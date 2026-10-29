Καρατζαφέρης: «Ο Σαμαράς κάτι φοβάται, δεν ξέρω αν θα κάνει κόμμα», τα καρφιά για Καμμένο και Καρυστιανού

Τα «καρφιά» στην Καρυστιανού

«Ο τρίτος θα είναι ο τυχερός»

Μιλώντας για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία σχολίασε ειρωνικά: «Έχουν αρχίσει και ψάχνουν για ξυλόλιο. Θα στείλουμε ως ειδικό επί του θέματος την κυρία Καρυστιανού να βοηθήσει τις έρευνες».«Για μένα πρέπει να βρει πώς θα πάει να χωθεί πρώτη στο Επικρατείας σε κάποιον. Δεν ξέρω τι θα επιλέξει. Τελείωσε η ιστορία», δήλωσε.Κατά τον κ. Καρατζαφέρη, καθοριστικό λάθος της ήταν η απομάκρυνση του Νικόλα Φαραντούρη και του Νίκου Καραχάλιου.«Έχασε από την ημέρα που σούταρε τον Φαραντούρη και τον Καραχάλιο. Ήταν δύο άνθρωποι που ξέρουν από πολιτική, θα μπορούσαν να την καθοδηγήσουν», σημείωσε, εκτιμώντας ότι η προσπάθειά της είναι πλέον χαμένη.Τέλος, αναφερόμενος στους μετεκλογικούς συσχετισμούς, υποστήριξε ότι «ο τρίτος είναι ο τυχερός» και προέβλεψε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει τον καθοριστικό λόγο στις πολιτικές εξελίξεις.«Μετά τις εκλογές την κανάτα θα την κρατάει ο Μητσοτάκης. Όποιος διψάσει θα πάει να πιει νερό», ανέφερε χαρακτηριστικά.Για τον Κυριάκο Βελόπουλο, τέλος, σημείωσε ότι θα πρέπει να επιδείξει μεγαλύτερη πολιτική σοβαρότητα μέχρι τις εκλογές.«Ο Βελόπουλος πρέπει να αντιληφθεί ότι πρέπει να δείξει την προσήκουσα σοβαρότητα μέχρι τις εκλογές», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ο ίδιος θα επιθυμούσε «μια επιδέξια πολιτική».