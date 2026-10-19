Καραλής - Ντουπλάντις: Υποψήφια για «Στιγμή της Χρονιάς» η επική μονομαχία στη Ζυρίχη

Η μονομαχία των δύο πρωταθλητών στην Ελβετία, ξεχώρισε και σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς βρίσκεται ανάμεσα στις 18 υποψηφιότητες της World Athletics για το βραβείο «Στιγμή της Χρονιάς»



Μία από τις πιο εντυπωσιακές μονομαχίες της φετινής σεζόν στον στίβο διεκδικεί μια ξεχωριστή διάκριση. Η μάχη του





What a year it's been 😍 Vote for your favourite moment of 2026 now 👉 https://t.co/Q3C4AxNs00 https://t.co/kXywIk6Q9x — World Athletics (@WorldAthletics) October 19, 2026

Η αναμέτρηση των δύο κορυφαίων επικοντιστών προσέφερε πλούσιο θέαμα, με τον Σουηδό παγκόσμιο ρέκορντμαν να περνά τα 6,25 μέτρα και τον Έλληνα πρωταθλητή να ακολουθεί με άλμα στα 6,20 μέτρα. Οι επιδόσεις τους επιβεβαίωσαν για ακόμη μία φορά το υψηλό επίπεδο του αγωνίσματος, αλλά και την ικανότητα του Καραλή να κοντράρει στα ίσα τον κορυφαίο αθλητή του κόσμου.







Οι φίλαθλοι έχουν τον πρώτο λόγο



Η World Athletics ανακοίνωσε τις 18 υποψηφιότητες για το νέο βραβείο, δίνοντας στο κοινό τη δυνατότητα να συμμετάσχει ενεργά στη διαδικασία. Μέσω της επίσημης εφαρμογής της ομοσπονδίας, οι φίλαθλοι μπορούν να ψηφίσουν τις στιγμές που θεωρούν ότι ξεχώρισαν περισσότερο μέσα στη σεζόν.



Η ψηφοφορία θα ολοκληρωθεί στις 26 Οκτωβρίου, ενώ στις 3 Νοεμβρίου θα ανακοινωθούν οι φιναλίστ. Από εκεί και πέρα, μια επιτροπή ειδικών θα αναλάβει να επιλέξει τον τελικό νικητή, ανάμεσα στις υποψηφιότητες που θα προκύψουν από τη διαδικασία ψηφοφορίας.



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Πότε θα ανακοινωθεί ο νικητής



Η κορύφωση της διαδικασίας θα έρθει στις 29 Νοεμβρίου, όταν ο νικητής θα ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια των World Athletics Awards, στο Μονακό.



Στην ίδια εκδήλωση θα απονεμηθούν και άλλες σημαντικές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων τα βραβεία του Παγκόσμιου Αθλητή και της Παγκόσμιας Αθλήτριας της Χρονιάς, το «Ανερχόμενο Αστέρι», το βραβείο του Προπονητή της Χρονιάς, καθώς και το Βραβείο του Προέδρου της World Athletics.



Η λίστα των υποψηφιοτήτων για τη «Στιγμή της Χρονιάς» 2026:

- Το παγκόσμιο ρεκόρ μαραθωνίου γυναικών (σε αγώνα αποκλειστικά γυναικών) της Τιγκστ Ασέφα με 2:15:41 στο Λονδίνο

Μία από τις πιο εντυπωσιακές μονομαχίες της φετινής σεζόν στον στίβο διεκδικεί μια ξεχωριστή διάκριση. Η μάχη του Εμμανουήλ Καραλή με τον Μόντο Ντουπλάντις στο άλμα επί κοντώ, στη Ζυρίχη, συμπεριλήφθηκε στις 18 υποψηφιότητες για το νέο βραβείο «Στιγμή της Χρονιάς» της World Athletics. Η αναμέτρηση των δύο κορυφαίων επικοντιστών προσέφερε πλούσιο θέαμα, με τον Σουηδό παγκόσμιο ρέκορντμαν να περνά τα 6,25 μέτρα και τον Έλληνα πρωταθλητή να ακολουθεί με άλμα στα 6,20 μέτρα. Οι επιδόσεις τους επιβεβαίωσαν για ακόμη μία φορά το υψηλό επίπεδο του αγωνίσματος, αλλά και την ικανότητα του Καραλή να κοντράρει στα ίσα τον κορυφαίο αθλητή του κόσμου.Η συγκεκριμένη μονομαχία ξεχώρισε ανάμεσα σε πολλές σπουδαίες στιγμές της χρονιάς και πλέον διεκδικεί την αναγνώριση της παγκόσμιας ομοσπονδίας στίβου, με τους φιλάθλους να έχουν σημαντικό ρόλο στην ανάδειξη των επικρατέστερων υποψηφιοτήτων.Η World Athletics ανακοίνωσε τις 18 υποψηφιότητες για το νέο βραβείο, δίνοντας στο κοινό τη δυνατότητα να συμμετάσχει ενεργά στη διαδικασία. Μέσω της επίσημης εφαρμογής της ομοσπονδίας, οι φίλαθλοι μπορούν να ψηφίσουν τις στιγμές που θεωρούν ότι ξεχώρισαν περισσότερο μέσα στη σεζόν.Η ψηφοφορία θα ολοκληρωθεί στις 26 Οκτωβρίου, ενώ στις 3 Νοεμβρίου θα ανακοινωθούν οι φιναλίστ. Από εκεί και πέρα, μια επιτροπή ειδικών θα αναλάβει να επιλέξει τον τελικό νικητή, ανάμεσα στις υποψηφιότητες που θα προκύψουν από τη διαδικασία ψηφοφορίας.Στόχος του βραβείου είναι να αναδείξει γεγονότα που ξεπερνούν τα όρια μιας απλής αθλητικής επίδοσης. Πρόκειται για στιγμές που προκαλούν έντονα συναισθήματα, συγκινούν το κοινό και αφήνουν το δικό τους αποτύπωμα στη διάρκεια της χρονιάς.Η κορύφωση της διαδικασίας θα έρθει στις 29 Νοεμβρίου, όταν ο νικητής θα ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια των World Athletics Awards, στο Μονακό.Στην ίδια εκδήλωση θα απονεμηθούν και άλλες σημαντικές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων τα βραβεία του Παγκόσμιου Αθλητή και της Παγκόσμιας Αθλήτριας της Χρονιάς, το «Ανερχόμενο Αστέρι», το βραβείο του Προπονητή της Χρονιάς, καθώς και το Βραβείο του Προέδρου της World Athletics.- Το παγκόσμιο ρεκόρ μαραθωνίου γυναικών (σε αγώνα αποκλειστικά γυναικών) της Τιγκστ Ασέφα με 2:15:41 στο Λονδίνο

- Η νίκη της ομάδας της Μποτσουάνας στα 4x400μ. ανδρών, εντός έδρας, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκυταλοδρομιών (World Athletics Relays)

- Το παγκόσμιο ρεκόρ στα 400μ. εμπόδια από τον Άλισον ντος Σάντος με 45.80 στη Ζυρίχη

- Η μονομαχία στο άλμα επί κοντώ μεταξύ του Μόντο Ντουπλάντις (6,25μ.) και του Εμμανουήλ Καραλή (6,20μ.) στη Ζυρίχη

- Το παγκόσμιο ρεκόρ στο έπταθλο από τον Σίμον Εχάμερ (6670 βαθμοί), που του χάρισε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στο Τόρουν

- Το παγκόσμιο ρεκόρ στα 800μ. (σε κλειστή πίστα/short track) από την Κέλι Χόντγκινσον με 1:54.87 στο Λιεβέν

- Η επιστροφή του Γιάκομπ Ίνγεμπριγκτσεν μετά από τραυματισμό και η κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου στα 5000μ.

- Το «νταμπλ» στις ταχύτητες από τη Μελίσα Τζέφερσον -Γούντεν στο Ultimate Championship

- Το παγκόσμιο ρεκόρ στον ημιμαραθώνιο από τον Γιομίφ Κεγέλτσα με 56:51 στο Μπουένος Άιρες

- Το παγκόσμιο ρεκόρ στο μίλι από τον Τζον Κερ με 3:42.66 στο Λονδίνο

- Το παγκόσμιο ρεκόρ ημιμαραθωνίου γυναικών (σε αγώνα αποκλειστικά γυναικών) από την Άγκνες Νγκέτιτς με 1:05:15, που της χάρισε το χρυσό μετάλλιο

- Η βολή στα 91,09μ. από τον Ρούμες Ταράνγκα Παθιράγε στον τελευταίο γύρο, που του χάρισε τον τίτλο στον ακοντισμό στο Ultimate Championship

- Το παγκόσμιο ρεκόρ στα 100μ. εμπόδια από τη Μασάι Ράσελ με 12.09 στη Ζυρίχη

- Η επίδοση του Σαμπάστιαν Σάουε στον μαραθώνιο (1:59:30) -καταρρίπτοντας το φράγμα των δύο ωρών- στο Λονδίνο

- Το άλμα στα 2,37μ. από τον Τζιαμάρκο Ταμπέρι, που του χάρισε τον τίτλο στο άλμα εις ύψος στο Ultimate Championship

- Το παγκόσμιο ρεκόρ στα 110μ. εμπόδια από τον Τζα’Κομπε Θαρπ με 12,75 στους ημιτελικούς του NCAA

- Το 1:53,70 της Όντρεϊ Βέρο στα 800μ. - ο τρίτος ταχύτερος χρόνος στην ιστορία

- Το παγκόσμιο ρεκόρ Κ20 στον ακοντισμό από την Γιαν Ζίγι με 71,74μ. - η δεύτερη μεγαλύτερη βολή στην ιστορία.