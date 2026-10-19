Ελένη Μενεγάκη: Η πορεία της βασίλισσας του τηλεοπτικού παιχνιδιού, οι αναρτήσεις στο Instagram και τα σενάρια επιστροφής

«Μία μέρα, κι ενώ καθόμασταν στο γραφείο του και συζητούσαμε, μου λέει: “Λίτσα, έλα να δεις μία κοπέλα”





Εζησε πολλά χρόνια δίπλα του, ίσως τα περισσότερα από πολλούς συνεργάτες του και αποδείχθηκε συμβολικό πρόσωπο του ΑΝΤ1. Ο Κυριακού την εμπιστευόταν και ίσως ήθελε και την επιβεβαίωση σε αυτό που ένιωθε. Δεν ήταν η μόνη φυσικά που είχε μία τέτοια εμπειρία. Η Λόλα Νταϊφά, η γυναίκα που συνεργάστηκε πολύ στενά με τον ισχυρό άνδρα του ΑΝΤ1 για δεκαετίες έζησε από κοντά πολλά περιστατικά.







Θα μπορούσαν αυτές οι αφηγήσεις να γεμίσουν σελίδες ή κατά την σύγχρονη εκδοχή οθόνες. Ο,τι κι αν ειπωθεί ή γραφτεί μέσα από αυτή την αναδρομή, εκτός από το αλάνθαστο και ισχυρό κριτήριο και ένστικτο ενός από τους σημαντικότερους καναλάρχες, είναι το γεγονός πως τελικά το άστρο είναι θέμα DNA. Κι αυτό γιατί φαίνεται από την πρώτη στιγμή αλλά και στην διάρκεια της πορείας.



Αλλωστε από το 1991 που άρχισε να κάνει τα πρώτα της βήματα ως παρουσιάστρια στο MEGA και την εκπομπή «Κοκτέιλ», την συμμετοχή της στις τηλεοπτικές σειρές «Αχ Ελένη» και «Τα Μπακούρια», την έντονη παρουσία της στην «Mega Banca» στο πλάι του Γιώργου Πολυχρονίου, και στη συνέχεια το «Πάτερ ημών», τον ιστορικό «Πρωινό καφέ», τον «Καφέ με την Ελένη» και την «Ελένη», διέγραψε μία ιλιγγιώδη πορεία στην κορυφή. Αντιμέτωπη με σκληρές κριτικές, ενστάσεις ως προς το τηλεοπτικό περιεχόμενο, και πάντα ως πρωταγωνίστρια στο σενάριο που ήθελε την τηλεόραση ως επίγειο παράδεισο και την ψευδαίσθηση της ξανθιάς παρουσιάστριας που κυριαρχεί παντού εδώ και δεκαετίες να συνεχίζει ακάθεκτη και αλώβητη.







«Ταΐζει» το κοινό της, ώστε να μην χάσει την επαφή, δίνει στίγμα για να μην χρειαστεί να προχωρήσει σε διαψεύσεις και φροντίζει να διαβεβαιώσει όσους απορούν, πως και μακριά από την τηλεόραση ζει ευτυχισμένη. Και δεν είναι μόνο θέμα οικονομικό ή συγκυριακό.



Εφυγε μόνη της, αρνήθηκε κάθε πρόταση που της έγινε αυτό το διάστημα αποχής και φυσικά δεν βγήκε ποτέ και πουθενά να μιλήσει, να δώσει συνέντευξη. Κάποια βιαστικά και χωρίς περιεχόμενο πλάνα από αφίξεις και αναχωρήσεις στα αεροδρόμια, κάποια μακρινά ενσταντανέ από τα εμπορικά κέντρα της Κηφισιάς και του κέντρου και όλα τα υπόλοιπα, απόλυτα ελεγχόμενα από την ίδια.



Κλείσιμο



Οι μόνες απευθείας επικοινωνίες και απαντήσεις, δόθηκαν και πάλι από το Instagram, όταν χρειάστηκε να διαψεύσει φήμες χωρισμού οι οποίες αναπαράχθηκαν στο διαδίκτυο και στη συνέχεια υιοθετήθηκαν «αμάσητες» όπως συνηθίζεται άλλωστε από συνήθεις υπόπτους της πρωινής ζώνης, οι οποίοι με μία συγγνώμη τα κουκουλώνουν, νομίζουν, όλα.



Τότε, η Ελένη Μενεγάκη με ένα στόρι και αυστηρό τόνο έβαλε τα πράγματα και τους αερολόγους στην θέση τους. «Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορούν σε ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και σε τηλεοπτικές εκπομπές αναφορές και “πληροφορίες” που αφορούν την προσωπική μου ζωή. Οφείλω να δηλώσω ξεκάθαρα ότι πρόκειται για απολύτως ψευδή και ανυπόστατα δημοσιεύματα. Στα 30 χρόνια της επαγγελματικής μου πορείας δεν έχω επιλέξει ποτέ να απαντώ σε φήμες ούτε να εκθέτω την προσωπική μου ζωή στη δημόσια συζήτηση. Η στάση αυτή παραμένει η ίδια και σήμερα. Με τον σύζυγό μου πορευόμαστε μαζί εδώ και 17 χρόνια, με σεβασμό στην οικογένειά μας και χωρίς ποτέ να έχουμε δώσει το παραμικρό δικαίωμα για τέτοιου είδους σενάρια. Η αναπαραγωγή ανυπόστατων ισχυρισμών που αφορούν την οικογένειά μου – και ιδιαίτερα όταν σε αυτή υπάρχει και ένα μικρό παιδί – ξεπερνά κάθε όριο. Η προσωπική μου ζωή δεν αποτελεί θέμα δημόσιου σχολιασμού. Το θέμα τελειώνει εδώ. Σε διαφορετική περίπτωση, επιφυλάσσομαι για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός μου απέναντι σε όσους συνεχίσουν να διακινούν ή να αναπαράγουν ψευδή και συκοφαντικά δημοσιεύματα».



Στο παρελθόν δύο ακόμη φορές η Ελένη επέλεξε τον δρόμο της δημόσιας παρέμβασης. Η μία αφορούσε την προστασία των παιδιών της από την δημοσιοποίηση φωτογραφιών και η άλλη την διάψευση για διεκδίκηση ακινήτου μέσα από πλειστηριασμό. Θέματα προσωπικής ζωής και προσωπικής ηθικής.



Κατεβήκαμε στα στούντιο και μου δείχνει στο μόνιτορ μία κοπέλα με γαλάζια μάτια, καστανόξανθα σγουρά μαλλιά, η οποία γελούσε και περπατούσε πάνω κάτω στο πλατό». Γυρίζει, με κοιτάζει ο Μίνως και μου λέει: «Αυτή θα γίνει η μεγαλύτερη σταρ της τηλεόρασης». Ηταν αλάνθαστο το κριτήριο του Μίνωα Κυριακού», μου επισημαίνει. «Εγώ τότε δεν είχα καταλάβει ότι η Ελένη θα γινόταν αυτό που έγινε, το είδα στην πορεία», εξομολογείται. Όχι ότι αμφέβαλα ή θα αμφισβητούσα τα λεγόμενα της Λίτσας Πατέρα.Εζησε πολλά χρόνια δίπλα του, ίσως τα περισσότερα από πολλούς συνεργάτες του και αποδείχθηκε συμβολικό πρόσωπο του ΑΝΤ1. Ο Κυριακού την εμπιστευόταν και ίσως ήθελε και την επιβεβαίωση σε αυτό που ένιωθε. Δεν ήταν η μόνη φυσικά που είχε μία τέτοια εμπειρία. Η Λόλα Νταϊφά, η γυναίκα που συνεργάστηκε πολύ στενά με τον ισχυρό άνδρα του ΑΝΤ1 για δεκαετίες έζησε από κοντά πολλά περιστατικά.Την ρωτώ αν θυμάται κάτι από τα πρώτα χνάρια της Ελένης Μενεγάκη στα τηλεοπτικά μονοπάτια. «Αστειεύεσαι; Εχω ζήσει τα πάντα. Εχει δίκιο η Λίτσα. Εγώ ήμουν μπροστά σε μία συζήτηση του Μίνωα Κυριακού με παρουσιαστές και στελέχη του ΑΝΤ1. Το θέμα αφορούσε την Ελένη. Με τα πολλά, γυρίζει ο Κυριακού κάποια στιγμή σε όλους, κυρίως τους παρουσιαστές και τους λέει «Να το θυμηθείτε, αυτή μία μέρα θα τους φάει όλους». Οπερ και εγένετο.Θα μπορούσαν αυτές οι αφηγήσεις να γεμίσουν σελίδες ή κατά την σύγχρονη εκδοχή οθόνες. Ο,τι κι αν ειπωθεί ή γραφτεί μέσα από αυτή την αναδρομή, εκτός από το αλάνθαστο και ισχυρό κριτήριο και ένστικτο ενός από τους σημαντικότερους καναλάρχες, είναι το γεγονός πως τελικά το άστρο είναι θέμα DNA. Κι αυτό γιατί φαίνεται από την πρώτη στιγμή αλλά και στην διάρκεια της πορείας.Αλλωστε από το 1991 που άρχισε να κάνει τα πρώτα της βήματα ως παρουσιάστρια στο MEGA και την εκπομπή «Κοκτέιλ», την συμμετοχή της στις τηλεοπτικές σειρές «Αχ Ελένη» και «Τα Μπακούρια», την έντονη παρουσία της στην «Mega Banca» στο πλάι του Γιώργου Πολυχρονίου, και στη συνέχεια το «Πάτερ ημών», τον ιστορικό «Πρωινό καφέ», τον «Καφέ με την Ελένη» και την «Ελένη», διέγραψε μία ιλιγγιώδη πορεία στην κορυφή. Αντιμέτωπη με σκληρές κριτικές, ενστάσεις ως προς το τηλεοπτικό περιεχόμενο, και πάντα ως πρωταγωνίστρια στο σενάριο που ήθελε την τηλεόραση ως επίγειο παράδεισο και την ψευδαίσθηση της ξανθιάς παρουσιάστριας που κυριαρχεί παντού εδώ και δεκαετίες να συνεχίζει ακάθεκτη και αλώβητη.Εσχάτως και μακριά από τα τηλεοπτικά φώτα εδώ και δύο χρόνια, η Ελένη Μενεγάκη συνεχίζει να γίνεται τίτλος, κάνοντας απλά μία ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram. Μοιράζεται προσωπικές και οικογενειακές στιγμές με το σταγονόμετρο και με τον τρόπο που εκείνη επιλέγει και προλαβαίνει φήμες, κυνηγητό από τους φωτογράφους και σχολιασμούς σε μία πρωινή ζώνη που καθόλου δεν θυμίζει πλέον την αντίστοιχη, στην οποία η ίδια ήταν απόλυτη κυρίαρχος.«Ταΐζει» το κοινό της, ώστε να μην χάσει την επαφή, δίνει στίγμα για να μην χρειαστεί να προχωρήσει σε διαψεύσεις και φροντίζει να διαβεβαιώσει όσους απορούν, πως και μακριά από την τηλεόραση ζει ευτυχισμένη. Και δεν είναι μόνο θέμα οικονομικό ή συγκυριακό.Εφυγε μόνη της, αρνήθηκε κάθε πρόταση που της έγινε αυτό το διάστημα αποχής και φυσικά δεν βγήκε ποτέ και πουθενά να μιλήσει, να δώσει συνέντευξη. Κάποια βιαστικά και χωρίς περιεχόμενο πλάνα από αφίξεις και αναχωρήσεις στα αεροδρόμια, κάποια μακρινά ενσταντανέ από τα εμπορικά κέντρα της Κηφισιάς και του κέντρου και όλα τα υπόλοιπα, απόλυτα ελεγχόμενα από την ίδια.Ακόμη και οι εικόνες με τον σύντροφο της ζωής της, Μάκη Παντζόπουλο, που εσχάτως έχουν πληθύνει και αποδεικνύουν πως η Ελένη περνά και μόνη της, δίχως εκπομπή, καλά.Οι μόνες απευθείας επικοινωνίες και απαντήσεις, δόθηκαν και πάλι από το Instagram, όταν χρειάστηκε να διαψεύσει φήμες χωρισμού οι οποίες αναπαράχθηκαν στο διαδίκτυο και στη συνέχεια υιοθετήθηκαν «αμάσητες» όπως συνηθίζεται άλλωστε από συνήθεις υπόπτους της πρωινής ζώνης, οι οποίοι με μία συγγνώμη τα κουκουλώνουν, νομίζουν, όλα.Τότε, η Ελένη Μενεγάκη με ένα στόρι και αυστηρό τόνο έβαλε τα πράγματα και τους αερολόγους στην θέση τους. «Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορούν σε ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και σε τηλεοπτικές εκπομπές αναφορές και “πληροφορίες” που αφορούν την προσωπική μου ζωή. Οφείλω να δηλώσω ξεκάθαρα ότι πρόκειται για απολύτως ψευδή και ανυπόστατα δημοσιεύματα. Στα 30 χρόνια της επαγγελματικής μου πορείας δεν έχω επιλέξει ποτέ να απαντώ σε φήμες ούτε να εκθέτω την προσωπική μου ζωή στη δημόσια συζήτηση. Η στάση αυτή παραμένει η ίδια και σήμερα. Με τον σύζυγό μου πορευόμαστε μαζί εδώ και 17 χρόνια, με σεβασμό στην οικογένειά μας και χωρίς ποτέ να έχουμε δώσει το παραμικρό δικαίωμα για τέτοιου είδους σενάρια. Η αναπαραγωγή ανυπόστατων ισχυρισμών που αφορούν την οικογένειά μου – και ιδιαίτερα όταν σε αυτή υπάρχει και ένα μικρό παιδί – ξεπερνά κάθε όριο. Η προσωπική μου ζωή δεν αποτελεί θέμα δημόσιου σχολιασμού. Το θέμα τελειώνει εδώ. Σε διαφορετική περίπτωση, επιφυλάσσομαι για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός μου απέναντι σε όσους συνεχίσουν να διακινούν ή να αναπαράγουν ψευδή και συκοφαντικά δημοσιεύματα».Στο παρελθόν δύο ακόμη φορές η Ελένη επέλεξε τον δρόμο της δημόσιας παρέμβασης. Η μία αφορούσε την προστασία των παιδιών της από την δημοσιοποίηση φωτογραφιών και η άλλη την διάψευση για διεκδίκηση ακινήτου μέσα από πλειστηριασμό. Θέματα προσωπικής ζωής και προσωπικής ηθικής.

Οι φήμες και τα ρεπορτάζ κόπηκαν μαχαίρι. Εκτοτε η Ελένη επικοινωνεί την οικογενειακή ευτυχία της με τις σπουδές των παιδιών της, την αγκαλιά και την συντροφικότητα του Μάκη Παντζόπουλου, την ομορφιά της και μία καθημερινότητα η οποία ισορροπεί μεταξύ οικογενειακής εστίας και ταξιδιών.



Δεν εμπλέκεται σε τίποτα. Ακόμη και στην πρόσφατη εθνική διαμάχη Αννα Βίσση – Νίκος Καρβέλας επέλεξε μία ανάρτηση του Γιάννη Κουτράκη προκειμένου να κάνει ένα σχεδόν ανώδυνο και ουδέτερο σχόλιο: «Να τους αγαπάτε τους τραγουδιστές… συμφωνώ τόσο πολύ και όχι μόνο τους τραγουδιστές, όλους τους καλλιτέχνες! Μην κρίνετε και μην δικάζετε κανέναν».



Αυτά θα μπορούσαν να ειπωθούν από την γιαγιά μας ή από κάποιον άνθρωπο που δεν έχει ιδέα από την αρένα της σόουμπιζ. Αλλά και μόνο από την Ελένη Μενεγάκη, η οποία μέσα στα τριάντα χρόνια καριέρας δεν «λέρωσε» ποτέ τα χέρια της. Μακριά κι αγαπημένοι. Ουδέτερη και αποστασιοποιημένη. Κι αυτό ίσως ήταν κάτι που της χρέωσε η κριτική. Ότι δεν πήρε θέση, παρά μόνο σε ό,τι την αφορούσε προσωπικά, κι ότι επεδίωκε μία επιτηδευμένη ισορροπία, για να μην χρειαστεί να κριθεί για την θέση της. Μάλλον αποδείχθηκε σωτήριο.



Η Ελένη Μενεγάκη έφευγε πάντα με τον δικό της τρόπο. Δεν άφησε περιθώρια να γίνει κάτι που να μην το ήθελε. Από τον ANT1 θα φύγει το 2005 αποχαιρετώντας μέσα σε πέντε λεπτά: «Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που είναι κοντά μας όλα αυτά τα χρόνια, τουλάχιστον τα χρόνια που είμαι εγώ στην τηλεόραση. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όσους μας βοήθησαν όλα αυτά τα χρόνια να υπάρχουμε στην τηλεόραση και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους μου τους συνεργάτες, αυτούς που ξέρετε που φαίνονται και αυτούς που δεν ξέρετε γιατί δεν φαίνονται. Είναι το ίδιο αστεράκια και οι μπροστά και οι άλλοι που δεν φαίνονται. Την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο!».



Από τον Αlpha θα χρειαστεί 210 λεπτά για να αποχωρήσει το 2020. Γέμισε το πλατό της με δεκάδες συνεργάτες, με στιγμιότυπα από την δεκαπεντάχρονη πορεία της στον Alpha, με την οικογένειά της και με όλα όσα εκείνη επέλεξε να την συντροφεύουν την στιγμή που αποχαιρέτησε το τηλεοπτικό κοινό της.



«Έναν έναν όλους σας αληθινά, χωρίς ψέματα, σας ευχαριστώ. Ελπίζω τα μάτια μου να σας είπαν πολλά σήμερα, πιο πολλά απ’ όσα η φωνή μου. Θα σας ψάχνω και θα με ψάχνετε αλλά να θυμάστε κάτι: Η ζωή συνεχίζεται και είναι όλη εκπλήξεις, γιατί όπως έλεγε και ένας φίλος μου κάποτε ”Ελενίτσα μου, όταν η ζωή πάψει να σε εκπλήσσει είναι θάνατος”. Καλή συνέχεια παιδιά. Εις το επανιδείν… Όποτε και αν… Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει η διαδρομή και όχι το φινάλε. Καλό καλοκαίρι! Το έργο αυτό που λέγεται “Ελένη’’ το έφτασα μέχρι εκεί που ήθελα και όπως το ήθελα μέχρι το τέλος. Δεν είχα καταφέρει να σκεφτώ πώς εγώ θα ήμουν σε αυτό το τέλος… Ποτέ δεν είχα σκεφτεί τι ήθελα να σας πω. Ποτέ δεν είχα χαρτιά μπροστά μου, είναι αυτά που έχει μέσα η ψυχή μου. Αν κάτι θέλω να θυμάστε από όλα τα χρόνια που κάναμε παρέα, είναι ότι όλα αυτά ήταν αληθινά… Αυτή τη διαδρομή την ευχαριστήθηκα μέσα από την ψυχή μου. Την ιστορία την έγραψαν οι άνθρωποι και την γράφουμε παρέα. Εγώ έφτασα μέχρι εδώ γιατί οι παρέες μου ήταν καταπληκτικές. Δεν έχω συγκίνηση επειδή έκλεισε ένας κύκλος στον ALPHA, είναι κάτι που με συγκινεί αλλά αυτό δεν συμβαίνει στη ζωή μου για πρώτη φορά».



Τότε η Ελένη άφηνε τα πρώτα στοιχεία για το μέλλον της. «Μου είπατε να σας λέω αλήθεια αλλά κάθε φορά κρατάω κάτι για μένα. Αν κάτι μπορώ να σας πω είναι, ότι δεν ξέρω το μετά… Και να γυρίσω και να μην γυρίσω δεν έχει αξία. Θα έχω αλλάξει εγώ, αλλάζω όπως αλλάζετε εσείς. Το πώς θα με βρει το μετά, δεν έχει αξία».



Λίγους μήνες μετά την απόφασή της να αποχωρήσει από τον Alpha και να μείνει για ένα διάστημα εκτός πλατό, η παρουσιάστρια μετά από πολλές συζητήσεις και διεργασίες, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με το Mega, το οποίο ανακοινώθηκε επίσημα τον Απρίλιο του 2021. Μία ανακοίνωση λιτή, η οποία όσο κι αν ήταν αναμενόμενη έσκασε σαν βόμβα στα δημοσιογραφικά γραφεία. Οι χρονιές που ακολουθούν θα βρουν την Ελένη κυρίαρχη στο πρόγραμμα του καναλιού, με μία εκπομπή προσαρμοσμένη στα δεδομένα της εποχής και πολύ μακριά από την συνταγή του πρωινού που υπηρέτησε σε ANT1 και Alpha.



Η τηλεθέαση δεν σπάει τα κοντέρ, η ίδια ωστόσο παραμένει το πιο ισχυρό brand στον χώρο της τηλεοπτικής ψυχαγωγίας και δεν σηκώνει κουβέντα για το περιεχόμενο. Επιλέγει συνεργάτες και σκαλέτα και για τρία χρόνια όλα κυλούν ήρεμα. Μέχρι που τον Απρίλιο του 2024 «σκάει η βόμβα». Η Ελένη φεύγει. Ενημερώνει τους συνεργάτες της και ακολουθεί η διαρροή στον Τύπο. Η ίδια το ανακοινώνει στον αέρα και τον Ιούλιο κουνάει το τηλεοπτικό μαντήλι της.



«Όσο το χαρήκαμε καλό ήταν. Εξάλλου τα πράγματα δεν είναι πάντα για χόρταση, πρέπει να αφήνεις και κάτι που να το ονειρεύεσαι. Θέλω να πω ότι πέρασαν 3 χρόνια από την 1η μέρα που μπήκα εδώ, σε αυτό το στούντιο, καλοκαιράκι… Όταν, λοιπόν, πρωτομπήκα εδώ, σκεφτόμουν, ονειρευόμουν, φοβόμουν, χτυπούσε η καρδιά μου από χαρά και από φόβο, από ανησυχία, από συγκίνηση, και από πολλά πράγματα μαζί. Και όταν έρχεσαι σε ένα καινούργιο μέρος μπορεί να ονειρεύεσαι και να πιστεύεις ότι πολλά πράγματα θα βρεις, αλλά ποτέ δεν ξέρεις αν θα τα βρεις. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους τηλεθεατές, καλή συνέχεια στους αγωνιστές της καθημερινής ζώνης. Εγώ σβήνω το λαμπάκι μου και δεν θα ξαναμπώ, δούλεψα πάρα πολύ σε αυτό το κάθε μέρα, που είναι δύσκολο και κοπιαστικό, αλλά πολύ αγαπησιάρικο. Και μόνο ένα καθημερινό πρόγραμμα μπορεί να σε φέρει σε επαφή πραγματικά με τους τηλεθεατές, να σε φέρει κοντά, να σπάει την οθόνη, να σπάει το γυαλί και να γίνεσαι ένα και ας μην τους βλέπεις κι ας βλέπουν αυτοί από μακριά, αλλά πάντα δίπλα. Να είστε καλά, να περνάτε ωραία και όταν πέφτετε, να βρίσκετε ανθρώπους, προγράμματα, φίλους που σας κάνουν να χαμογελάτε. Να χαμογελάτε ρε παιδιά, γιατί είναι υγεία! Να είστε καλά».



Η Ελένη Μενεγάκη από το καλοκαίρι του 2024 μέχρι και σήμερα έχει θεωρητικά βρεθεί, σύμφωνα με τα σενάρια που κυκλοφορούν ακόμη και σε κυλικεία σταθμών, σε εστιατόρια με καναλάρχες, σε μυστικά ραντεβού για ανάληψη της πρωινής ζώνης και άλλα πολλά. Τα πιο ισχυρά σενάρια την θέλουν να πολιορκείται προκειμένου να επιστρέψει στην βραδινή ζώνη αναλαμβάνοντας την παρουσίαση ενός μεγάλου και λαμπερού σόου.



Κάτι που πραγματικά δείχνει τολμηρό, αν σκεφτεί κάποιος πως όχι τυχαία όλα αυτά τα χρόνια ποτέ δεν θέλησε, παρά τις πιέσεις, να κάνει κάτι εκτός πρωινής και βραδινής ζώνης. Επίσης είναι απορίας άξιον ποιος θα καλύψει ένα κασέ που θεωρείται από τα υψηλότερα στην ιδιωτική τηλεόραση. Στέλεχος της ιδιωτικής τηλεόρασης πρόσφατα μου έλεγε «για να πάρουμε την Ελένη θα πρέπει να μην βγάλουμε σίριαλ».



Εκείνη φυσικά ούτε καν απαντά, ούτε καν μπαίνει στον κόπο να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει. Ποστάρει στο Instagram, πότε ενσταντανέ που μας θυμίζουν γιατί το πλάνο της θεωρείται αξεπέραστο, και πότε stories θέλοντας να κρατήσει ζωντανή την σχέση με το κοινό της.



Αλλωστε μέχρι τώρα ποτέ δεν μάθαμε, πότε ερχόταν και πότε έφευγε. Εκτός από το τηλεοπτικό παιχνίδι, είναι άσσος και στο παιχνίδι του αιφνιδιασμού. Πλέον και στην διαδικτυακή σκακιέρα.











19.10.2026, 14:32