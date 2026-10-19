Ο Τσιριβέγια πήρε τη θέση του Ουναΐ στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού, χωρίς Κρίστιανσεν στο Αλμάτι
Ο Τσιριβέγια πήρε τη θέση του Ουναΐ στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού, χωρίς Κρίστιανσεν στο Αλμάτι
Οι πράσινοι μπορούν να κάνουν την αλλαγή καθώς το διάστημα απουσίας του Μαροκινού ξεπερνά τους δύο μήνες
Ο τραυματισμός του Αζεντίν Ουναΐ έφερε εξελίξεις και στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού.
Ο Μαροκινός μέσος λόγω του τραυματισμού του θα μείνει εκτός και τη θέση του παίρνει ο Πέδρο Τσιριβέγια.
Η αλλαγή είναι εφικτή επειδή το διάστημα απουσίας του Ουναΐ καλύπτει το απαιτούμενο όριο των δύο μηνών ημερών. Ο Παναθηναϊκός είχε προχωρήσει σε ανάλογη κίνηση και την περασμένη σεζόν στην περίπτωση του Ντέσερς.
Την ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού για τη League Phase του Conference League αποτελούν πλέον οι: Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κρίστιανσεν, Κυριακόπουλος, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Πάλμερ-Μπράουν, Λάβδας, Καμαρά, Λούζα, Τσιριβέγια, Κάνγκουα, Κοντούρης, Μπινιάρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Αντίνο, Πελίστρι, Κυριόπουλος, Λιβάι, Ντέσερς, Τεττέη, Ράστοντερ, Νεμπής.
Επόμενο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη είναι εκείνο με την Καϊράτ στο Αλμάτι του Καζακστάν την Πέμπτη (22/10, 17:30) και στην αποστολή δε θα βρίσκεται ο Κρίστιανσεν. Ο Δανός αριστερός μπακ αντιμετωπίζει θέμα τραυματισμού κι έτσι δεν θα είναι στη διάθεση του Νίστρουπ.
Ο Παναθηναϊκός στο Καζακστάν θα παίξει έχοντας στο ρόστερ μονάχα τον Γιώργο Κυριακόπουλο διαθέσιμο, αφού ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν, που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Ήρθε στο τριφύλλι μετά τη δήλωση της ευρωπαϊκής λίστας.
Καλή ήταν τα νέα για τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς, ο οποίος αποχώρησε στο 89' του αγώνα με τον Αστέρα. Ο Κροάτης άσος ένιωσε μια ενόχληση στον δικέφαλο του αριστερού ποδιού αλλά δεν πρόκειται για κάτι ανησυχητικό.
Τα αποτελέσματα των εξετάσεων έδειξαν πως δεν έχει υποστεί κάποιο σοβαρό μυϊκό τραυματισμό. Παρόλα αυτά χάνει το παιχνίδι με την Καϊράτ, αφού δεν βρίσκεται στην αποστολή.
Ο Παναθηναϊκός προπονήθηκε το πρωί στο Κορωπί και την Τρίτη (20/10) αναχωρεί για το Αλμάτι. Ο Νίστρουπ έκανε γνωστά και τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή και οι οποίοι είναι οι: Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Καμαρά, Κάνγκουα, Λούζα, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Μπινιάρης, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ, Νεμπής
Ο Μαροκινός μέσος λόγω του τραυματισμού του θα μείνει εκτός και τη θέση του παίρνει ο Πέδρο Τσιριβέγια.
Η αλλαγή είναι εφικτή επειδή το διάστημα απουσίας του Ουναΐ καλύπτει το απαιτούμενο όριο των δύο μηνών ημερών. Ο Παναθηναϊκός είχε προχωρήσει σε ανάλογη κίνηση και την περασμένη σεζόν στην περίπτωση του Ντέσερς.
Την ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού για τη League Phase του Conference League αποτελούν πλέον οι: Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κρίστιανσεν, Κυριακόπουλος, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Πάλμερ-Μπράουν, Λάβδας, Καμαρά, Λούζα, Τσιριβέγια, Κάνγκουα, Κοντούρης, Μπινιάρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Αντίνο, Πελίστρι, Κυριόπουλος, Λιβάι, Ντέσερς, Τεττέη, Ράστοντερ, Νεμπής.
Επόμενο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη είναι εκείνο με την Καϊράτ στο Αλμάτι του Καζακστάν την Πέμπτη (22/10, 17:30) και στην αποστολή δε θα βρίσκεται ο Κρίστιανσεν. Ο Δανός αριστερός μπακ αντιμετωπίζει θέμα τραυματισμού κι έτσι δεν θα είναι στη διάθεση του Νίστρουπ.
Ο Παναθηναϊκός στο Καζακστάν θα παίξει έχοντας στο ρόστερ μονάχα τον Γιώργο Κυριακόπουλο διαθέσιμο, αφού ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν, που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Ήρθε στο τριφύλλι μετά τη δήλωση της ευρωπαϊκής λίστας.
Καλή ήταν τα νέα για τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς, ο οποίος αποχώρησε στο 89' του αγώνα με τον Αστέρα. Ο Κροάτης άσος ένιωσε μια ενόχληση στον δικέφαλο του αριστερού ποδιού αλλά δεν πρόκειται για κάτι ανησυχητικό.
Τα αποτελέσματα των εξετάσεων έδειξαν πως δεν έχει υποστεί κάποιο σοβαρό μυϊκό τραυματισμό. Παρόλα αυτά χάνει το παιχνίδι με την Καϊράτ, αφού δεν βρίσκεται στην αποστολή.
Ο Παναθηναϊκός προπονήθηκε το πρωί στο Κορωπί και την Τρίτη (20/10) αναχωρεί για το Αλμάτι. Ο Νίστρουπ έκανε γνωστά και τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή και οι οποίοι είναι οι: Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Καμαρά, Κάνγκουα, Λούζα, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Μπινιάρης, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ, Νεμπής
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