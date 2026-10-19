ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στις αγορές με ομόλογο 500 εκατ. ευρώ – Επταετής η διάρκεια

Αξιολογήσεις BBB από S&P και Baa3 από Moody's - Ξεκινά κύκλος συναντήσεων με ειδικούς επενδυτές, με τις BNP Paribas, J.P. Morgan και Mediobanca να αναλαμβάνουν ρόλο συντονιστών και συνδιαχειριστών του βιβλίου προσφορών