Metlen: Τιμή στόχος 57 ευρώ από τη Solidus Securities – Περιθώριο ανόδου 16%
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Metlen Energy & Metals

Metlen: Τιμή στόχος 57 ευρώ από τη Solidus Securities – Περιθώριο ανόδου 16%

Σύσταση buy για τη μετοχή - Η άμυνα δημιουργεί τη μεγαλύτερη πρόσθετη αξία, ενώ γάλλιο και αποθήκευση ενέργειας ενισχύουν τις προοπτικές ανάπτυξης

Metlen: Τιμή στόχος 57 ευρώ από τη Solidus Securities – Περιθώριο ανόδου 16%
Σύσταση «αγορά» (buy) και τιμή στόχο τα 57 ευρώ δίνει η Solidus Securities για τη Metlen, βλέποντας περιθώριο ανόδου 16% από τα τρέχοντα επίπεδα (49 ευρώ). Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι η επέκταση του ομίλου στο γάλλιο, στην αποθήκευση ενέργειας και στην αμυντική βιομηχανία δημιουργεί πρόσθετη αξία περίπου 3,7 ευρώ ανά μετοχή, με τον τομέα της άμυνας να αναδεικνύεται στον σημαντικότερο νέο μοχλό ανάπτυξης.

Η METLEN Energy & Metals διευρύνει το αναπτυξιακό της αποτύπωμα, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που δημιουργούνται σε τρεις στρατηγικούς τομείς: τα κρίσιμα μέταλλα, την αποθήκευση ενέργειας και την αμυντική βιομηχανία.

Σε νέα ανάλυσή της, η Solidus Securities αποτιμά τις προοπτικές των δραστηριοτήτων αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026, τις πρόσφατες εμπορικές συμφωνίες και τους μεσοπρόθεσμους στόχους της διοίκησης.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι οι νέες δραστηριότητες μπορούν να προσθέσουν περίπου 7% στη συνολική εκτιμώμενη αξία της Metlen, χωρίς ωστόσο να αποτελούν ακόμη τον καθοριστικό παράγοντα για τη χρηματιστηριακή της αποτίμηση.

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