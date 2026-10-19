ΤτΕ: Στα 2,5 δισ. ευρώ το ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού στο εννεάμηνο του 2026
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τράπεζα της Ελλάδος Πρωτογενή πλεονάσματα

ΤτΕ: Στα 2,5 δισ. ευρώ το ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού στο εννεάμηνο του 2026

Tο ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 776 εκατ. ευρώ - Στα 56,36 δισ. ευρώ τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού, στα 51,97 δισ. ευρώ οι δαπάνες

ΤτΕ: Στα 2,5 δισ. ευρώ το ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού στο εννεάμηνο του 2026
2 ΣΧΟΛΙΑ
Πρωτογενές πλεόνασμα 2,5 δισ. ευρώ εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2026 σε ταμειακή βάση, έναντι 10,1 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης, το πρωτογενές πλεόνασμα περιορίστηκε στα 6,2 δισ. ευρώ από 9,6 δισ. ευρώ, αντιστοίχως.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 776 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 3,133 δισ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2025.
ΤτΕ: Στα 2,5 δισ. ευρώ το ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού στο εννεάμηνο του 2026


Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την μείωση των εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 56,368 δισ. ευρώ, από 53,923 δισ. ευρώ πέρυσι. Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 51,979 δισ. ευρώ, από 46,812 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025.

Η δαπάνη για τόκους αυξήθηκε στα 7 δισ. ευρώ από 6,4 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης