Μονακό, ο παράδεισος των δισεκατομμυριούχων – Μηδενικοί φόροι, σπίτια 471 εκατ. και μπέργκερ με 45 ευρώ
Μονακό, ο παράδεισος των δισεκατομμυριούχων – Μηδενικοί φόροι, σπίτια 471 εκατ. και μπέργκερ με 45 ευρώ
Η Βρετανία χάνει ολοένα περισσότερους από τους πλουσιότερους κατοίκους της, με το Μονακό να εξελίσσεται σε έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς για τους δισεκατομμυριούχους που αναζητούν φορολογικά πλεονεκτήματα, ασφάλεια και έναν τρόπο ζωής υψηλών προδιαγραφών
UPD:
Όπως αναφέρουν σε εκτενές ρεπορτάζ τους οι βρετανικοί The Times, το μικροσκοπικό πριγκιπάτο της Μεσογείου, όπου ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων, ο φόρος υπεραξίας και οι φόροι περιουσίας και ακινήτων παρουσιάζονται ως μηδενικοί, η οικονομική ευμάρεια αποτελεί σχεδόν καθημερινό χαρακτηριστικό.
Σύμφωνα με την έκθεση World’s Wealthiest Cities Report, περισσότεροι από τέσσερις στους δέκα κατοίκους του Μονακό είναι εκατομμυριούχοι, ενώ ο μέσος πλούτος ανά κάτοικο ξεπερνά τα 20 εκατ. δολάρια. Ωστόσο, η εγκατάσταση σε αυτόν τον παράδεισο των πλουσίων απαιτεί πολύ περισσότερα από μια μεγάλη τραπεζική κατάθεση.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Σύμφωνα με την έκθεση World’s Wealthiest Cities Report, περισσότεροι από τέσσερις στους δέκα κατοίκους του Μονακό είναι εκατομμυριούχοι, ενώ ο μέσος πλούτος ανά κάτοικο ξεπερνά τα 20 εκατ. δολάρια. Ωστόσο, η εγκατάσταση σε αυτόν τον παράδεισο των πλουσίων απαιτεί πολύ περισσότερα από μια μεγάλη τραπεζική κατάθεση.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
UPD:
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