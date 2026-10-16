Ακτοπλοΐα: Εκτός ελέγχου οι δυσμενείς επιπτώσεις από την ενεργειακή κρίση – Στα €800 εκατ. το κόστος καυσίμων για το 2026
Ακτοπλοΐα: Εκτός ελέγχου οι δυσμενείς επιπτώσεις από την ενεργειακή κρίση – Στα €800 εκατ. το κόστος καυσίμων για το 2026
Διπλασιάζεται ο ετήσιος λογαριασμός των καυσίμων – Οι εταιρείες μετέφεραν από τα μέσα Οκτωβρίου στα μέσα Σεπτεμβρίου τις περικοπές των δρομολογίων – «Πώς θα καλύψουμε τις μεγάλες ζημιές που έχουν προκληθεί και συνεχίζουν να αυξάνονται;» αναρωτιούνται στελέχη της αγοράς, ζητώντας παρέμβαση σε κυβερνητικό επίπεδο
Σε οικονομικό αδιέξοδο κινδυνεύει να οδηγηθεί η ελληνική ακτοπλοΐα, καθώς η ενεργειακή κρίση που πυροδότησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει ανατρέψει τους προϋπολογισμούς των επιχειρήσεων, προκαλώντας πρωτοφανή αύξηση του λειτουργικού κόστους. Ο ετήσιος λογαριασμός για τα καύσιμα, που μέχρι πρότινος ανερχόταν σε περίπου 400 εκατ. ευρώ, εκτιμάται ότι θα εκτοξευθεί στα 800 εκατ. ευρώ το 2026, δημιουργώντας πρόσθετη επιβάρυνση 400 εκατ. ευρώ σε έναν κλάδο με συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών της τάξης του 1 δισ. ευρώ.
Οι αριθμοί αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος. Η ελληνική ακτοπλοΐα χρειάζεται περίπου 700.000 τόνους ναυτιλιακών καυσίμων ετησίως για να διατηρεί τα πλοία της σε λειτουργία και να εξυπηρετεί τις θαλάσσιες συγκοινωνίες της χώρας. Με βάση τις εκτιμήσεις των επιχειρήσεων, στον κλάδο που έχει ετήσιο τζίρο ένα δισεκατομμύριο ευρώ το κόστος των καυσίμων ενδέχεται πλέον να αντιστοιχεί στο 80% του τζίρου, έναντι 40% προηγουμένως αφού από τα 400 εκατομμύρια εκτινάχθηκε στα 800 εκατομμύρια ευρώ. Υπολογίζεται ότι μόνο για το δ’ τρίμηνο του 2026 η συνολική επιβάρυνση θα είναι στα 90 εκατομμύρια ευρώ.
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Οι αριθμοί αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος. Η ελληνική ακτοπλοΐα χρειάζεται περίπου 700.000 τόνους ναυτιλιακών καυσίμων ετησίως για να διατηρεί τα πλοία της σε λειτουργία και να εξυπηρετεί τις θαλάσσιες συγκοινωνίες της χώρας. Με βάση τις εκτιμήσεις των επιχειρήσεων, στον κλάδο που έχει ετήσιο τζίρο ένα δισεκατομμύριο ευρώ το κόστος των καυσίμων ενδέχεται πλέον να αντιστοιχεί στο 80% του τζίρου, έναντι 40% προηγουμένως αφού από τα 400 εκατομμύρια εκτινάχθηκε στα 800 εκατομμύρια ευρώ. Υπολογίζεται ότι μόνο για το δ’ τρίμηνο του 2026 η συνολική επιβάρυνση θα είναι στα 90 εκατομμύρια ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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