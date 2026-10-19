JPMorgan: Περιθώριο ανόδου έως 11% στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια – Τι προβλέπει για επιτόκια και τράπεζες
JPMorgan: Περιθώριο ανόδου έως 11% στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια – Τι προβλέπει για επιτόκια και τράπεζες
Οι ευρωπαϊκές μετοχές διαθέτουν τις προϋποθέσεις για νέα ανοδική κίνηση έως το τέλος του 2026, εφόσον οι αποδόσεις των ομολόγων σταθεροποιηθούν και τα εταιρικά αποτελέσματα παραμείνουν ισχυρά
Η σταθεροποίηση των αποδόσεων των ομολόγων μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για νέα άνοδο των μετοχών έως το τέλος του 2026, σύμφωνα με την JPMorgan. Ο αμερικανικός οίκος διατηρεί θετική στάση για την Ευρωζώνη, εκτιμά ότι οι φόβοι μετάδοσης της γαλλικής κρίσης είναι υπερβολικοί και βλέπει σημαντικά περιθώρια ανάκαμψης των αποτιμήσεων.
Περιθώριο ανόδου 11% για τον δείκτη MSCI Eurozone, 10% για τον Euro Stoxx 50 και 9% για τον MSCI Europe προβλέπει η JPMorgan έως το τέλος του 2026, εκτιμώντας ότι οι πιέσεις που προκάλεσε η απότομη αύξηση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων ενδέχεται να έχουν κορυφωθεί και υποστηρίζει ότι οι συνθήκες για τις διεθνείς μετοχές μπορούν να βελτιωθούν αισθητά τους επόμενους μήνες.
Η εκτίμηση βασίζεται στη σταθεροποίηση των αποδόσεων των ομολόγων, την ανθεκτικότητα της εταιρικής κερδοφορίας και τη σταδιακή αποκλιμάκωση των ανησυχιών για τον πληθωρισμό.
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Περιθώριο ανόδου 11% για τον δείκτη MSCI Eurozone, 10% για τον Euro Stoxx 50 και 9% για τον MSCI Europe προβλέπει η JPMorgan έως το τέλος του 2026, εκτιμώντας ότι οι πιέσεις που προκάλεσε η απότομη αύξηση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων ενδέχεται να έχουν κορυφωθεί και υποστηρίζει ότι οι συνθήκες για τις διεθνείς μετοχές μπορούν να βελτιωθούν αισθητά τους επόμενους μήνες.
Η εκτίμηση βασίζεται στη σταθεροποίηση των αποδόσεων των ομολόγων, την ανθεκτικότητα της εταιρικής κερδοφορίας και τη σταδιακή αποκλιμάκωση των ανησυχιών για τον πληθωρισμό.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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