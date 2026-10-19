Πολλές από τις αλλαγές που συνοδεύουν την εμμηνόπαυση υποτιμώνται ή μένουν χωρίς φροντίδα, παρότι μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα ζωής, τις σχέσεις και την καθημερινότητα.
Εκτροπή λεωφορείου στη λεωφόρο Πάρνηθος στις Αχαρνές, διακοπή κυκλοφορίας προς το τελεφερίκ
Εκτροπή λεωφορείου στη λεωφόρο Πάρνηθος στις Αχαρνές, διακοπή κυκλοφορίας προς το τελεφερίκ
Σύμφωνα με τις πληροφορίες δεν υπάρχουν τραυματίες
Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Πάρνηθος, στην περιοχή των Αχαρνών, σημειώνεται τη Δευτέρα (19/10), λόγω εκτροπής λεωφορείου το ύψος της οδού Νούση.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στη λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος της οδού Νούση, στο ρεύμα προς το τελεφερίκ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες δεν υπάρχουν τραυματίες.
Στο σημείο έχουν μεταβεί 3 οχήματα με 9 Πυροσβέστες ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η εκτροπή του λεωφορείου.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στη λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος της οδού Νούση, στο ρεύμα προς το τελεφερίκ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες δεν υπάρχουν τραυματίες.
Στο σημείο έχουν μεταβεί 3 οχήματα με 9 Πυροσβέστες ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η εκτροπή του λεωφορείου.
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