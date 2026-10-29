Μονακό, ο παράδεισος των δισεκατομμυριούχων – Μηδενικοί φόροι, σπίτια 471 εκατ. και μπέργκερ με 45 ευρώ

Η Βρετανία χάνει ολοένα περισσότερους από τους πλουσιότερους κατοίκους της, με το Μονακό να εξελίσσεται σε έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς για τους δισεκατομμυριούχους που αναζητούν φορολογικά πλεονεκτήματα, ασφάλεια και έναν τρόπο ζωής υψηλών προδιαγραφών