Συνταξιούχοι: Ποιοι θα λάβουν μικρότερες ετήσιες αυξήσεις λόγω προσωπικής διαφοράς, αντιδρά η αντιπολίτευση, τι απαντά το υπουργείο εργασίας
Συνταξιούχοι: Ποιοι θα λάβουν μικρότερες ετήσιες αυξήσεις λόγω προσωπικής διαφοράς, αντιδρά η αντιπολίτευση, τι απαντά το υπουργείο εργασίας
Τι αλλάζει από τον Δεκέμβριο για τους συνταξιούχους με προσωπική διαφορά
Στον κύκλο των ετήσιων αυξήσεων που θα χορηγηθούν το Δεκέμβριο εισέρχονται για πρώτη φορά περίπου 670.000 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά οι οποίοι θα εισπράξουν πραγματικές αυξήσεις, στην τσέπη και όχι λογιστικά στα χαρτιά, λόγω της πλήρους κατάργησης της προσωπικής διαφοράς.
Οι εν λόγω συνταξιούχοι, εδώ και τρία χρόνια δεν έβλεπαν πραγματικές αυξήσεις καθώς διατηρούσαν προσωπική διαφορά αλλά έβλεπαν λογιστική απομείωση της προσωπικής τους διαφοράς στα εκκαθαριστικά τους.
Όπως εκτιμούν οι ειδικοί στην ασφάλιση, χιλιάδες συνταξιούχοι (κυρίως του πρώην ΤΕΒΕ) που διατηρούσαν μεγάλη προσωπική διαφορά πάνω από 300 ευρώ, αν δεν αποφασιζόταν η κατάργησή της, θα έπρεπε να περιμένουν έως και δέκα χρόνια για να πάρουν ζεστό χρήμα στην τσέπη.
Η πλήρης απάλειψη της προσωπικής διαφοράς δε σημαίνει ότι η προσωπική διαφορά θα προστεθεί στο ποσό της σύνταξης, κάτι που θα επηρεάσει την ετήσια αύξηση της κύριας σύνταξης.
Δηλαδή, αν το ποσοστό αύξησης κλείσει στο 2,8%, χιλιάδες συνταξιούχοι που διατηρούν υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς δεν θα λάβουν την αύξηση του 2,8% στο σύνολο της σύνταξής τους (εθνική συν ανταποδοτική), αλλά μόνο στο ποσό που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού της προσωπικής διαφοράς.
Έτσι συνταξιούχος με 35 χρόνια ασφάλισης, κύρια σύνταξη 1.300 ευρώ και αναπομείνασα προσωπική διαφορά 75 ευρώ, θα λάβει νέα σύνταξη το Δεκέμβριο 2026 1333.8 ευρώ (μηνιαία αύξηση 33.8 ευρώ και ετήσια 405.6). Αν η αύξηση υπολογιζόταν στο σύνολο των 1375 ευρώ, η σύνταξη θα έφτανε τα 1413.5 Επομένως, η διαφορά ανέρχεται σε 79.7 ευρώ το μήνα 2.80 ευρώ τον μήνα ή 956.4 ευρώ τον χρόνο.
Σχολιάζοντας την μειωμένη αύξηση για την εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς αναφέρει σε δήλωσή του ότι «οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά δεν θα λάβουν αύξηση στο σύνολο της συνταξιοδοτικής παροχής, αλλά η αύξηση θα υπολογιστεί στο ποσό της σύνταξης αφού αφαιρεθεί η προσωπική διαφορά- αν αυτό ισχύει η περίφημη κατάργηση της προσωπικής διαφοράς δεν θα ισχύει για μια σημαντική μερίδα των συνταξιούχων, καθώς οι αυξήσεις για αυτούς δεν θα είναι 2,8% αλλά λιγότερο».
Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι «η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να ξεκαθαρίσει τη θέση της» και υπογραμμίζει ότι «η δημιουργία συνταξιούχων πολλών ταχυτήτων παραβιάζει την αρχή της ισότητας».
«Η εμμονή της κυβέρνησης στην υπεράσπιση του νόμου Κατρούγκαλου είναι πραγματικά ανεξήγητη. Δεσμεύθηκαν για κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και τελικά επιχειρούν τη μερική διατήρησή της από την πίσω πόρτα», σχολιάζει.
Απαντώντας στην αντιπολίτευση, κύκλοι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης επισημαίνουν τα εξής: «Υπενθυμίζουμε στον κ. Τσουκαλά ότι η παρούσα κυβέρνηση είναι εκείνη που αποκατέστησε τις σημαντικές αδικίες του νόμου Τσίπρα – Κατρούγκαλου προχωρώντας σε μείωση της προσωπικής διαφοράς στο 50% από 1η Ιανουαρίου 2026 και στην πλήρη κατάργησή της από 1η Ιανουαρίου 2027. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι συνταξιούχοι έλαβαν τουλάχιστον το 50% της αύξησης, ενώ από 1η Ιανουαρίου 2027 θα λάβουν στην τσέπη ολόκληρη την αύξηση που αναλογεί στο καθαρό ποσό της σύνταξής τους, βάζοντας ένα οριστικό τέλος στους συμψηφισμούς και στις διακρίσεις μεταξύ συνταξιούχων.»
Οι εν λόγω συνταξιούχοι, εδώ και τρία χρόνια δεν έβλεπαν πραγματικές αυξήσεις καθώς διατηρούσαν προσωπική διαφορά αλλά έβλεπαν λογιστική απομείωση της προσωπικής τους διαφοράς στα εκκαθαριστικά τους.
Όπως εκτιμούν οι ειδικοί στην ασφάλιση, χιλιάδες συνταξιούχοι (κυρίως του πρώην ΤΕΒΕ) που διατηρούσαν μεγάλη προσωπική διαφορά πάνω από 300 ευρώ, αν δεν αποφασιζόταν η κατάργησή της, θα έπρεπε να περιμένουν έως και δέκα χρόνια για να πάρουν ζεστό χρήμα στην τσέπη.
Η πλήρης απάλειψη της προσωπικής διαφοράς δε σημαίνει ότι η προσωπική διαφορά θα προστεθεί στο ποσό της σύνταξης, κάτι που θα επηρεάσει την ετήσια αύξηση της κύριας σύνταξης.
Δηλαδή, αν το ποσοστό αύξησης κλείσει στο 2,8%, χιλιάδες συνταξιούχοι που διατηρούν υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς δεν θα λάβουν την αύξηση του 2,8% στο σύνολο της σύνταξής τους (εθνική συν ανταποδοτική), αλλά μόνο στο ποσό που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού της προσωπικής διαφοράς.
Έτσι συνταξιούχος με 35 χρόνια ασφάλισης, κύρια σύνταξη 1.300 ευρώ και αναπομείνασα προσωπική διαφορά 75 ευρώ, θα λάβει νέα σύνταξη το Δεκέμβριο 2026 1333.8 ευρώ (μηνιαία αύξηση 33.8 ευρώ και ετήσια 405.6). Αν η αύξηση υπολογιζόταν στο σύνολο των 1375 ευρώ, η σύνταξη θα έφτανε τα 1413.5 Επομένως, η διαφορά ανέρχεται σε 79.7 ευρώ το μήνα 2.80 ευρώ τον μήνα ή 956.4 ευρώ τον χρόνο.
Σχολιάζοντας την μειωμένη αύξηση για την εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς αναφέρει σε δήλωσή του ότι «οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά δεν θα λάβουν αύξηση στο σύνολο της συνταξιοδοτικής παροχής, αλλά η αύξηση θα υπολογιστεί στο ποσό της σύνταξης αφού αφαιρεθεί η προσωπική διαφορά- αν αυτό ισχύει η περίφημη κατάργηση της προσωπικής διαφοράς δεν θα ισχύει για μια σημαντική μερίδα των συνταξιούχων, καθώς οι αυξήσεις για αυτούς δεν θα είναι 2,8% αλλά λιγότερο».
Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι «η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να ξεκαθαρίσει τη θέση της» και υπογραμμίζει ότι «η δημιουργία συνταξιούχων πολλών ταχυτήτων παραβιάζει την αρχή της ισότητας».
«Η εμμονή της κυβέρνησης στην υπεράσπιση του νόμου Κατρούγκαλου είναι πραγματικά ανεξήγητη. Δεσμεύθηκαν για κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και τελικά επιχειρούν τη μερική διατήρησή της από την πίσω πόρτα», σχολιάζει.
Απαντώντας στην αντιπολίτευση, κύκλοι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης επισημαίνουν τα εξής: «Υπενθυμίζουμε στον κ. Τσουκαλά ότι η παρούσα κυβέρνηση είναι εκείνη που αποκατέστησε τις σημαντικές αδικίες του νόμου Τσίπρα – Κατρούγκαλου προχωρώντας σε μείωση της προσωπικής διαφοράς στο 50% από 1η Ιανουαρίου 2026 και στην πλήρη κατάργησή της από 1η Ιανουαρίου 2027. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι συνταξιούχοι έλαβαν τουλάχιστον το 50% της αύξησης, ενώ από 1η Ιανουαρίου 2027 θα λάβουν στην τσέπη ολόκληρη την αύξηση που αναλογεί στο καθαρό ποσό της σύνταξής τους, βάζοντας ένα οριστικό τέλος στους συμψηφισμούς και στις διακρίσεις μεταξύ συνταξιούχων.»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα