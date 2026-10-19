Ανάλυση Bloomberg: Η Γαλλία φλέγεται και η Ευρώπη τρέμει ένα νέο κύμα βίας

Οι πρωτοφανείς ταραχές στη Γαλλία προκαλούν συναγερμό σε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ενόψει μιας χρονιάς με κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις - Η ακρίβεια, η κοινωνική ανισότητα και η οικονομική στασιμότητα τροφοδοτούν τη δυσαρέσκεια