ΕΝΦΙΑ: Νέα εκκαθαριστικά με μείωση 50% για ακίνητα σε μικρούς οικισμούς – Πώς θα ενημερωθούν οι δικαιούχοι



Πώς θα ενημερωθούν οι πολίτες

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Στην ανάρτηση νέων πράξεων προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ για το έτος 2026, προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προκειμένου να χορηγηθεί μείωση στον ΕΝΦΙΑ, ύψους 50%, για κύριες κατοικίες μικρών οικισμών (άρθρο 17 παρ. 3 του ν. 5219/2025 & Α. 1063/2026 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ) σε όσους φορολογούμενους διόρθωσαν τον αριθμό παροχής ρεύματος της κατοικίας τους στη δήλωση Ε9 μετά την κεντρική εκκαθάριση καθώς και σε όσους δεν είχε ταυτοποιηθεί η κύρια κατοικία τους κατά τη διενέργεια της κεντρικής εκκαθάρισης.Ειδικότερα, η διαδικασία αφορά 15.689 δικαιώματα επί κύριας κατοικίας 15.304 φυσικών προσώπων σε οικισμούς με πληθυσμό έως:• 1.500 κατοίκους σε όλη την επικράτεια (συμπεριλαμβανομένης της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, εξαιρουμένων των υπόλοιπων οικισμών της Αττικής).• 1.700 κατοίκους στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακής Ενότητα Έβρου και τους παραμεθόριους Δήμους των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και Ηπείρου.Το συνολικό ποσό της μείωσης του φόρου ανέρχεται σε 806.587,66 ευρώ.Οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν ειδοποίηση για την κοινοποίηση της νέας πράξης προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ μέσω e-mail και μέσω της προσωπικής τους θυρίδας «Τα Μηνύματά μου».Μπορούν να δουν και να αποθηκεύσουν το νέο εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ:• στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ > Είσοδος στην εφαρμογή επιλέγοντας «Έτος 2026».• στην εφαρμογή myAADEapp > myWallet > ΕΝΦΙΑ > + > επιλέγοντας «2026».Για τυχόν διαγραφές ή επιστροφές φόρων, οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερώνονται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE ή/και μέσω του myAADEapp, στην επιλογή Ο Λογαριασμός μου.Συμψηφισμοί και επιστροφές είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της ερχόμενης εβδομάδας. Προϋπόθεση για την επιστροφή χρημάτων είναι η δήλωση έγκυρου ΙΒΑΝ στο Μητρώο της ΑΑΔΕ μέσω:• της ψηφιακής πύλης myAADE > Μητρώο & Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ.