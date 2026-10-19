JPMorgan: Περιθώριο ανόδου έως 11% στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια – Τι προβλέπει για επιτόκια και τράπεζες

Οι ευρωπαϊκές μετοχές διαθέτουν τις προϋποθέσεις για νέα ανοδική κίνηση έως το τέλος του 2026, εφόσον οι αποδόσεις των ομολόγων σταθεροποιηθούν και τα εταιρικά αποτελέσματα παραμείνουν ισχυρά