Εισαγόμενες πιέσεις στο Χρηματιστήριο και νέα «μάχη» γύρω από τις 2.600 μονάδες
Εισαγόμενες πιέσεις στο Χρηματιστήριο και νέα «μάχη» γύρω από τις 2.600 μονάδες
Απώλειες στο εξωτερικό με το βλέμμα σε Γαλλία και πετρέλαιο - Πλούσιο το καλεντάρι της εβδομάδας
Υπό τη σκιά της διεθνούς αβεβαιότητας και με την επενδυτική ψυχολογία να παραμένει εύθραυστη, ξεκίνησε η εβδομάδα στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Οι αναταραχές στη Γαλλία, οι ισχυρές διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου και οι απώλειες της Wall Street διαμορφώνουν ένα απαιτητικό περιβάλλον συνολικά για τις αγορές.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (19/10) ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,41% και διαπραγματεύεται στις 2.602,77 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.597,01 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.606,40 μονάδες, με την «μάχη» γύρω από τη ζώνη των 2.600 μονάδων να μαίνεται για τρίτη εβδομάδα.
Το αρνητικό κλίμα στις αγορές, σε συνδυασμό με την πολιτική και κοινωνική ένταση στη Γαλλία, εξακολουθεί να επηρεάζει τη διάθεση των επενδυτών. Οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται σε πτωτικό έδαφος, την ώρα που το πετρέλαιο Brent υποχωρεί προς τα 107 δολάρια το βαρέλι, έχοντας προηγουμένως προσεγγίσει τα 110 δολάρια.
Στο επίκεντρο βρίσκονται και οι επιπτώσεις από τις εκτεταμένες ταραχές που συγκλόνισαν τη Γαλλία το Σαββατοκύριακο, εντείνοντας την αβεβαιότητα για τις προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας και τη βραχυπρόθεσμη πορεία των αγορών.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (19/10) ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,41% και διαπραγματεύεται στις 2.602,77 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.597,01 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.606,40 μονάδες, με την «μάχη» γύρω από τη ζώνη των 2.600 μονάδων να μαίνεται για τρίτη εβδομάδα.
Το αρνητικό κλίμα στις αγορές, σε συνδυασμό με την πολιτική και κοινωνική ένταση στη Γαλλία, εξακολουθεί να επηρεάζει τη διάθεση των επενδυτών. Οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται σε πτωτικό έδαφος, την ώρα που το πετρέλαιο Brent υποχωρεί προς τα 107 δολάρια το βαρέλι, έχοντας προηγουμένως προσεγγίσει τα 110 δολάρια.
Στο επίκεντρο βρίσκονται και οι επιπτώσεις από τις εκτεταμένες ταραχές που συγκλόνισαν τη Γαλλία το Σαββατοκύριακο, εντείνοντας την αβεβαιότητα για τις προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας και τη βραχυπρόθεσμη πορεία των αγορών.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
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