Wall Street: Ισχυρό τεχνολογικό sell off – Κατρακύλα του Nasdaq και μαζική φυγή από την AI

Νέο κύμα ρευστοποιήσεων στους ημιαγωγούς

Ανησυχία για το χρέος των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης

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Το πετρέλαιο ενισχύει τις ενεργειακές μετοχές

Ισχυρές πιέσεις δέχτηκαν οι βασικοί δείκτες στη Wall Street την Παρασκευή στη τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, με τις τεχνολογικές μετοχές να βρίσκονται και πάλι στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων, καθώς οι επενδυτές απομακρύνονται από τις εταιρείες που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου, οι επίμονες πληθωριστικές πιέσεις και οι προβληματισμοί για τη χρηματοδότηση των τεράστιων επενδύσεων σε υποδομές AI διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα επιβαρυμένο κλίμα στην αμερικανική αγορά.Ο Nasdaq κατέγραψε τις μεγαλύτερες απώλειες μεταξύ των βασικών δεικτών, καθώς οι πιέσεις στις μετοχές τεχνολογίας και ημιαγωγών συνεχίζονται. Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκαν όμως και ο S&P 500, ενώ ο Dow Jones εμφάνισε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, έχοντας στήριξη από τις ενεργειακές εταιρείες που επωφελούνται από την άνοδο του πετρελαίου.Ειδικότερα και στο κλίμα αυτό ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,34% και διατηρήθηκε οριακά πάνω από τις 52.000 στις 52.001 μονάδες, ο S&P 500 έκλεισε με πτώση 1,09% στις 7.659 μονάδες ενώ ο Nasdaq σημειώνει βουτιά 2,15% στις 26.140 μονάδες.Η συνεδρίαση ολοκληρώνει μια δύσκολη εβδομάδα για τον τεχνολογικό κλάδο, με τον Nasdaq να καταγράφει τις χειρότερες εβδομαδιαίες επιδόσεις των τελευταίων μηνών. Καθώς οι απώλειες διευρύνθηκαν κατά τις απογευματινές συναλλαγές, ο δείκτης βρέθηκε με τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση από τον Απρίλιο του 2025, όταν είχε υποχωρήσει περίπου 10%.Στο επίκεντρο της πτώσης βρέθηκαν για ακόμη μία συνεδρίαση οι εταιρείες ημιαγωγών, οι οποίες είχαν αποτελέσει βασικό μοχλό της ανόδου της αμερικανικής αγοράς χάρη στην επενδυτική έκρηξη γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.Το VanEck Semiconductor ETF (SMH), που παρακολουθεί την πορεία σημαντικών εταιρειών του κλάδου, δέχεται νέες πιέσεις, με τις Micron Technology, Advanced Micro Devices (AMD) και Sandisk να συγκαταλέγονται στους αρνητικούς πρωταγωνιστές. Οι απώλειες του ETF σε εβδομαδιαία βάση προσέγγισαν το 8%, οδηγώντας το προς τη χειρότερη εβδομάδα του από τον Ιούλιο.Οι επενδυτές εμφανίζονται ολοένα περισσότερο προβληματισμένοι για τον ανταγωνισμό από την Κίνα στην αγορά των ημιαγωγών, ιδιαίτερα στον τομέα των τσιπ μνήμης. Οι ανησυχίες αυτές ενισχύουν τις αμφιβολίες για τη διατηρησιμότητα των υψηλών αποτιμήσεων που είχαν αποκτήσει πολλές τεχνολογικές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια του ράλι της AI.Πέρα από τον ανταγωνισμό, στο μικροσκόπιο των επενδυτών βρίσκεται και το τεράστιο κόστος χρηματοδότησης των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης. Η ανάγκη κατασκευής νέων κέντρων δεδομένων, αγοράς προηγμένων επεξεργαστών και επέκτασης της υπολογιστικής ισχύος οδηγεί αρκετές επιχειρήσεις σε ολοένα μεγαλύτερο δανεισμό.Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της CoreWeave, η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή υπολογιστικών υποδομών AI. Η μετοχή της δέχεται ισχυρές πιέσεις, με τις εβδομαδιαίες απώλειες να ξεπερνούν το 23%, καθώς το συνολικό χρέος της εταιρείας έχει αυξηθεί σε περισσότερα από 51 δισ. δολάρια.Η εξέλιξη αναζωπυρώνει τη συζήτηση για το κατά πόσο ο επενδυτικός πυρετός γύρω από την AI μπορεί να δημιουργήσει ευρύτερους χρηματοοικονομικούς κινδύνους.Ο Μάικλ Ρόζεν, επικεφαλής επενδύσεων της Angeles, επισημαίνει ότι η αύξηση των εκδόσεων χρέους αποτελεί εξέλιξη που απαιτεί προσοχή, ιδιαίτερα εάν συνεχιστεί σε υπερβολικά επίπεδα. Διευκρινίζει, ωστόσο, ότι η αγορά απέχει ακόμη σημαντικά από μια κατάσταση συστημικού κινδύνου.Σε αντίθεση με την τεχνολογία, ο ενεργειακός κλάδος ξεχωρίζει θετικά, καθώς οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την ανοδική πορεία τους, επηρεασμένες από την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και τις νέες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας και της Ουκρανίας.