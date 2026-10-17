52 χρόνια ΟΝΝΕΔ: Με ένα επετειακό βίντεο ξεκίνησαν οι εργασίες της 4ης Τακτικής Συνόδου της Κεντρικής Επιτροπής

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Ένα επετειακό βίντεο αφιερωμένο στα 52 χρόνια της ΟΝΝΕΔ προβλήθηκε στην 4η Τακτική Σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής της οργάνωσης, αναδεικνύοντας ένα ταξίδι στιγμών, προσώπων και σταθμών που σημάδεψαν την πορεία της οργάνωσης, από το 1974 μέχρι σήμερα.Μέσα από εικόνες των προέδρων και των στελεχών που έγραψαν τη δική τους σελίδα στην ιστορία της, από τα πρώτα της βήματα μέχρι τον σημερινό πρόεδρο, Ορφέα Γεωργίου, και μέσα από χαρακτηριστικά αποσπάσματα ομιλιών προέδρων της Νέας Δημοκρατίας, ζωντανεύει μια διαδρομή γεμάτη αγώνες, προσφορά και πίστη στις δυνατότητες της νέας γενιάς.Το βίντεο ξεκινά και ολοκληρώνεται με τον πρωθυπουργό και πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη, μια συμβολική επιλογή, η οποία, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, αναδεικνύει τη σταθερή σχέση της ΟΝΝΕΔ με τη σημερινή ηγεσία της παράταξης και το ενδιαφέρον του πρωθυπουργού για τους νέους και τις προοπτικές τους.Δείτε το βίντεο: