NOKIA: Κατέκτησε τον πλανήτη με τα κινητά της, ηττήθηκε από την Apple και κατέρρευσε και τώρα, επιστρέφει στον θρόνο της χάρη στην ΑΙ
NOKIA: Κατέκτησε τον πλανήτη με τα κινητά της, ηττήθηκε από την Apple και κατέρρευσε και τώρα, επιστρέφει στον θρόνο της χάρη στην ΑΙ
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Έγινε ο βασιλιάς των κινητών με τα άφθαρτα, θρυλικά ως σήμερα «τούβλα» και το “φιδάκι”. Έχασε το τρένο των οθονών αφής, πούλησε το τμήμα κινητών της εταιρείας (στη Microsoft) και βρέθηκε μια ανάσα από το περιθώριο. Σήμερα, η Nokia επιστρέφει, με την Nvidia μέτοχο, τα data centers πελάτες και τη φιλοδοξία να γίνει η βασίλισσα των δικτύων της Tεχνητής Nοημοσύνης.
Αν γεννήθηκες πριν από το 2000, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα το πρώτο σου κινητό να ήταν Nokia και να έχεις ξοδέψει ατέλειωτες ώρες παίζοντας “φιδάκι”. Αν γεννήθηκες μετά, μάλλον το ξέρεις ως meme: το κινητό που πέφτει από γκρεμό και, αντί να σπάσει, κάνει… «τρύπα στο πάτωμα». Λίγες εταιρείες στον κόσμο έχουν ζήσει τόσες ζωές. Η Nokia υπήρξε χαρτοβιομηχανία, εργοστάσιο λαστιχένιων μποτών, κατασκευαστής καλωδίων, απόλυτος κυρίαρχος της κινητής τηλεφωνίας και, για ένα διάστημα, παράδειγμα προς αποφυγή σε κάθε σχολή διοίκησης επιχειρήσεων ή το ιδανικό disaster story.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Αν γεννήθηκες πριν από το 2000, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα το πρώτο σου κινητό να ήταν Nokia και να έχεις ξοδέψει ατέλειωτες ώρες παίζοντας “φιδάκι”. Αν γεννήθηκες μετά, μάλλον το ξέρεις ως meme: το κινητό που πέφτει από γκρεμό και, αντί να σπάσει, κάνει… «τρύπα στο πάτωμα». Λίγες εταιρείες στον κόσμο έχουν ζήσει τόσες ζωές. Η Nokia υπήρξε χαρτοβιομηχανία, εργοστάσιο λαστιχένιων μποτών, κατασκευαστής καλωδίων, απόλυτος κυρίαρχος της κινητής τηλεφωνίας και, για ένα διάστημα, παράδειγμα προς αποφυγή σε κάθε σχολή διοίκησης επιχειρήσεων ή το ιδανικό disaster story.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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