Ακτοπλοΐα: Εκτός ελέγχου οι δυσμενείς επιπτώσεις από την ενεργειακή κρίση – Στα €800 εκατ. το κόστος καυσίμων για το 2026

Διπλασιάζεται ο ετήσιος λογαριασμός των καυσίμων – Οι εταιρείες μετέφεραν από τα μέσα Οκτωβρίου στα μέσα Σεπτεμβρίου τις περικοπές των δρομολογίων – «Πώς θα καλύψουμε τις μεγάλες ζημιές που έχουν προκληθεί και συνεχίζουν να αυξάνονται;» αναρωτιούνται στελέχη της αγοράς, ζητώντας παρέμβαση σε κυβερνητικό επίπεδο