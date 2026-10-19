Λατομεία Διονύσου: Περιήγηση στην πηγή του βασικού υλικού της αθηναϊκής αρχιτεκτονικής και γλυπτικής
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης Μάρμαρο Λατομεία Διονύσου

Λατομεία Διονύσου: Περιήγηση στην πηγή του βασικού υλικού της αθηναϊκής αρχιτεκτονικής και γλυπτικής

Οι Φίλοι του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης είχαν την ευκαιρία να βιώσουν το ταξίδι του μαρμάρου

Λατομεία Διονύσου: Περιήγηση στην πηγή του βασικού υλικού της αθηναϊκής αρχιτεκτονικής και γλυπτικής
Το ταξίδι του μαρμάρου, του υλικού που διαμορφώνει την αθηναϊκή αρχιτεκτονική και γλυπτική εδώ και αιώνες, ξεκινώντας από τη γεωλογία και την εξόρυξή του μέχρι την επεξεργασία, τη χειροτεχνική και το σύγχρονο design είχαν την ευκαιρία να βιώσουν οι Φίλοι του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης κατά την επίσκεψή τους στα λατομεία του Διονύσου, ένα από τα σημαντικότερα ενεργά λατομεία μαρμάρου της Ελλάδας, που άνοιξαν τις πόρτες τους αποκλειστικά γι΄ αυτούς.
Λατομεία Διονύσου: Περιήγηση στην πηγή του βασικού υλικού της αθηναϊκής αρχιτεκτονικής και γλυπτικής

Κατά την ιδιαίτερα αυτή βιωματική διαδρομή γνώρισαν τη φύση και τις ιδιαίτερες ιδιότητες του μαρμάρου Διονύσου αλλά και τη μακρά παρουσία του στην αρχιτεκτονική και γλυπτική, από την κλασική Αθήνα έως τα παγκόσμια αρχιτεκτονικά τοπόσημα του σήμερα.

Το λατομείο είναι ένας τόπος όπου ο γεωλογικός χρόνος συναντά την ανθρώπινη εργασία, την τεχνική γνώση και τη συλλογική μνήμη. Κάθε όγκος που αφαιρείται από το βουνό συνεχίζει την πορεία του αλλού- ως αρχιτεκτονικό στοιχείο, γλυπτό ή αντικείμενο- συνδέοντας το λατομείο με την πόλη και τον πολιτισμό.
Λατομεία Διονύσου: Περιήγηση στην πηγή του βασικού υλικού της αθηναϊκής αρχιτεκτονικής και γλυπτικής

Η μοναδική εμπειρία συνεχίστηκε στους χώρους επεξεργασίας του μαρμάρου, όπου οι επισκέπτες είδαν από κοντά πώς μετασχηματίζεται ο ακατέργαστος όγκος. Η διαδρομή ολοκληρώθηκε με ένα workshop επεξεργασίας πηλού, φέρνοντας τους συμμετέχοντες σε άμεση επαφή με τη διαδικασία της δημιουργίας.

Κλείσιμο
H επίσκεψη οργανώθηκε σε συνεργασία με το ατελιέ μαρμάρου OnEntropy.
Λατομεία Διονύσου: Περιήγηση στην πηγή του βασικού υλικού της αθηναϊκής αρχιτεκτονικής και γλυπτικής

Οι Φίλοι του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης

Από το 1986 οι Φίλοι του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης αποτελούν σημείο συνάντησης ανθρώπων που αγαπούν την τέχνη και τον πολιτισμό, υποστηρίζοντας έμπρακτα με την ετήσια συνδρομή τους το έργο του Μουσείου.
Ως αναγνώριση της υποστήριξής τους, οι Φίλοι, ανάλογα με την κατηγορία συνδρομής τους, απολαμβάνουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με δράσεις πολιτισμού, ελεύθερη είσοδο στις εκθέσεις του Μουσείου, ξεχωριστές εμπειρίες, ξεναγήσεις, αποκλειστικά προνόμια και εκπτώσεις στο Cycladic Café και Cycladic Shop όλο τον χρόνο.
Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης είναι ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός και δεν στηρίζεται σε κρατικές επιχορηγήσεις. Οι συνδρομές των Φίλων συμβάλλουν καθοριστικά στο να συνεχίσει να παράγει έργο ως ένας χώρος πολιτισμού ανοικτός για όλους.

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