Oι αρχιτέκτονες πίσω από την αλλαγή όψης του Μνημείου του Aγνωστου Στρατιώτη μιλούν στο newmoney

Η Μαρία Μαγνήσαλη του αρχιτεκτονικού Magnisali-Bilis Studio μας ξεναγεί στη μελέτη με βάση την οποία η ίδια και ο συνιδρυτής του γραφείου, Θεμιστοκλής Μπιλής, θα μεταμορφώσουν τον περιβάλλοντα χώρο του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, στο Σύνταγμα