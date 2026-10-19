Μυτιληναίος στο CNBC: Το ευρωπαϊκό σύστημα για τα μέταλλα δεν λειτουργεί, η ευθύνη βαραίνει την Κομισιόν
Μυτιληναίος στο CNBC: Το ευρωπαϊκό σύστημα για τα μέταλλα δεν λειτουργεί, η ευθύνη βαραίνει την Κομισιόν
«Η Ευρώπη δεν μπορεί να επιδιώκει τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα, επιτρέποντας ταυτόχρονα στους πόρους που είναι απαραίτητοι για τη βιομηχανία της να κατευθύνονται αλλού», τόνισε ο επικεφαλής της Metlen στο Squawk Box Europe του CNBC
Για τις γεωπολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, τη θέση της ηπείρου σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, καθώς και για την ανάγκη προστασίας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και των στρατηγικών της πόρων, μίλησε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Executive Chairman της METLEN, στην εκπομπή Squawk Box Europe του CNBC.
Αναφερόμενος στις τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις γύρω από την Ουκρανία και το ενδεχόμενο συνομιλιών μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, ο κ. Μυτιληναίος στάθηκε στις ευρύτερες προεκτάσεις για τον ρόλο της Ευρώπης στη διεθνή σκηνή. Σχολιάζοντας την πρόταση του Βλαντιμίρ Πούτιν για συνάντηση με τους Προέδρους Τραμπ και Σι, σημείωσε ότι μια τέτοια συζήτηση θα μπορούσε ουσιαστικά να εξελιχθεί σε μια «νέα Γιάλτα». Τόνισε ότι, εάν το μέλλον της Ευρώπης και της Ουκρανίας συζητείται χωρίς ουσιαστική ευρωπαϊκή συμμετοχή, τίθεται ένα θεμελιώδες ερώτημα ως προς το κατά πόσο η Ευρώπη μπορεί ακόμη να θεωρείται παγκόσμιος παίκτης.
Σε ό,τι αφορά την οικονομική και βιομηχανική θέση της Ευρώπης, ο κ. Μυτιληναίος σημείωσε ότι η ήπειρος παραδοσιακά στηρίχθηκε στην ισχυρή «ήπια ισχύ» της, η οποία βασίζεται, μεταξύ άλλων, στον πολιτισμό, την καινοτομία, τις βιομηχανικές δυνατότητες, τα πανεπιστήμια και την πνευματική ιδιοκτησία. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι αυτό το μοντέλο βασίστηκε επίσης στην πρόσβαση σε προσιτή ενέργεια, σε μεγάλες εξαγωγικές αγορές και στην ομπρέλα ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών, συνθήκες που πλέον δεν μπορούν να θεωρούνται δεδομένες. Σε αυτό το περιβάλλον, τόνισε τη σημασία της προστασίας της ευρωπαϊκής βιομηχανικής βάσης και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς της.
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Αναφερόμενος στις τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις γύρω από την Ουκρανία και το ενδεχόμενο συνομιλιών μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, ο κ. Μυτιληναίος στάθηκε στις ευρύτερες προεκτάσεις για τον ρόλο της Ευρώπης στη διεθνή σκηνή. Σχολιάζοντας την πρόταση του Βλαντιμίρ Πούτιν για συνάντηση με τους Προέδρους Τραμπ και Σι, σημείωσε ότι μια τέτοια συζήτηση θα μπορούσε ουσιαστικά να εξελιχθεί σε μια «νέα Γιάλτα». Τόνισε ότι, εάν το μέλλον της Ευρώπης και της Ουκρανίας συζητείται χωρίς ουσιαστική ευρωπαϊκή συμμετοχή, τίθεται ένα θεμελιώδες ερώτημα ως προς το κατά πόσο η Ευρώπη μπορεί ακόμη να θεωρείται παγκόσμιος παίκτης.
Σε ό,τι αφορά την οικονομική και βιομηχανική θέση της Ευρώπης, ο κ. Μυτιληναίος σημείωσε ότι η ήπειρος παραδοσιακά στηρίχθηκε στην ισχυρή «ήπια ισχύ» της, η οποία βασίζεται, μεταξύ άλλων, στον πολιτισμό, την καινοτομία, τις βιομηχανικές δυνατότητες, τα πανεπιστήμια και την πνευματική ιδιοκτησία. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι αυτό το μοντέλο βασίστηκε επίσης στην πρόσβαση σε προσιτή ενέργεια, σε μεγάλες εξαγωγικές αγορές και στην ομπρέλα ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών, συνθήκες που πλέον δεν μπορούν να θεωρούνται δεδομένες. Σε αυτό το περιβάλλον, τόνισε τη σημασία της προστασίας της ευρωπαϊκής βιομηχανικής βάσης και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς της.
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