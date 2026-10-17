Τίμοθι Μπάσφιλντ: Ακυρώθηκε λόγω διαδικαστικών παρατυπιών το κατηγορητήριο για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Δικαστής έκανε δεκτό το αίτημα του 69χρονου ηθοποιού να ακυρωθεί το κατηγορητήριο, επικαλούμενος διαδικαστικές παραβάσεις κατά τη διαδικασία ενώπιον του σώματος ενόρκων





Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ο δικαστής Τζόζεφ Μοντάνιο έκανε δεκτό το αίτημα του 69χρονου ηθοποιού







«Με αυτόν τον τρόπο, η διαδικασία ενώπιον του σώματος ενόρκων διεξήχθη κατά παράβαση των νομοθετικών διατάξεων που προστατεύουν τη θεσμική ακεραιότητα του συστήματος των ενόρκων, ενώ εφαρμόζεται το τεκμήριο ότι προκλήθηκε βλάβη» ανέφερε ακόμη η απόφαση.







Η απόφαση εκδόθηκε μετά την προσφυγή που κατέθεσε ο Μπάσφιλντ στις 15 Ιουνίου, ζητώντας την απόρριψη των κατηγοριών και καταγγέλλοντας παραπτώματα της εισαγγελικής αρχής κατά τη διαδικασία ενώπιον του σώματος ενόρκων.



Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η υπεράσπιση υποστήριξε ότι ο εισαγγελέας δεν τήρησε την υποχρέωσή του να λειτουργεί ως ουδέτερος αρωγός του σώματος ενόρκων, παρουσίασε εσφαλμένα τη νομοθεσία και εμπόδισε τους ενόρκους να ακούσουν επιπλέον μάρτυρες. Οι συνήγοροι του ηθοποιού ισχυρίστηκαν επίσης ότι ο εισαγγελέας υπέβαλε στον Μπάσφιλντ ερωτήσεις σε αντιπαραθετικό ύφος, ενώ παράλληλα απέκρυψε ή παρουσίασε με παραπλανητικό τρόπο στοιχεία που θα μπορούσαν να τον ευνοήσουν.



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Ωστόσο, οι εισαγγελείς ενημέρωσαν τους ενόρκους ότι θα έπρεπε οκτώ από αυτούς να συμφωνήσουν πως ήταν αναγκαία η εξέταση ενός μάρτυρα, προκειμένου και οι 12 να μπορέσουν να αποφασίσουν την επιστροφή τους για τη λήψη πρόσθετων καταθέσεων. Είπαν επίσης ότι θα έπρεπε να εκδοθούν κλητεύσεις τουλάχιστον 36 ώρες νωρίτερα.



Σύμφωνα με την απόφαση, οι εισαγγελείς δεν εξήγησαν ότι ένας δικαστής μπορούσε να εγκρίνει μικρότερη προθεσμία ούτε ότι δεν ήταν απαραίτητη η έκδοση κλήτευσης για μάρτυρες που ήταν πρόθυμοι να παρουσιαστούν οικειοθελώς. Μετά τις συγκεκριμένες οδηγίες, οι ένορκοι δεν ζήτησαν ξανά να ακούσουν άλλους μάρτυρες. Το δικαστήριο έκρινε ότι η διαδικασία που τους περιγράφηκε δεν προβλεπόταν από τον νόμο και είχε ως πρακτικό αποτέλεσμα να αποκλειστούν μάρτυρες τους οποίους είχαν ζητήσει να ακούσουν.



Οι κατηγορίες σε βάρος του ηθοποιού Η υπόθεση αφορά



Το κατηγορητήριο σε βάρος του ηθοποιού Τίμοθι Μπάσφιλντ για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων απορρίφθηκε, μετά από απόφαση δικαστή στο Νέο Μεξικό.Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ο δικαστής Τζόζεφ Μοντάνιο έκανε δεκτό το αίτημα του 69χρονου ηθοποιού να ακυρωθεί το κατηγορητήριο , επικαλούμενος διαδικαστικές παραβάσεις κατά τη διαδικασία ενώπιον του σώματος ενόρκων, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το People.«Ο εισαγγελέας απέτυχε να ενεργήσει με δίκαιο και αμερόληπτο τρόπο, μεταξύ άλλων επειδή δεν ενημέρωσε σωστά το σώμα ενόρκων για τη νομοθεσία σχετικά με την κλήτευση μαρτύρων και επειδή τους υπέδειξε μια διαδικασία που ουσιαστικά απέκλεισε μάρτυρες τους οποίους είχαν ζητήσει να ακούσουν» έγραψε ο δικαστής.«Με αυτόν τον τρόπο, η διαδικασία ενώπιον του σώματος ενόρκων διεξήχθη κατά παράβαση των νομοθετικών διατάξεων που προστατεύουν τη θεσμική ακεραιότητα του συστήματος των ενόρκων, ενώ εφαρμόζεται το τεκμήριο ότι προκλήθηκε βλάβη» ανέφερε ακόμη η απόφαση.Ο δικαστής διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η απόφασή του δεν εμποδίζει τις εισαγγελικές αρχές να επανέλθουν με τις ίδιες κατηγορίες. Σε δήλωσή της στο ίδιο μέσο, η εκπρόσωπος της Εισαγγελίας της κομητείας Μπερναλίγιο, Νάνσι Λάφλιν, ανέφερε: «Το γραφείο μας έλαβε την απόφαση και αξιολογεί τις επιλογές του, προκειμένου να καθορίσει πώς θα προχωρήσει».Η απόφαση εκδόθηκε μετά την προσφυγή που κατέθεσε ο Μπάσφιλντ στις 15 Ιουνίου, ζητώντας την απόρριψη των κατηγοριών και καταγγέλλοντας παραπτώματα της εισαγγελικής αρχής κατά τη διαδικασία ενώπιον του σώματος ενόρκων.Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η υπεράσπιση υποστήριξε ότι ο εισαγγελέας δεν τήρησε την υποχρέωσή του να λειτουργεί ως ουδέτερος αρωγός του σώματος ενόρκων, παρουσίασε εσφαλμένα τη νομοθεσία και εμπόδισε τους ενόρκους να ακούσουν επιπλέον μάρτυρες. Οι συνήγοροι του ηθοποιού ισχυρίστηκαν επίσης ότι ο εισαγγελέας υπέβαλε στον Μπάσφιλντ ερωτήσεις σε αντιπαραθετικό ύφος, ενώ παράλληλα απέκρυψε ή παρουσίασε με παραπλανητικό τρόπο στοιχεία που θα μπορούσαν να τον ευνοήσουν.Κατά την ακροαματική διαδικασία της 25ης Σεπτεμβρίου, το δικαστήριο άκουσε οκτώ μάρτυρες, οι οποίοι κατέθεσαν ότι βρίσκονταν εκεί και ήταν διαθέσιμοι να καταθέσουν την ημέρα της συνεδρίασης του σώματος ενόρκων. Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι οι ένορκοι είχαν εκφράσει τουλάχιστον τρεις φορές την επιθυμία να ακούσουν επιπλέον μάρτυρες. Σε μία από αυτές τις περιπτώσεις, είχαν ζητήσει συγκεκριμένα την κατάθεση του διευθυντή φωτογραφίας, Άλαν Καουντίγιο, ο οποίος ήταν διαθέσιμος να εμφανιστεί.Ωστόσο, οι εισαγγελείς ενημέρωσαν τους ενόρκους ότι θα έπρεπε οκτώ από αυτούς να συμφωνήσουν πως ήταν αναγκαία η εξέταση ενός μάρτυρα, προκειμένου και οι 12 να μπορέσουν να αποφασίσουν την επιστροφή τους για τη λήψη πρόσθετων καταθέσεων. Είπαν επίσης ότι θα έπρεπε να εκδοθούν κλητεύσεις τουλάχιστον 36 ώρες νωρίτερα.Σύμφωνα με την απόφαση, οι εισαγγελείς δεν εξήγησαν ότι ένας δικαστής μπορούσε να εγκρίνει μικρότερη προθεσμία ούτε ότι δεν ήταν απαραίτητη η έκδοση κλήτευσης για μάρτυρες που ήταν πρόθυμοι να παρουσιαστούν οικειοθελώς. Μετά τις συγκεκριμένες οδηγίες, οι ένορκοι δεν ζήτησαν ξανά να ακούσουν άλλους μάρτυρες. Το δικαστήριο έκρινε ότι η διαδικασία που τους περιγράφηκε δεν προβλεπόταν από τον νόμο και είχε ως πρακτικό αποτέλεσμα να αποκλειστούν μάρτυρες τους οποίους είχαν ζητήσει να ακούσουν.Η υπόθεση αφορά σε καταγγελίες για σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά σε βάρος δύο ανήλικων αγοριών . Στις 5 Φεβρουαρίου, σώμα ενόρκων της κομητείας Μπερναλίγιο απήγγειλε στον ηθοποιό τέσσερις κατηγορίες για σεξουαλική επαφή με ανήλικο κάτω των 13 ετών.

Οι τέσσερις κατηγορίες αφορούν σε κακουργήματα τρίτου βαθμού και συνδέονται με περιστατικά που φέρεται να σημειώθηκαν τον Οκτώβριο του 2022 και τον Σεπτέμβριο του 2023, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα. Ο Μπάσφιλντ δήλωσε αθώος και για τις τέσσερις κατηγορίες στις 10 Φεβρουαρίου.



Μετά την απαγγελία των κατηγοριών, ο δικηγόρος του Στάντον «Λάρι» Στάιν, είχε δηλώσει στο People ότι η εξέλιξη αυτή «δεν ήταν απρόσμενη».



Το κατηγορητήριο είχε προηγηθεί της σύλληψης του ηθοποιού, στις 13 Ιανουαρίου, με την κατηγορία της σεξουαλικής επαφής με ανήλικο σε δύο περιπτώσεις και της κακοποίησης παιδιού σε μία περίπτωση.



Οι καταγγελίες περιγράφονταν αρχικά σε ένταλμα που εκδόθηκε στις 9 Ιανουαρίου από την αστυνομία του Αλμπουκέρκι. Σύμφωνα με το ένταλμα, ο Μπάσφιλντ φέρεται να είχε προβεί σε παράνομη σεξουαλική συμπεριφορά με δύο δίδυμα αγόρια ηλικίας 11 ετών, των οποίων τα στοιχεία δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.



Ο ηθοποιός αφέθηκε ελεύθερος μία εβδομάδα αργότερα, μετά από ακρόαση για την προφυλάκισή του στην κομητεία Μπερναλίγιο. Μετά την αποφυλάκισή του, υποχρεώθηκε να εμφανίζεται σε όλες τις επόμενες δικαστικές διαδικασίες και να τηρεί συγκεκριμένους όρους, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση επικοινωνίας με τα φερόμενα ως θύματα και τις οικογένειές τους, καθώς και η απαγόρευση να βρίσκεται χωρίς επίβλεψη με ανήλικα παιδιά.



Η δίκη του είχε προγραμματιστεί αρχικά να ξεκινήσει τον Μάιο, ωστόσο δεν είναι σαφές πώς θα επηρεάσει το χρονοδιάγραμμα η τελευταία απόφαση.