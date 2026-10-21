Οι 491 μέρες φρίκης που έζησε ο Ουκρανός στρατιώτης που διεσώθη μέσω drone – Αναγκάστηκε να κόψει το πόδι του, οι Ρώσοι του ζητούσαν να παραδοθεί
Οι 491 μέρες φρίκης που έζησε ο Ουκρανός στρατιώτης που διεσώθη μέσω drone – Αναγκάστηκε να κόψει το πόδι του, οι Ρώσοι του ζητούσαν να παραδοθεί
Επί 491 ημέρες παρέμεινε σε μια από τις πιο επικίνδυνες περιοχές του μετώπου στην Ουκρανία, ζώντας μέσα σε αυτοσχέδια καταφύγια, υπό τη διαρκή απειλή ρωσικών drones
Είδε τον συμπολεμιστή του να πεθαίνει, έχασε τα κάτω άκρα του και αναγκάστηκε να προχωρήσει μόνος του σε ακρωτηριασμό. Κι όμως, ο 49χρονος Κοστιαντίν Βλασένκο κατάφερε να επιβιώσει, μέχρι τη στιγμή που ένα ειδικά τροποποιημένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος τον απομάκρυνε από το πεδίο της μάχης.
Η ιστορία του Ουκρανού στρατιώτη της 30ής Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας παρουσιάστηκε από τη βρετανική Daily Mail, με βάση τη μαρτυρία του στον Ουκρανό δημοσιογράφο Γιούρι Μπούτουσοφ.
Η επιχείρηση διάσωσής του χαρακτηρίζεται από τις ουκρανικές δυνάμεις ως η πρώτη απομάκρυνση τραυματία απευθείας από ενεργή θέση μάχης με εναέριο drone.
Από οδηγός φορτηγού σε έναν τσιμεντένιο αγωγό στο Χάρκοβο
Πριν από τη ρωσική εισβολή, ο Βλασένκο εργαζόταν ως οδηγός φορτηγού σε λατομείο στο Κρίβι Ριχ. Με την έναρξη του πολέμου κατατάχθηκε στον ουκρανικό στρατό και τοποθετήθηκε στο δεύτερο τάγμα της 30ής Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας. Στις 2 Ιουνίου 2025 στάλθηκε σε μια προωθημένη θέση στην περιοχή του Χαρκόβου, για να αντικαταστήσει στρατιώτη που είχε τραυματιστεί σοβαρά από νάρκη.
Μαζί με έναν συμπολεμιστή του, γνωστό με το διακριτικό «Μπάσκι», εγκαταστάθηκαν σε έναν στενό τσιμεντένιο αγωγό αποστράγγισης, κάτω από τον οποίο είχαν διαμορφώσει υπόγειο καταφύγιο.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Η ιστορία του Ουκρανού στρατιώτη της 30ής Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας παρουσιάστηκε από τη βρετανική Daily Mail, με βάση τη μαρτυρία του στον Ουκρανό δημοσιογράφο Γιούρι Μπούτουσοφ.
Η επιχείρηση διάσωσής του χαρακτηρίζεται από τις ουκρανικές δυνάμεις ως η πρώτη απομάκρυνση τραυματία απευθείας από ενεργή θέση μάχης με εναέριο drone.
Από οδηγός φορτηγού σε έναν τσιμεντένιο αγωγό στο Χάρκοβο
Πριν από τη ρωσική εισβολή, ο Βλασένκο εργαζόταν ως οδηγός φορτηγού σε λατομείο στο Κρίβι Ριχ. Με την έναρξη του πολέμου κατατάχθηκε στον ουκρανικό στρατό και τοποθετήθηκε στο δεύτερο τάγμα της 30ής Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας. Στις 2 Ιουνίου 2025 στάλθηκε σε μια προωθημένη θέση στην περιοχή του Χαρκόβου, για να αντικαταστήσει στρατιώτη που είχε τραυματιστεί σοβαρά από νάρκη.
Μαζί με έναν συμπολεμιστή του, γνωστό με το διακριτικό «Μπάσκι», εγκαταστάθηκαν σε έναν στενό τσιμεντένιο αγωγό αποστράγγισης, κάτω από τον οποίο είχαν διαμορφώσει υπόγειο καταφύγιο.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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