα του κ. Σαμαρά να διατηρεί επαφή με τον κόσμο και να προσελκύει στελέχη. Μάλιστα, συνέδεσε τη στάση του με την επιλογή του Κώστα Καραμανλή να μην τον ακολουθήσει.
«Είδε ότι ο Καραμανλής δεν τον ακολούθησε», σχολίασε.
Σε ερώτηση που του έγινε να σχολιάσει τις δηλώσεις του πρώην υπουργού Άμυνας ότι θα ασχοληθεί ξανά με την πολιτική εάν ο Αντώνης Σαμαράς κάνει κόμμα σημείωσε: «Συνεννοήθηκε με το αφεντικό του; Τον Τσίπρα», ανέφερε σκωπτικά, προσθέτοντας ότι ο πρώην πρόεδρος των ΑΝΕΛ στήριξε τον κ. Τσίπρα επί πεντέμισι χρόνια.
«Εάν δεν υπήρχε ο Καμμένος, δεν θα είχε υποβληθεί η Ελλάδα στην ταλαιπωρία του Τσίπρα», υποστήριξε.
«Η τρεχάλα του Μητσοτάκη είναι για 40άρι. Έχω κάποιους ενδοιασμούς», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «κάποιοι μέσα στη Νέα Δημοκρατία δουλεύουν για την επόμενη ημέρα».
Όπως υποστήριξε, εάν όλοι κατέβαλλαν έστω και τη μισή προσπάθεια από εκείνη του πρωθυπουργού, ο στόχος του 40% θα μπορούσε να είναι εφικτός. «Δεν ξέρω εάν είναι υπονόμευση ή ιδιοτέλεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, σχολίασε για τον πρώην υπουργό Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή ότι εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να είναι εκ νέου υποψήφιος στις εκλογές.
«Εάν δεν αποδειχθεί ενοχή πρέπει να είναι και πάλι υποψήφιος», σημείωσε.
Παράλληλα, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, άσκησε κριτική στη Μαρία Καρυστιανού, ενώ υποστήριξε ότι ορισμένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας «δουλεύουν για την επόμενη ημέρα», αντί να στηρίζουν την προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη για την επίτευξη ποσοστού 40% στις εκλογές.
Για το εάν θα κάνει κόμμα ο ΣαμαράςΑναφερόμενος στον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Καρατζαφέρης εκτίμησε ότι η καθυστέρηση στις αποφάσεις του για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα δεν είναι τυχαία.
«Η καθυστέρηση του Σαμαρά έχει υπόβαθρο. Κάτι φοβάται. Δεν είμαι σίγουρος εάν θα κάνει κόμμα», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει χάσει μέρος της πολιτικής δυναμικής που διέθετε πριν από δύο μήνες.
Κατά την εκτίμησή του, όσο παρατείνεται η αναμονή τόσο περιορίζεται η δυνατότητα του κ. Σαμαρά να διατηρεί επαφή με τον κόσμο και να προσελκύει στελέχη. Μάλιστα, συνέδεσε τη στάση του με την επιλογή του Κώστα Καραμανλή να μην τον ακολουθήσει.
«Είδε ότι ο Καραμανλής δεν τον ακολούθησε», σχολίασε.
Για Πάνο ΚαμμένοΙδιαίτερα αιχμηρός ήταν και για τον Πάνο Καμμένο, τον οποίο συνέδεσε ευθέως με την περίοδο διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα.
Σε ερώτηση που του έγινε να σχολιάσει τις δηλώσεις του πρώην υπουργού Άμυνας ότι θα ασχοληθεί ξανά με την πολιτική εάν ο Αντώνης Σαμαράς κάνει κόμμα σημείωσε: «Συνεννοήθηκε με το αφεντικό του; Τον Τσίπρα», ανέφερε σκωπτικά, προσθέτοντας ότι ο πρώην πρόεδρος των ΑΝΕΛ στήριξε τον κ. Τσίπρα επί πεντέμισι χρόνια.
«Εάν δεν υπήρχε ο Καμμένος, δεν θα είχε υποβληθεί η Ελλάδα στην ταλαιπωρία του Τσίπρα», υποστήριξε.
Για το εάν είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔΣχολιάζοντας τις προοπτικές της Νέας Δημοκρατίας, ο πρώην πρόεδρος του ΛΑΟΣ εκτίμησε ότι ο πρωθυπουργός στοχεύει σε εκλογικό ποσοστό 40%, εξέφρασε όμως επιφυλάξεις για το κατά πόσο το σύνολο των στελεχών της κυβερνητικής παράταξης εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση.
«Η τρεχάλα του Μητσοτάκη είναι για 40άρι. Έχω κάποιους ενδοιασμούς», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «κάποιοι μέσα στη Νέα Δημοκρατία δουλεύουν για την επόμενη ημέρα».
Όπως υποστήριξε, εάν όλοι κατέβαλλαν έστω και τη μισή προσπάθεια από εκείνη του πρωθυπουργού, ο στόχος του 40% θα μπορούσε να είναι εφικτός. «Δεν ξέρω εάν είναι υπονόμευση ή ιδιοτέλεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, σχολίασε για τον πρώην υπουργό Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή ότι εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να είναι εκ νέου υποψήφιος στις εκλογές.
«Εάν δεν αποδειχθεί ενοχή πρέπει να είναι και πάλι υποψήφιος», σημείωσε.
Τα «καρφιά» στην ΚαρυστιανούΜιλώντας για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία σχολίασε ειρωνικά: «Έχουν αρχίσει και ψάχνουν για ξυλόλιο. Θα στείλουμε ως ειδικό επί του θέματος την κυρία Καρυστιανού να βοηθήσει τις έρευνες».
«Για μένα πρέπει να βρει πώς θα πάει να χωθεί πρώτη στο Επικρατείας σε κάποιον. Δεν ξέρω τι θα επιλέξει. Τελείωσε η ιστορία», δήλωσε.
Κατά τον κ. Καρατζαφέρη, καθοριστικό λάθος της ήταν η απομάκρυνση του Νικόλα Φαραντούρη και του Νίκου Καραχάλιου.
«Έχασε από την ημέρα που σούταρε τον Φαραντούρη και τον Καραχάλιο. Ήταν δύο άνθρωποι που ξέρουν από πολιτική, θα μπορούσαν να την καθοδηγήσουν», σημείωσε, εκτιμώντας ότι η προσπάθειά της είναι πλέον χαμένη.
«Ο τρίτος θα είναι ο τυχερός»Τέλος, αναφερόμενος στους μετεκλογικούς συσχετισμούς, υποστήριξε ότι «ο τρίτος είναι ο τυχερός» και προέβλεψε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει τον καθοριστικό λόγο στις πολιτικές εξελίξεις.
«Μετά τις εκλογές την κανάτα θα την κρατάει ο Μητσοτάκης. Όποιος διψάσει θα πάει να πιει νερό», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Για τον Κυριάκο Βελόπουλο, τέλος, σημείωσε ότι θα πρέπει να επιδείξει μεγαλύτερη πολιτική σοβαρότητα μέχρι τις εκλογές.
«Ο Βελόπουλος πρέπει να αντιληφθεί ότι πρέπει να δείξει την προσήκουσα σοβαρότητα μέχρι τις εκλογές», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ο ίδιος θα επιθυμούσε «μια επιδέξια πολιτική».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα