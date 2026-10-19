Μεγάλες καθυστερήσεις στο Ελ. Βενιζέλος: Δίωρη αναμονή και ουρές στους ελέγχους αποσκευών, δείτε βίντεο
Μεγάλες καθυστερήσεις στο Ελ. Βενιζέλος: Δίωρη αναμονή και ουρές στους ελέγχους αποσκευών, δείτε βίντεο
Σοβαρά προβλήματα στην εξυπηρέτηση επιβατών στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», με αναφορές για αναμονή έως δύο ώρες στον έλεγχο αποσκευών και χαμένες πτήσεις εσωτερικού
Με καθυστερήσεις ξεκίνησε η εβδομάδα για το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας με ουρές τόσο στο check in όσο και στους ελέγχους των διαβατηρίων.
Οι καθυστερήσεις στις αναχωρήσεις στο Ελευθέριος Βενιζέλος που είναι από 15 λεπτά έως και τη μισή ώρα δε φαίνεται να οφείλονται σε κάποιο λειτουργικό ζήτημα.
Ωστόσο, υπήρξαν και μεγαλύτερες καθυστερήσεις και ουρές στους ελέγχους επιβατών. Σε κάποιες περιπτώσεις όπως στα Ιωάννινα η κατάσταση επιβαρύνθηκε και λόγω των καιρικών συνθηκών.
Είναι δεδομένο ότι ειδικά τις πρωινές ώρες αλλά και στο ξεκίνημα της εβδομάδας η χωρητικότητα είναι σταθερά αυξημένη με δεδομένη τη μεγάλη ζήτηση και την αύξηση της επιβατικής κίνησης στο Διεθνή Αερολιμένα της Αθήνας.
Πάντως αντίστοιχες εικόνες υπήρξαν και την Πέμπτη στην πρωινή πτήση για Βρυξέλλες.
Πηγή: newmoney.gr
Οι καθυστερήσεις στις αναχωρήσεις στο Ελευθέριος Βενιζέλος που είναι από 15 λεπτά έως και τη μισή ώρα δε φαίνεται να οφείλονται σε κάποιο λειτουργικό ζήτημα.
Ωστόσο, υπήρξαν και μεγαλύτερες καθυστερήσεις και ουρές στους ελέγχους επιβατών. Σε κάποιες περιπτώσεις όπως στα Ιωάννινα η κατάσταση επιβαρύνθηκε και λόγω των καιρικών συνθηκών.
Είναι δεδομένο ότι ειδικά τις πρωινές ώρες αλλά και στο ξεκίνημα της εβδομάδας η χωρητικότητα είναι σταθερά αυξημένη με δεδομένη τη μεγάλη ζήτηση και την αύξηση της επιβατικής κίνησης στο Διεθνή Αερολιμένα της Αθήνας.
Πάντως αντίστοιχες εικόνες υπήρξαν και την Πέμπτη στην πρωινή πτήση για Βρυξέλλες.
Πηγή: newmoney.gr
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