Food Experts’ Awards 2026: Πέντε λόγοι για να διεκδικήσουν οι επιχειρήσεις τροφίμων τη διάκριση

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Η καινοτομία, η ποιότητα, η ασφάλεια των τροφίμων και η βιώσιμη παραγωγή βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο του ανταγωνισμού στην αγορά τροφίμων και ποτών. Σε έναν κλάδο που καλείται να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών, στις τεχνολογικές εξελίξεις και στην ανάγκη περιορισμού του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, η επιχειρηματική επιτυχία δεν αποτυπώνεται αποκλειστικά στις πωλήσεις. Συνδέεται όλο και περισσότερο με την ικανότητα των επιχειρήσεων να αναπτύσσουν νέα προϊόντα, να βελτιώνουν τις παραγωγικές τους διαδικασίες, να διασφαλίζουν την ποιότητα και να αξιοποιούν αποτελεσματικά τους διαθέσιμους πόρους. Αυτές ακριβώς τις επιδόσεις επιχειρούν να αναδείξουν τα Food Experts’ Awards (FEA) 2026, τα οποία επιστρέφουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, δίνοντας σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες της αγροδιατροφικής αλυσίδας τη δυνατότητα να παρουσιάσουν το έργο τους, να αξιολογηθούν από ειδικούς και να διεκδικήσουν μια διάκριση. Ο θεσμός διοργανώνεται από το cibum, την ελληνική ενημερωτική ιστοσελίδα που εξειδικεύεται στην ποιότητα, την ασφάλεια και την επιστήμη των τροφίμων, σε συνεργασία με τη HELEXPO.Η τελετή απονομής των Food Experts’ Awards 2026 θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026, στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της έκθεσης Food & Drinks by DETROP. Η σύνδεση με την έκθεση προσφέρει στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να βρεθούν σε ένα περιβάλλον επαγγελματικών επαφών, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και ανάπτυξης νέων συνεργασιών. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αποτελέσει πεδίο ανάδειξης των επιχειρήσεων που επενδύουν συστηματικά στην εξέλιξη του κλάδου, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους.Η διεκδίκηση μιας διάκρισης δεν περιορίζεται στην απονομή ενός βραβείου. Σύμφωνα με τη φιλοσοφία της διοργάνωσης, η συμμετοχή μπορεί να προσφέρει πέντε συγκεκριμένα οφέλη, από την αναγνώριση μιας επιχειρηματικής προσπάθειας έως την ενίσχυση της εμπορικής παρουσίας.Η ανάπτυξη μιας νέας συνταγής, η εφαρμογή μιας ασφαλέστερης παραγωγικής διαδικασίας, η αξιοποίηση μιας τεχνολογικής λύσης ή η υλοποίηση μιας επένδυσης στη βιωσιμότητα αποτελούν επιτεύγματα που συχνά προϋποθέτουν σημαντικούς πόρους, τεχνογνωσία και μακροχρόνια προσπάθεια. Η συμμετοχή στα FEA δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να παρουσιάσουν οργανωμένα τα αποτελέσματα αυτών των πρωτοβουλιών και να τα θέσουν υπό την κρίση επαγγελματιών που γνωρίζουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της αγοράς τροφίμων και ποτών.Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του θεσμού είναι η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων.Οι συμμετοχές εξετάζονται από επιλεγμένους επαγγελματίες με επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία στη βιομηχανία τροφίμων. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, με έμφαση στην τεκμηρίωση, την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα κάθε υποψηφιότητας. Με αυτόν τον τρόπο, η διαδικασία δεν περιορίζεται στην προβολή ενός προϊόντος ή μιας επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, αλλά επιδιώκει να εξετάσει την ουσιαστική συμβολή της στην ανάπτυξη και στη βελτίωση του κλάδου.Μια διάκριση μπορεί να αποτελέσει πρόσθετο εργαλείο επικοινωνίας για μια επιχείρηση, καθώς μπορεί να αξιοποιηθεί στην εταιρική ιστοσελίδα, σε παρουσιάσεις προϊόντων, σε εμπορικές εκθέσεις, στις επαφές με επαγγελματίες αγοραστές και, όπου επιτρέπεται, στις συσκευασίες. Η επίδραση των βραβεύσεων στην εμπορική αξία προϊόντων έχει αποτελέσει αντικείμενο επιστημονικής έρευνας. Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο American Journal of Agricultural Economics, η απόκτηση μεταλλίου σε διαγωνισμούς μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών παραγωγού κατά 13%. Παράλληλα, άλλες μελέτες, δημοσιευμένες στα επιστημονικά περιοδικά Food Quality and Preference και Journal of Retailing and Consumer Services, έχουν συνδέσει τις διακρίσεις προϊόντων με μεγαλύτερη προθυμία των καταναλωτών να πληρώσουν, ενισχυμένη εμπιστοσύνη στη μάρκα και θετικότερη πρόθεση αγοράς.Τα ευρήματα αυτά αναδεικνύουν τη δυνητική εμπορική σημασία μιας διάκρισης, χωρίς βεβαίως να προεξοφλούν αντίστοιχα αποτελέσματα για κάθε προϊόν ή διαγωνισμό.Τα Food Experts’ Awards δεν απευθύνονται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις παραγωγής τελικών προϊόντων. Οι κατηγορίες καλύπτουν την ανάπτυξη καινοτόμων τροφίμων, την ασφάλεια και την ποιότητα, τη συσκευασία, τη βιώσιμη παραγωγή, τον εξοπλισμό, τις ψηφιακές εφαρμογές και τις εξειδικευμένες υπηρεσίες. Έτσι, κάθε επιχείρηση μπορεί να αναζητήσει την κατηγορία που ανταποκρίνεται καλύτερα στη δραστηριότητα και στα αποτελέσματά τηΗ εξοικονόμηση πόρων, η αύξηση της παραγωγικής αποδοτικότητας, η ανάπτυξη ασφαλέστερων προϊόντων και η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών αποτελούν βασικές προτεραιότητες για τη σύγχρονη βιομηχανία τροφίμωνΤα FEA επιδιώκουν να αναδείξουν επιχειρήσεις που έχουν ήδη εφαρμόσει λύσεις σε αυτούς τους τομείς και μπορούν να παρουσιάσουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Η ανάδειξη τέτοιων πρακτικών μπορεί παράλληλα να ενισχύσει τη διάδοση τεχνογνωσίας και την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ διαφορετικών επιχειρήσεων και επαγγελματικών ειδικοτήτων.Το πρόγραμμα των Food Experts’ Awards 2026 περιλαμβάνει συνολικά 25 κατηγορίες, οι οποίες καλύπτουν διαφορετικά στάδια και δραστηριότητες της αγροδιατροφικής αλυσίδας.Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:- Καινοτομία και τεχνολογία: Food Innovation Stand Out, Bringing Future Food Today, Top Food Sector Software or App.- Ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων: Food Safety Culture Stand Out, Food Product Integrity Stand Out, Clean Label Initiative.- Προϊόντα και καταναλωτική προτίμηση: Great Taste Customer's Choice, Great VEGAN's Choice, Superfood, Top Natural Food / BIO Product.