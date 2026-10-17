Άκης Σκέρτσος: Πρωτοπορούμε και ανοίγουμε δρόμους για την ασφάλεια των παιδιών

Ο υπουργός Επικρατείας αναφέρεται σε ανάρτησή του στην πρόταση της κυβέρνησης για τη θέσπιση ορίου ηλικίας στα 15 έτη για τη χρήση των social media από ανήλικους - «Στόχος μας είναι να μη χαθεί άλλος χρόνος» γράφει χαρακτηριστικά