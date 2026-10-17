Oι αρχιτέκτονες πίσω από την αλλαγή όψης του Μνημείου του Aγνωστου Στρατιώτη μιλούν στο newmoney
Oι αρχιτέκτονες πίσω από την αλλαγή όψης του Μνημείου του Aγνωστου Στρατιώτη μιλούν στο newmoney
Η Μαρία Μαγνήσαλη του αρχιτεκτονικού Magnisali-Bilis Studio μας ξεναγεί στη μελέτη με βάση την οποία η ίδια και ο συνιδρυτής του γραφείου, Θεμιστοκλής Μπιλής, θα μεταμορφώσουν τον περιβάλλοντα χώρο του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, στο Σύνταγμα
Την έγκριση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ) έλαβε η αρχιτεκτονική μελέτη για την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του Μνημείου του Αγνωστου Στρατιώτη, στο Σύνταγμα. Την μελέτη παρακολούθησε επιτροπή, την οποία αποτελούσαν στελέχη του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης και του Υπουργείου Πολιτισμού. Η Μαρία Μαγνήσαλη, M.Sc. ΕΜΠ, και ο Θεμιστοκλής Μπιλής, Δρ. αρχιτέκτων μηχανικός ΕΜΠ, που εκπόνησαν τη μελέτη ίδρυσαν το 1993 το αρχιτεκτονικό γραφείο «Magnisali-Bilis Studio». Με πολυετή εμπειρία στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, το γραφείο ειδικεύεται στην εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών και στην επίβλεψη έργων αποκατάστασης ιστορικών κτιρίων και μνημείων. Υλοποιημένα έργα τους σε όλη την Ελλάδα έχουν αναγνωριστεί μέσα από σημαντικές διακρίσεις όπως τα βραβεία Europa Nostra, European Sustainable Award και Philippe Rotthier European Prize for Architecture – Rural Restoration Award.
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