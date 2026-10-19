Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Βουτιά στο Παρίσι μετά τις βίαιες ταραχές, στο κόκκινο οι δείκτες
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Βουτιά στο Παρίσι μετά τις βίαιες ταραχές, στο κόκκινο οι δείκτες
Ισχυρές πιέσεις στον γαλλικό CAC 40 - Η κοινωνική αναταραχή στη Γαλλία επιβαρύνει το επενδυτικό κλίμα σε ολόκληρη την Ευρώπη - Απώλειες για τον πανευρωπαϊκό Stoxx 600, με τις τράπεζες στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων - Focus στα εταιρικά αποτελέσματα και τις εξελίξεις στον κλάδο της τεχνολογίας
Με αρνητικό πρόσημο ξεκίνησαν την εβδομάδα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς το κύμα βίαιων διαδηλώσεων που συγκλόνισε τη Γαλλία το Σαββατοκύριακο προκαλεί έντονη ανησυχία στους επενδυτές. Το Παρίσι καταγράφει τις μεγαλύτερες απώλειες μεταξύ των βασικών ευρωπαϊκών αγορών, με την πολιτική και κοινωνική αστάθεια στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης να προστίθεται στους ήδη αυξημένους κινδύνους για την ανάπτυξη.
Ο γαλλικός CAC 40 υποχωρεί κατά 1,18%, στις 7.862,81 μονάδες, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις επιπτώσεις των εκτεταμένων επεισοδίων, που συνοδεύτηκαν από συλλήψεις, καταστροφές περιουσιών και λεηλασίες καταστημάτων.
Η ανησυχία επεκτείνεται και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές, με τον πανευρωπαϊκό Stoxx 600 να χάνει 0,57%, στις 641,05 μονάδες, έπειτα από άνοδο μεγαλύτερη του 2% την προηγούμενη εβδομάδα.
O CAC 40 στις 7.862,81 μονάδες, με απώλειες-1,18%, ο γερμανικός DAX στις 25.444,76 μονάδες, με πτώση -0,69%, ο FTSE 100 στο Λονδίνο στις 10.823,30 μονάδες, με πτώση -0,54%.
Ο FTSE MIB στο Μιλάνο στις 49.355,71 μονάδες, με πτώση -1,01%, ενώ ο IBEX 35 στη Μαδρίτη βρίσκεται στις 19.096,90 μονάδες, με απώλειες -1,19%.
Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 είναι στις 641,05 μονάδες, με απώλειες-0,57%.
Ο τραπεζικός κλάδος δέχεται τις ισχυρότερες πιέσεις, με τον σχετικό ευρωπαϊκό δείκτη να υποχωρεί κατά 1,4%, καθώς η αυξημένη αβεβαιότητα ενισχύει την επιφυλακτικότητα απέναντι στις χρηματοοικονομικές μετοχές.
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Ο γαλλικός CAC 40 υποχωρεί κατά 1,18%, στις 7.862,81 μονάδες, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις επιπτώσεις των εκτεταμένων επεισοδίων, που συνοδεύτηκαν από συλλήψεις, καταστροφές περιουσιών και λεηλασίες καταστημάτων.
Η ανησυχία επεκτείνεται και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές, με τον πανευρωπαϊκό Stoxx 600 να χάνει 0,57%, στις 641,05 μονάδες, έπειτα από άνοδο μεγαλύτερη του 2% την προηγούμενη εβδομάδα.
Στο κόκκινο οι ευρωπαϊκοί δείκτεςΠτωτικά κινούνται τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρώπης, με τις απώλειες να είναι ιδιαίτερα αισθητές στον ευρωπαϊκό Νότο.
O CAC 40 στις 7.862,81 μονάδες, με απώλειες-1,18%, ο γερμανικός DAX στις 25.444,76 μονάδες, με πτώση -0,69%, ο FTSE 100 στο Λονδίνο στις 10.823,30 μονάδες, με πτώση -0,54%.
Ο FTSE MIB στο Μιλάνο στις 49.355,71 μονάδες, με πτώση -1,01%, ενώ ο IBEX 35 στη Μαδρίτη βρίσκεται στις 19.096,90 μονάδες, με απώλειες -1,19%.
Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 είναι στις 641,05 μονάδες, με απώλειες-0,57%.
Ο τραπεζικός κλάδος δέχεται τις ισχυρότερες πιέσεις, με τον σχετικό ευρωπαϊκό δείκτη να υποχωρεί κατά 1,4%, καθώς η αυξημένη αβεβαιότητα ενισχύει την επιφυλακτικότητα απέναντι στις χρηματοοικονομικές μετοχές.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
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