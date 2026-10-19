Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Βουτιά στο Παρίσι μετά τις βίαιες ταραχές, στο κόκκινο οι δείκτες

Ισχυρές πιέσεις στον γαλλικό CAC 40 - Η κοινωνική αναταραχή στη Γαλλία επιβαρύνει το επενδυτικό κλίμα σε ολόκληρη την Ευρώπη - Απώλειες για τον πανευρωπαϊκό Stoxx 600, με τις τράπεζες στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων - Focus στα εταιρικά αποτελέσματα και τις εξελίξεις στον κλάδο της τεχνολογίας