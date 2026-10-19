Εκτροπή λεωφορείου στη λεωφόρο Πάρνηθος στις Αχαρνές, διακοπή κυκλοφορίας προς το τελεφερίκ
ΕΛΛΑΔΑ
Αχαρνές Πάρνηθος Λεωφορείο

Εκτροπή λεωφορείου στη λεωφόρο Πάρνηθος στις Αχαρνές, διακοπή κυκλοφορίας προς το τελεφερίκ

Σύμφωνα με τις πληροφορίες δεν υπάρχουν τραυματίες

Εκτροπή λεωφορείου στη λεωφόρο Πάρνηθος στις Αχαρνές, διακοπή κυκλοφορίας προς το τελεφερίκ
Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Πάρνηθος, στην περιοχή των Αχαρνών, σημειώνεται τη Δευτέρα (19/10), λόγω εκτροπής λεωφορείου το ύψος της οδού Νούση.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στη λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος της οδού Νούση, στο ρεύμα προς το τελεφερίκ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες δεν υπάρχουν τραυματίες

Στο σημείο έχουν μεταβεί 3 οχήματα με 9 Πυροσβέστες ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η εκτροπή του λεωφορείου.

Thema Insights

Το μέλλον της εργασίας

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα μας πάρει πρώτα το βαρετό, μετά ότι είναι «ρουτίνα» και στο τέλος την ίδια την ανάγκη για δουλειά και γιατί αυτό μπορεί να είναι το καλύτερο πράγμα που μας συνέβη εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ή μήπως όχι;

Plastic Free Greece 2026: Σκιάθος

Στο πιο κοσμοπολίτικο νησί των Σποράδων, που ξεχωρίζει για τις καταγάλανες παραλίες και τα καταπράσινα πευκοδάση συνεχίστηκε στις αρχές του Φθινοπώρου (7 - 9 Σεπτεμβρίου) το πρόγραμμα Plastic Free Greece, με παράκτιους και υποθαλάσσιους καθαρισμούς που αποδείχτηκαν εξαιρετικά αποδοτικοί.  

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης