Στα ελληνικά και με Καβάφη ο συγκινητικός αποχαιρετισμός Ιάπωνα διπλωμάτη στην Ελλάδα: «Ευχαριστώ για την καλοσύνη, την ευγένεια και τη φιλοξενία»