Food Experts’ Awards 2026: Πέντε λόγοι για να διεκδικήσουν οι επιχειρήσεις τροφίμων τη διάκριση
Food Experts’ Awards 2026: Πέντε λόγοι για να διεκδικήσουν οι επιχειρήσεις τροφίμων τη διάκριση
Στις 14 Νοεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη, η απονομή των βραβείων – Οι 25 κατηγορίες, η αξιολόγηση από ειδικούς και οι ευκαιρίες προβολής, εξωστρέφειας και συνεργασιών για επιχειρήσεις ολόκληρης της αγροδιατροφικής αλυσίδας.
Η καινοτομία, η ποιότητα, η ασφάλεια των τροφίμων και η βιώσιμη παραγωγή βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο του ανταγωνισμού στην αγορά τροφίμων και ποτών. Σε έναν κλάδο που καλείται να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών, στις τεχνολογικές εξελίξεις και στην ανάγκη περιορισμού του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, η επιχειρηματική επιτυχία δεν αποτυπώνεται αποκλειστικά στις πωλήσεις. Συνδέεται όλο και περισσότερο με την ικανότητα των επιχειρήσεων να αναπτύσσουν νέα προϊόντα, να βελτιώνουν τις παραγωγικές τους διαδικασίες, να διασφαλίζουν την ποιότητα και να αξιοποιούν αποτελεσματικά τους διαθέσιμους πόρους. Αυτές ακριβώς τις επιδόσεις επιχειρούν να αναδείξουν τα Food Experts’ Awards (FEA) 2026, τα οποία επιστρέφουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, δίνοντας σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες της αγροδιατροφικής αλυσίδας τη δυνατότητα να παρουσιάσουν το έργο τους, να αξιολογηθούν από ειδικούς και να διεκδικήσουν μια διάκριση. Ο θεσμός διοργανώνεται από το cibum, την ελληνική ενημερωτική ιστοσελίδα που εξειδικεύεται στην ποιότητα, την ασφάλεια και την επιστήμη των τροφίμων, σε συνεργασία με τη HELEXPO.
Η τελετή απονομής των Food Experts’ Awards 2026 θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026, στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της έκθεσης Food & Drinks by DETROP. Η σύνδεση με την έκθεση προσφέρει στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να βρεθούν σε ένα περιβάλλον επαγγελματικών επαφών, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και ανάπτυξης νέων συνεργασιών. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αποτελέσει πεδίο ανάδειξης των επιχειρήσεων που επενδύουν συστηματικά στην εξέλιξη του κλάδου, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους.
Η διεκδίκηση μιας διάκρισης δεν περιορίζεται στην απονομή ενός βραβείου. Σύμφωνα με τη φιλοσοφία της διοργάνωσης, η συμμετοχή μπορεί να προσφέρει πέντε συγκεκριμένα οφέλη, από την αναγνώριση μιας επιχειρηματικής προσπάθειας έως την ενίσχυση της εμπορικής παρουσίας.
1. Αναγνώριση της επένδυσης στην ποιότητα και την καινοτομία
Η ανάπτυξη μιας νέας συνταγής, η εφαρμογή μιας ασφαλέστερης παραγωγικής διαδικασίας, η αξιοποίηση μιας τεχνολογικής λύσης ή η υλοποίηση μιας επένδυσης στη βιωσιμότητα αποτελούν επιτεύγματα που συχνά προϋποθέτουν σημαντικούς πόρους, τεχνογνωσία και μακροχρόνια προσπάθεια. Η συμμετοχή στα FEA δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να παρουσιάσουν οργανωμένα τα αποτελέσματα αυτών των πρωτοβουλιών και να τα θέσουν υπό την κρίση επαγγελματιών που γνωρίζουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της αγοράς τροφίμων και ποτών.
2. Αξιολόγηση από εξειδικευμένους επιστήμονες και επαγγελματίες
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του θεσμού είναι η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων.Οι συμμετοχές εξετάζονται από επιλεγμένους επαγγελματίες με επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία στη βιομηχανία τροφίμων. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, με έμφαση στην τεκμηρίωση, την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα κάθε υποψηφιότητας. Με αυτόν τον τρόπο, η διαδικασία δεν περιορίζεται στην προβολή ενός προϊόντος ή μιας επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, αλλά επιδιώκει να εξετάσει την ουσιαστική συμβολή της στην ανάπτυξη και στη βελτίωση του κλάδου.
3. Ενίσχυση της εμπορικής εικόνας και της εμπιστοσύνης των καταναλωτών
Μια διάκριση μπορεί να αποτελέσει πρόσθετο εργαλείο επικοινωνίας για μια επιχείρηση, καθώς μπορεί να αξιοποιηθεί στην εταιρική ιστοσελίδα, σε παρουσιάσεις προϊόντων, σε εμπορικές εκθέσεις, στις επαφές με επαγγελματίες αγοραστές και, όπου επιτρέπεται, στις συσκευασίες. Η επίδραση των βραβεύσεων στην εμπορική αξία προϊόντων έχει αποτελέσει αντικείμενο επιστημονικής έρευνας. Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο American Journal of Agricultural Economics, η απόκτηση μεταλλίου σε διαγωνισμούς μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών παραγωγού κατά 13%. Παράλληλα, άλλες μελέτες, δημοσιευμένες στα επιστημονικά περιοδικά Food Quality and Preference και Journal of Retailing and Consumer Services, έχουν συνδέσει τις διακρίσεις προϊόντων με μεγαλύτερη προθυμία των καταναλωτών να πληρώσουν, ενισχυμένη εμπιστοσύνη στη μάρκα και θετικότερη πρόθεση αγοράς.Τα ευρήματα αυτά αναδεικνύουν τη δυνητική εμπορική σημασία μιας διάκρισης, χωρίς βεβαίως να προεξοφλούν αντίστοιχα αποτελέσματα για κάθε προϊόν ή διαγωνισμό.
4. Δυνατότητα συμμετοχής σε ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών
Τα Food Experts’ Awards δεν απευθύνονται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις παραγωγής τελικών προϊόντων. Οι κατηγορίες καλύπτουν την ανάπτυξη καινοτόμων τροφίμων, την ασφάλεια και την ποιότητα, τη συσκευασία, τη βιώσιμη παραγωγή, τον εξοπλισμό, τις ψηφιακές εφαρμογές και τις εξειδικευμένες υπηρεσίες. Έτσι, κάθε επιχείρηση μπορεί να αναζητήσει την κατηγορία που ανταποκρίνεται καλύτερα στη δραστηριότητα και στα αποτελέσματά τη
5. Σύνδεση της επιχειρηματικής δραστηριότητας με τις νέες προκλήσεις του κλάδο
Η εξοικονόμηση πόρων, η αύξηση της παραγωγικής αποδοτικότητας, η ανάπτυξη ασφαλέστερων προϊόντων και η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών αποτελούν βασικές προτεραιότητες για τη σύγχρονη βιομηχανία τροφίμωνΤα FEA επιδιώκουν να αναδείξουν επιχειρήσεις που έχουν ήδη εφαρμόσει λύσεις σε αυτούς τους τομείς και μπορούν να παρουσιάσουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Η ανάδειξη τέτοιων πρακτικών μπορεί παράλληλα να ενισχύσει τη διάδοση τεχνογνωσίας και την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ διαφορετικών επιχειρήσεων και επαγγελματικών ειδικοτήτων.
Οι 25 κατηγορίες βράβευσης
Το πρόγραμμα των Food Experts’ Awards 2026 περιλαμβάνει συνολικά 25 κατηγορίες, οι οποίες καλύπτουν διαφορετικά στάδια και δραστηριότητες της αγροδιατροφικής αλυσίδας.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:
- Καινοτομία και τεχνολογία: Food Innovation Stand Out, Bringing Future Food Today, Top Food Sector Software or App.
- Ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων: Food Safety Culture Stand Out, Food Product Integrity Stand Out, Clean Label Initiative.
- Προϊόντα και καταναλωτική προτίμηση: Great Taste Customer's Choice, Great VEGAN's Choice, Superfood, Top Natural Food / BIO Product.
Η τελετή απονομής των Food Experts’ Awards 2026 θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026, στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της έκθεσης Food & Drinks by DETROP. Η σύνδεση με την έκθεση προσφέρει στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να βρεθούν σε ένα περιβάλλον επαγγελματικών επαφών, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και ανάπτυξης νέων συνεργασιών. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αποτελέσει πεδίο ανάδειξης των επιχειρήσεων που επενδύουν συστηματικά στην εξέλιξη του κλάδου, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους.
Η διεκδίκηση μιας διάκρισης δεν περιορίζεται στην απονομή ενός βραβείου. Σύμφωνα με τη φιλοσοφία της διοργάνωσης, η συμμετοχή μπορεί να προσφέρει πέντε συγκεκριμένα οφέλη, από την αναγνώριση μιας επιχειρηματικής προσπάθειας έως την ενίσχυση της εμπορικής παρουσίας.
1. Αναγνώριση της επένδυσης στην ποιότητα και την καινοτομία
Η ανάπτυξη μιας νέας συνταγής, η εφαρμογή μιας ασφαλέστερης παραγωγικής διαδικασίας, η αξιοποίηση μιας τεχνολογικής λύσης ή η υλοποίηση μιας επένδυσης στη βιωσιμότητα αποτελούν επιτεύγματα που συχνά προϋποθέτουν σημαντικούς πόρους, τεχνογνωσία και μακροχρόνια προσπάθεια. Η συμμετοχή στα FEA δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να παρουσιάσουν οργανωμένα τα αποτελέσματα αυτών των πρωτοβουλιών και να τα θέσουν υπό την κρίση επαγγελματιών που γνωρίζουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της αγοράς τροφίμων και ποτών.
2. Αξιολόγηση από εξειδικευμένους επιστήμονες και επαγγελματίες
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του θεσμού είναι η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων.Οι συμμετοχές εξετάζονται από επιλεγμένους επαγγελματίες με επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία στη βιομηχανία τροφίμων. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, με έμφαση στην τεκμηρίωση, την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα κάθε υποψηφιότητας. Με αυτόν τον τρόπο, η διαδικασία δεν περιορίζεται στην προβολή ενός προϊόντος ή μιας επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, αλλά επιδιώκει να εξετάσει την ουσιαστική συμβολή της στην ανάπτυξη και στη βελτίωση του κλάδου.
3. Ενίσχυση της εμπορικής εικόνας και της εμπιστοσύνης των καταναλωτών
Μια διάκριση μπορεί να αποτελέσει πρόσθετο εργαλείο επικοινωνίας για μια επιχείρηση, καθώς μπορεί να αξιοποιηθεί στην εταιρική ιστοσελίδα, σε παρουσιάσεις προϊόντων, σε εμπορικές εκθέσεις, στις επαφές με επαγγελματίες αγοραστές και, όπου επιτρέπεται, στις συσκευασίες. Η επίδραση των βραβεύσεων στην εμπορική αξία προϊόντων έχει αποτελέσει αντικείμενο επιστημονικής έρευνας. Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο American Journal of Agricultural Economics, η απόκτηση μεταλλίου σε διαγωνισμούς μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών παραγωγού κατά 13%. Παράλληλα, άλλες μελέτες, δημοσιευμένες στα επιστημονικά περιοδικά Food Quality and Preference και Journal of Retailing and Consumer Services, έχουν συνδέσει τις διακρίσεις προϊόντων με μεγαλύτερη προθυμία των καταναλωτών να πληρώσουν, ενισχυμένη εμπιστοσύνη στη μάρκα και θετικότερη πρόθεση αγοράς.Τα ευρήματα αυτά αναδεικνύουν τη δυνητική εμπορική σημασία μιας διάκρισης, χωρίς βεβαίως να προεξοφλούν αντίστοιχα αποτελέσματα για κάθε προϊόν ή διαγωνισμό.
4. Δυνατότητα συμμετοχής σε ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών
Τα Food Experts’ Awards δεν απευθύνονται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις παραγωγής τελικών προϊόντων. Οι κατηγορίες καλύπτουν την ανάπτυξη καινοτόμων τροφίμων, την ασφάλεια και την ποιότητα, τη συσκευασία, τη βιώσιμη παραγωγή, τον εξοπλισμό, τις ψηφιακές εφαρμογές και τις εξειδικευμένες υπηρεσίες. Έτσι, κάθε επιχείρηση μπορεί να αναζητήσει την κατηγορία που ανταποκρίνεται καλύτερα στη δραστηριότητα και στα αποτελέσματά τη
5. Σύνδεση της επιχειρηματικής δραστηριότητας με τις νέες προκλήσεις του κλάδο
Η εξοικονόμηση πόρων, η αύξηση της παραγωγικής αποδοτικότητας, η ανάπτυξη ασφαλέστερων προϊόντων και η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών αποτελούν βασικές προτεραιότητες για τη σύγχρονη βιομηχανία τροφίμωνΤα FEA επιδιώκουν να αναδείξουν επιχειρήσεις που έχουν ήδη εφαρμόσει λύσεις σε αυτούς τους τομείς και μπορούν να παρουσιάσουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Η ανάδειξη τέτοιων πρακτικών μπορεί παράλληλα να ενισχύσει τη διάδοση τεχνογνωσίας και την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ διαφορετικών επιχειρήσεων και επαγγελματικών ειδικοτήτων.
Οι 25 κατηγορίες βράβευσης
Το πρόγραμμα των Food Experts’ Awards 2026 περιλαμβάνει συνολικά 25 κατηγορίες, οι οποίες καλύπτουν διαφορετικά στάδια και δραστηριότητες της αγροδιατροφικής αλυσίδας.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:
- Καινοτομία και τεχνολογία: Food Innovation Stand Out, Bringing Future Food Today, Top Food Sector Software or App.
- Ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων: Food Safety Culture Stand Out, Food Product Integrity Stand Out, Clean Label Initiative.
- Προϊόντα και καταναλωτική προτίμηση: Great Taste Customer's Choice, Great VEGAN's Choice, Superfood, Top Natural Food / BIO Product.
- Βιωσιμότητα και υπεύθυνη παραγωγή: Excellence in Farm to Fork Approach, Excellence in Promoting Sustainability / Food Waste Initiative.
- Συσκευασία και εξοπλισμός: Top Packaging Design, Top Food Packing Performer, Top Machinery / Equipment Supplier.
- Επιχειρηματική αριστεία και υπηρεσίες: Top Customer Centricity, Food Brand Marketing Stand Out, Excellent Science in Business Approach, Excellent Food Related Training Scheme.
Το εύρος των κατηγοριών αποτυπώνει την προσπάθεια της διοργάνωσης να συμπεριλάβει όχι μόνο τις επιχειρήσεις που παράγουν και διαθέτουν τρόφιμα, αλλά και όσες υποστηρίζουν την παραγωγή, την ασφάλεια, τον ποιοτικό έλεγχο, την τεχνολογική ανάπτυξη και την εμπορική τους παρουσία.
Γευστική αξιολόγηση από πάνελ 60 ατόμων
Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατηγορία Best in Taste Customer’s Choice, η οποία επικεντρώνεται στην οργανοληπτική αξιολόγηση των τροφίμων. Η διαδικασία προβλέπει τη συμμετοχή πάνελ 60 ατόμων από διαπιστευμένο εργαστήριο, με αντικείμενο την εξέταση των γευστικών χαρακτηριστικών των προϊόντων και της ανταπόκρισης των καταναλωτών. Η συγκεκριμένη κατηγορία απευθύνεται ιδιαίτερα σε παραγωγούς που έχουν επενδύσει στην ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος ή στη βελτίωση ενός ήδη υπάρχοντος και επιθυμούν να αξιολογήσουν τη γευστική του αποδοχή. Πρόκειται για μια διαδικασία που δίνει έμφαση σε ένα από τα πλέον καθοριστικά χαρακτηριστικά ενός τροφίμου, την εμπειρία του καταναλωτή.
Οι έξι πυλώνες της διοργάνωσης
Η φιλοσοφία των Food Experts’ Awards στηρίζεται σε έξι βασικούς πυλώνες, οι οποίοι συνδέουν την επιχειρηματική καινοτομία με την ποιότητα της παραγωγής, τη διατροφή και το περιβάλλον.
Οι πυλώνες αυτοί είναι ο καλύτερος σχεδιασμός, η καλύτερη τεχνολογία, η καλύτερη παραγωγή, η καλύτερη διατροφή, το καλύτερο περιβάλλον και η καλύτερη ζωή. Καλύπτουν διαφορετικές πτυχές της αγροδιατροφικής δραστηριότητας, από την ανάπτυξη νέων προϊόντων και την εφαρμογή τεχνολογικών λύσεων έως τη διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρήσεις καλούνται να παρουσιάσουν πρωτοβουλίες που έχουν ήδη υλοποιήσει, πρακτικές που εφαρμόζουν στην καθημερινή τους λειτουργία και, όπου είναι διαθέσιμα, μετρήσιμα αποτελέσματα που τεκμηριώνουν την αποτελεσματικότητά τους.
Συμμετοχή και για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και startups
Μια σημαντική παράμετρος της διοργάνωσης είναι ότι η συμμετοχή δεν περιορίζεται στις μεγάλες βιομηχανίες τροφίμων, οι οποίες διαθέτουν εκτεταμένες παραγωγικές εγκαταστάσεις και υψηλούς προϋπολογισμούς. Μια οικογενειακή παραγωγική μονάδα, μια μικρομεσαία επιχείρηση, ένα εργαστήριο ή μια νεοφυής εταιρεία μπορεί επίσης να διεκδικήσει διάκριση, εφόσον διαθέτει ένα προϊόν, μια εφαρμογή ή μια πρακτική που ανταποκρίνεται στα κριτήρια κάποιας κατηγορίας. Το βασικό ζητούμενο είναι η σωστή επιλογή της κατηγορίας και η τεκμηριωμένη παρουσίαση του επιτεύγματος, με στοιχεία που αποτυπώνουν την πραγματική συμβολή του.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας τροφίμων, εταιρείες συσκευασίας, προμηθευτές εξοπλισμού, πάροχοι ψηφιακών εφαρμογών, εργαστήρια και οργανισμοί παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών. Στις δυνητικές συμμετοχές περιλαμβάνονται επίσης επιχειρήσεις εστίασης, καθώς και φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης και της έρευνας. Με αυτόν τον τρόπο, ο θεσμός απευθύνεται σε επαγγελματίες διαφορετικών ειδικοτήτων, αναγνωρίζοντας ότι η πρόοδος στον κλάδο τροφίμων και ποτών δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την παραγωγή, αλλά και από το σύνολο των υπηρεσιών και των τεχνολογιών που τη στηρίζουν. Η πραγματοποίηση της τελετής απονομής στο πλαίσιο της Food & Drinks by DETROP, σε συνεργασία με τη HELEXPO, προσδίδει στη διοργάνωση και μια ευρύτερη επιχειρηματική διάσταση. Η παρουσία εκπροσώπων επιχειρήσεων και επαγγελματιών από διαφορετικά τμήματα της αγοράς δημιουργεί προϋποθέσεις για νέες γνωριμίες, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και διερεύνηση συνεργασιών. Για τις επιχειρήσεις που επιδιώκουν μεγαλύτερη εξωστρέφεια, η συμμετοχή σε έναν εξειδικευμένο θεσμό μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τις εμπορικές τους δραστηριότητες, ενισχύοντας την παρουσία τους σε ένα περιβάλλον με επαγγελματικό ενδιαφέρον.
Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η συμμετοχή εξειδικευμένων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πιστοποίησης, των εργαστηριακών αναλύσεων, του ποιοτικού ελέγχου και των τεχνικών υπηρεσιώνΕπίσημοι χορηγοί της φετινής διοργάνωσης είναι οι TÜV NORD Hellas, TÜV AUSTRIA Hellas, TSAKALIDIS Analysis & Testing, NBIS, Q-CERT, QACS, ISOLAB, SWISS APPROVAL και EUROFINS. Πρόκειται για εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε πεδία όπως η πιστοποίηση, οι εργαστηριακές αναλύσεις, ο ποιοτικός έλεγχος και η παροχή εξειδικευμένων τεχνικών υπηρεσιών. Μέσω της χορηγικής τους συμμετοχής στηρίζουν έναν θεσμό που απευθύνεται σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες ολόκληρης της αγροδιατροφικής αλυσίδας. Η παρουσία τους μπορεί παράλληλα να συμβάλει στη διεύρυνση των επαγγελματικών επαφών γύρω από τα βραβεία. Άλλωστε, οι οργανισμοί πιστοποίησης και τα εργαστήρια συνεργάζονται σε καθημερινή βάση με παραγωγικές επιχειρήσεις για ζητήματα ποιότητας, ασφάλειας και ελέγχου προϊόντων. Η συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του θεσμού μπορεί να διευκολύνει την ανταλλαγή εμπειριών και την επικοινωνία ανάμεσα σε διαφορετικές ειδικότητες του κλάδου.
Πώς υποβάλλονται οι υποψηφιότητες
Η διαδικασία συμμετοχής αρχίζει με την επιλογή της κατάλληλης κατηγορίας βράβευσης. Κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση καλείται να εξετάσει τις διαθέσιμες κατηγορίες και να εντοπίσει εκείνη που ανταποκρίνεται καλύτερα στο προϊόν, στην υπηρεσία, στην τεχνολογία ή στην πρωτοβουλία που επιθυμεί να παρουσιάσει. Ιδιαίτερη σημασία έχει η τεκμηρίωση της υποψηφιότητας. Η περιγραφή πρέπει να αποτυπώνει με σαφήνεια τι υλοποιήθηκε, ποια ανάγκη επιδιώκει να καλύψει και ποια αποτελέσματα έχουν καταγραφεί. Μετρήσεις, τεχνικά δεδομένα, στοιχεία ποιότητας και πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή νέων πρακτικών μπορούν να συμβάλουν στην πληρέστερη αξιολόγηση κάθε συμμετοχής.Η υποψηφιότητα αποτελεί, επομένως, μια ευκαιρία για τις επιχειρήσεις να συγκεντρώσουν και να παρουσιάσουν με συστηματικό τρόπο τα αποτελέσματα των επενδύσεων και των πρωτοβουλιών τους.
Σε μια περίοδο κατά την οποία η βιομηχανία τροφίμων και ποτών αντιμετωπίζει σύνθετες προκλήσεις, από την ανάγκη τεχνολογικού εκσυγχρονισμού έως τις απαιτήσεις για ασφαλέστερα προϊόντα και βιώσιμες παραγωγικές διαδικασίες, η ανάδειξη καλών πρακτικών αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Τα Food Experts’ Awards 2026 επιδιώκουν να αναγνωρίσουν επιχειρήσεις και επαγγελματίες που επενδύουν σε αυτούς τους τομείς και μπορούν να παρουσιάσουν συγκεκριμένα επιτεύγματα Είτε πρόκειται για την ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος είτε για τη βελτίωση μιας παραγωγικής διαδικασίας, την εφαρμογή μιας ψηφιακής λύσης ή την υιοθέτηση μιας πιο βιώσιμης πρακτικής, η συμμετοχή προσφέρει τη δυνατότητα αξιολόγησης από ειδικούς και παρουσίασης της σχετικής προσπάθειας στην επαγγελματική κοινότητα. Η τέταρτη διοργάνωση των βραβείων, στις 14 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, φιλοδοξεί έτσι να φέρει στο προσκήνιο επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην εξέλιξη του ελληνικού αγροδιατροφικού τομέα.
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες μπορούν να ενημερωθούν για τις κατηγορίες και να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους στην επίσημη ιστοσελίδα εδώ : Food Experts’ Awards 2026 – Υποβολή υποψηφιότητας Από την ίδια ιστοσελίδα είναι διαθέσιμο και βίντεο με στιγμιότυπα από την τελετή απονομής των Food Experts’ Awards 2025, προσφέροντας μια εικόνα του θεσμού και της προηγούμενης χρονιάς.
- Συσκευασία και εξοπλισμός: Top Packaging Design, Top Food Packing Performer, Top Machinery / Equipment Supplier.
- Επιχειρηματική αριστεία και υπηρεσίες: Top Customer Centricity, Food Brand Marketing Stand Out, Excellent Science in Business Approach, Excellent Food Related Training Scheme.
Το εύρος των κατηγοριών αποτυπώνει την προσπάθεια της διοργάνωσης να συμπεριλάβει όχι μόνο τις επιχειρήσεις που παράγουν και διαθέτουν τρόφιμα, αλλά και όσες υποστηρίζουν την παραγωγή, την ασφάλεια, τον ποιοτικό έλεγχο, την τεχνολογική ανάπτυξη και την εμπορική τους παρουσία.
Γευστική αξιολόγηση από πάνελ 60 ατόμων
Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατηγορία Best in Taste Customer’s Choice, η οποία επικεντρώνεται στην οργανοληπτική αξιολόγηση των τροφίμων. Η διαδικασία προβλέπει τη συμμετοχή πάνελ 60 ατόμων από διαπιστευμένο εργαστήριο, με αντικείμενο την εξέταση των γευστικών χαρακτηριστικών των προϊόντων και της ανταπόκρισης των καταναλωτών. Η συγκεκριμένη κατηγορία απευθύνεται ιδιαίτερα σε παραγωγούς που έχουν επενδύσει στην ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος ή στη βελτίωση ενός ήδη υπάρχοντος και επιθυμούν να αξιολογήσουν τη γευστική του αποδοχή. Πρόκειται για μια διαδικασία που δίνει έμφαση σε ένα από τα πλέον καθοριστικά χαρακτηριστικά ενός τροφίμου, την εμπειρία του καταναλωτή.
Οι έξι πυλώνες της διοργάνωσης
Η φιλοσοφία των Food Experts’ Awards στηρίζεται σε έξι βασικούς πυλώνες, οι οποίοι συνδέουν την επιχειρηματική καινοτομία με την ποιότητα της παραγωγής, τη διατροφή και το περιβάλλον.
Οι πυλώνες αυτοί είναι ο καλύτερος σχεδιασμός, η καλύτερη τεχνολογία, η καλύτερη παραγωγή, η καλύτερη διατροφή, το καλύτερο περιβάλλον και η καλύτερη ζωή. Καλύπτουν διαφορετικές πτυχές της αγροδιατροφικής δραστηριότητας, από την ανάπτυξη νέων προϊόντων και την εφαρμογή τεχνολογικών λύσεων έως τη διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρήσεις καλούνται να παρουσιάσουν πρωτοβουλίες που έχουν ήδη υλοποιήσει, πρακτικές που εφαρμόζουν στην καθημερινή τους λειτουργία και, όπου είναι διαθέσιμα, μετρήσιμα αποτελέσματα που τεκμηριώνουν την αποτελεσματικότητά τους.
Συμμετοχή και για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και startups
Μια σημαντική παράμετρος της διοργάνωσης είναι ότι η συμμετοχή δεν περιορίζεται στις μεγάλες βιομηχανίες τροφίμων, οι οποίες διαθέτουν εκτεταμένες παραγωγικές εγκαταστάσεις και υψηλούς προϋπολογισμούς. Μια οικογενειακή παραγωγική μονάδα, μια μικρομεσαία επιχείρηση, ένα εργαστήριο ή μια νεοφυής εταιρεία μπορεί επίσης να διεκδικήσει διάκριση, εφόσον διαθέτει ένα προϊόν, μια εφαρμογή ή μια πρακτική που ανταποκρίνεται στα κριτήρια κάποιας κατηγορίας. Το βασικό ζητούμενο είναι η σωστή επιλογή της κατηγορίας και η τεκμηριωμένη παρουσίαση του επιτεύγματος, με στοιχεία που αποτυπώνουν την πραγματική συμβολή του.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας τροφίμων, εταιρείες συσκευασίας, προμηθευτές εξοπλισμού, πάροχοι ψηφιακών εφαρμογών, εργαστήρια και οργανισμοί παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών. Στις δυνητικές συμμετοχές περιλαμβάνονται επίσης επιχειρήσεις εστίασης, καθώς και φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης και της έρευνας. Με αυτόν τον τρόπο, ο θεσμός απευθύνεται σε επαγγελματίες διαφορετικών ειδικοτήτων, αναγνωρίζοντας ότι η πρόοδος στον κλάδο τροφίμων και ποτών δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την παραγωγή, αλλά και από το σύνολο των υπηρεσιών και των τεχνολογιών που τη στηρίζουν. Η πραγματοποίηση της τελετής απονομής στο πλαίσιο της Food & Drinks by DETROP, σε συνεργασία με τη HELEXPO, προσδίδει στη διοργάνωση και μια ευρύτερη επιχειρηματική διάσταση. Η παρουσία εκπροσώπων επιχειρήσεων και επαγγελματιών από διαφορετικά τμήματα της αγοράς δημιουργεί προϋποθέσεις για νέες γνωριμίες, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και διερεύνηση συνεργασιών. Για τις επιχειρήσεις που επιδιώκουν μεγαλύτερη εξωστρέφεια, η συμμετοχή σε έναν εξειδικευμένο θεσμό μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τις εμπορικές τους δραστηριότητες, ενισχύοντας την παρουσία τους σε ένα περιβάλλον με επαγγελματικό ενδιαφέρον.
Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η συμμετοχή εξειδικευμένων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πιστοποίησης, των εργαστηριακών αναλύσεων, του ποιοτικού ελέγχου και των τεχνικών υπηρεσιώνΕπίσημοι χορηγοί της φετινής διοργάνωσης είναι οι TÜV NORD Hellas, TÜV AUSTRIA Hellas, TSAKALIDIS Analysis & Testing, NBIS, Q-CERT, QACS, ISOLAB, SWISS APPROVAL και EUROFINS. Πρόκειται για εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε πεδία όπως η πιστοποίηση, οι εργαστηριακές αναλύσεις, ο ποιοτικός έλεγχος και η παροχή εξειδικευμένων τεχνικών υπηρεσιών. Μέσω της χορηγικής τους συμμετοχής στηρίζουν έναν θεσμό που απευθύνεται σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες ολόκληρης της αγροδιατροφικής αλυσίδας. Η παρουσία τους μπορεί παράλληλα να συμβάλει στη διεύρυνση των επαγγελματικών επαφών γύρω από τα βραβεία. Άλλωστε, οι οργανισμοί πιστοποίησης και τα εργαστήρια συνεργάζονται σε καθημερινή βάση με παραγωγικές επιχειρήσεις για ζητήματα ποιότητας, ασφάλειας και ελέγχου προϊόντων. Η συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του θεσμού μπορεί να διευκολύνει την ανταλλαγή εμπειριών και την επικοινωνία ανάμεσα σε διαφορετικές ειδικότητες του κλάδου.
Πώς υποβάλλονται οι υποψηφιότητες
Η διαδικασία συμμετοχής αρχίζει με την επιλογή της κατάλληλης κατηγορίας βράβευσης. Κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση καλείται να εξετάσει τις διαθέσιμες κατηγορίες και να εντοπίσει εκείνη που ανταποκρίνεται καλύτερα στο προϊόν, στην υπηρεσία, στην τεχνολογία ή στην πρωτοβουλία που επιθυμεί να παρουσιάσει. Ιδιαίτερη σημασία έχει η τεκμηρίωση της υποψηφιότητας. Η περιγραφή πρέπει να αποτυπώνει με σαφήνεια τι υλοποιήθηκε, ποια ανάγκη επιδιώκει να καλύψει και ποια αποτελέσματα έχουν καταγραφεί. Μετρήσεις, τεχνικά δεδομένα, στοιχεία ποιότητας και πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή νέων πρακτικών μπορούν να συμβάλουν στην πληρέστερη αξιολόγηση κάθε συμμετοχής.Η υποψηφιότητα αποτελεί, επομένως, μια ευκαιρία για τις επιχειρήσεις να συγκεντρώσουν και να παρουσιάσουν με συστηματικό τρόπο τα αποτελέσματα των επενδύσεων και των πρωτοβουλιών τους.
Σε μια περίοδο κατά την οποία η βιομηχανία τροφίμων και ποτών αντιμετωπίζει σύνθετες προκλήσεις, από την ανάγκη τεχνολογικού εκσυγχρονισμού έως τις απαιτήσεις για ασφαλέστερα προϊόντα και βιώσιμες παραγωγικές διαδικασίες, η ανάδειξη καλών πρακτικών αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Τα Food Experts’ Awards 2026 επιδιώκουν να αναγνωρίσουν επιχειρήσεις και επαγγελματίες που επενδύουν σε αυτούς τους τομείς και μπορούν να παρουσιάσουν συγκεκριμένα επιτεύγματα Είτε πρόκειται για την ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος είτε για τη βελτίωση μιας παραγωγικής διαδικασίας, την εφαρμογή μιας ψηφιακής λύσης ή την υιοθέτηση μιας πιο βιώσιμης πρακτικής, η συμμετοχή προσφέρει τη δυνατότητα αξιολόγησης από ειδικούς και παρουσίασης της σχετικής προσπάθειας στην επαγγελματική κοινότητα. Η τέταρτη διοργάνωση των βραβείων, στις 14 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, φιλοδοξεί έτσι να φέρει στο προσκήνιο επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην εξέλιξη του ελληνικού αγροδιατροφικού τομέα.
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες μπορούν να ενημερωθούν για τις κατηγορίες και να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους στην επίσημη ιστοσελίδα εδώ : Food Experts’ Awards 2026 – Υποβολή υποψηφιότητας Από την ίδια ιστοσελίδα είναι διαθέσιμο και βίντεο με στιγμιότυπα από την τελετή απονομής των Food Experts’ Awards 2025, προσφέροντας μια εικόνα του θεσμού και της προηγούμενης χρονιάς.
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