Μυτιληναίος στο CNBC: Το ευρωπαϊκό σύστημα για τα μέταλλα δεν λειτουργεί, η ευθύνη βαραίνει την Κομισιόν

«Η Ευρώπη δεν μπορεί να επιδιώκει τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα, επιτρέποντας ταυτόχρονα στους πόρους που είναι απαραίτητοι για τη βιομηχανία της να κατευθύνονται αλλού», τόνισε ο επικεφαλής της Metlen στο Squawk Box Europe του CNBC