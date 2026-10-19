Metlen: Τιμή στόχος 57 ευρώ από τη Solidus Securities – Περιθώριο ανόδου 16%

Σύσταση buy για τη μετοχή - Η άμυνα δημιουργεί τη μεγαλύτερη πρόσθετη αξία, ενώ γάλλιο και αποθήκευση ενέργειας ενισχύουν τις προοπτικές ανάπτυξης