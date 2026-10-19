Μεγάλες καθυστερήσεις στο Ελ. Βενιζέλος: Δίωρη αναμονή και ουρές στους ελέγχους αποσκευών, δείτε βίντεο

Σοβαρά προβλήματα στην εξυπηρέτηση επιβατών στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», με αναφορές για αναμονή έως δύο ώρες στον έλεγχο αποσκευών και χαμένες πτήσεις εσωτερικού