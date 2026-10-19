Ανάλυση Bloomberg: Η Γαλλία φλέγεται και η Ευρώπη τρέμει ένα νέο κύμα βίας
Ανάλυση Bloomberg: Η Γαλλία φλέγεται και η Ευρώπη τρέμει ένα νέο κύμα βίας
Οι πρωτοφανείς ταραχές στη Γαλλία προκαλούν συναγερμό σε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ενόψει μιας χρονιάς με κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις - Η ακρίβεια, η κοινωνική ανισότητα και η οικονομική στασιμότητα τροφοδοτούν τη δυσαρέσκεια
Οι φλόγες που τύλιξαν δημόσια κτίρια και καταστήματα στη Γαλλία το Σαββατοκύριακο δεν προκαλούν ανησυχία μόνο στο Παρίσι. Η έκρηξη κοινωνικής οργής στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης χτυπά καμπανάκι κινδύνου σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς η ακρίβεια, η στασιμότητα των εισοδημάτων και η αυξανόμενη αίσθηση κοινωνικής ανισότητας δημιουργούν ένα εκρηκτικό πολιτικό περιβάλλον, ενόψει εκλογών σε τουλάχιστον έξι ευρωπαϊκές χώρες το 2027.
Οι κινητοποιήσεις περισσότερων από μισό εκατομμύριο ανθρώπων, που ξεκίνησαν με αιτήματα για καλύτερους μισθούς, ισχυρότερες δημόσιες υπηρεσίες και ανακούφιση από το κόστος ζωής, εξελίχθηκαν σε εκτεταμένες ταραχές με λεηλασίες, εμπρησμούς και συγκρούσεις με την αστυνομία.
Το μέγεθος της βίας έχει προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία στους πολιτικούς και οικονομικούς κύκλους, καθώς ενισχύονται οι φόβοι ότι ανάλογα επεισόδια θα μπορούσαν να επαναληφθούν κατά την προεκλογική περίοδο, με τη γαλλική Ακροδεξιά και τη ριζοσπαστική Αριστερά να διεκδικούν κεντρικό ρόλο στην πολιτική αντιπαράθεση.
Παρά τις εξαγγελίες του Εμανουέλ Μακρόν για αυστηρή αντιμετώπιση των ταραξιών, οι συγκρούσεις συνεχίζονταν στους δρόμους του Παρισιού ακόμη και την ώρα που ο Γάλλος πρόεδρος απευθυνόταν τηλεοπτικά στους πολίτες το βράδυ της Κυριακής.
«Αυτό υποδηλώνει ότι μια τόσο ακραία βία θα μπορούσε να μετατραπεί σε τακτικό φαινόμενο», προειδοποιεί ο Μπερνάρ Σανάν, επικεφαλής της εταιρείας δημοσκοπήσεων Elabe.
Όπως επισημαίνει, «δεν υπάρχει προηγούμενο» στη σύγχρονη γαλλική ιστορία για τόσο εκτεταμένη αναταραχή κατά την περίοδο που προηγείται προεδρικών εκλογών.
Η προειδοποίησή του αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς τα γαλλικά συνδικάτα έχουν ήδη προκηρύξει νέα απεργιακή κινητοποίηση για τις 5 Νοεμβρίου, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για συνέχιση των κοινωνικών συγκρούσεων.
Το πολιτικό διακύβευμα είναι υψηλό. Ο Μακρόν βρίσκεται στην τελική ευθεία της δεύτερης προεδρικής θητείας του, ενώ η Γαλλία εισέρχεται στην εκλογική περίοδο με βαθύτατες πολιτικές διαιρέσεις και έντονη αβεβαιότητα για την επόμενη ημέρα.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Οι κινητοποιήσεις περισσότερων από μισό εκατομμύριο ανθρώπων, που ξεκίνησαν με αιτήματα για καλύτερους μισθούς, ισχυρότερες δημόσιες υπηρεσίες και ανακούφιση από το κόστος ζωής, εξελίχθηκαν σε εκτεταμένες ταραχές με λεηλασίες, εμπρησμούς και συγκρούσεις με την αστυνομία.
Το μέγεθος της βίας έχει προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία στους πολιτικούς και οικονομικούς κύκλους, καθώς ενισχύονται οι φόβοι ότι ανάλογα επεισόδια θα μπορούσαν να επαναληφθούν κατά την προεκλογική περίοδο, με τη γαλλική Ακροδεξιά και τη ριζοσπαστική Αριστερά να διεκδικούν κεντρικό ρόλο στην πολιτική αντιπαράθεση.
Παρά τις εξαγγελίες του Εμανουέλ Μακρόν για αυστηρή αντιμετώπιση των ταραξιών, οι συγκρούσεις συνεχίζονταν στους δρόμους του Παρισιού ακόμη και την ώρα που ο Γάλλος πρόεδρος απευθυνόταν τηλεοπτικά στους πολίτες το βράδυ της Κυριακής.
The violence that rocked France this weekend as cost-of-living protests degenerated into looting and burning nationwide is raising alert levels across Europe, where elections will be held in at least half a dozen countries next year. https://t.co/GTaF7N5osp— Bloomberg (@business) October 19, 2026
«Δεν υπάρχει προηγούμενο» – Φόβοι ότι η βία θα γίνει κανονικότηταΗ Γαλλία έχει μακρά παράδοση μαζικών κινητοποιήσεων και δυναμικών κοινωνικών διεκδικήσεων. Ωστόσο, η ένταση των επιθέσεων σε δημόσια κτίρια, επιχειρήσεις και εμπορικά καταστήματα ξεπερνά, σύμφωνα με αναλυτές, τα συνηθισμένα επίπεδα κοινωνικής αναταραχής.
«Αυτό υποδηλώνει ότι μια τόσο ακραία βία θα μπορούσε να μετατραπεί σε τακτικό φαινόμενο», προειδοποιεί ο Μπερνάρ Σανάν, επικεφαλής της εταιρείας δημοσκοπήσεων Elabe.
Όπως επισημαίνει, «δεν υπάρχει προηγούμενο» στη σύγχρονη γαλλική ιστορία για τόσο εκτεταμένη αναταραχή κατά την περίοδο που προηγείται προεδρικών εκλογών.
Η προειδοποίησή του αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς τα γαλλικά συνδικάτα έχουν ήδη προκηρύξει νέα απεργιακή κινητοποίηση για τις 5 Νοεμβρίου, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για συνέχιση των κοινωνικών συγκρούσεων.
Το πολιτικό διακύβευμα είναι υψηλό. Ο Μακρόν βρίσκεται στην τελική ευθεία της δεύτερης προεδρικής θητείας του, ενώ η Γαλλία εισέρχεται στην εκλογική περίοδο με βαθύτατες πολιτικές διαιρέσεις και έντονη αβεβαιότητα για την επόμενη ημέρα.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα