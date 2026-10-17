Ξανθόπουλος: «Είχε χαλάσει η ταυτότητα του Παναθηναϊκού, κορυφαίος στην Ευρώπη στο 1 on 1 ο Μοντέρο»

Ο προπονητής του Περιστερίου, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «The Basketball Show», όπου μίλησε για την πορεία της ομάδας του, την εικόνα των «αιωνίων» και σχολίασε το θέμα που έχει προκύψει στον Ολυμπιακό με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ