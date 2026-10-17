Sleepovers, σχολικές εκδρομές, κατασκήνωση. Δεν είναι απλώς μια διανυκτέρευση. Είναι μια μικρή πρόβα ανεξαρτησίας.
Ξανθόπουλος: «Είχε χαλάσει η ταυτότητα του Παναθηναϊκού, κορυφαίος στην Ευρώπη στο 1 on 1 ο Μοντέρο»
Ξανθόπουλος: «Είχε χαλάσει η ταυτότητα του Παναθηναϊκού, κορυφαίος στην Ευρώπη στο 1 on 1 ο Μοντέρο»
Ο προπονητής του Περιστερίου, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «The Basketball Show», όπου μίλησε για την πορεία της ομάδας του, την εικόνα των «αιωνίων» και σχολίασε το θέμα που έχει προκύψει στον Ολυμπιακό με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ
«Προφανώς υπάρχει παρασκήνιο» η ατάκα του Βασίλη Ξανθόπουλου, όσον αφορά την αναστάτωση που έχει δημιουργηθεί με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, λέγοντας στη συνέχεια πως «ο Οργανισμός του Ολυμπιακού έχει την εμπειρία να διαχειριστεί τέτοιες καταστάσεις».
«Στο Περιστέρι μέχρι τώρα όλα πάνε καλά, η ομάδα μπορεί να έχει μεγαλύτερη διάρκεια, η καλή συνεργασία και η ταύτιση απόψεων με έκαναν να ανανεώσω για τρία χρόνια» σχολίασε για την ομάδα του.
«Με τον Άταμαν είχε χαλάσει η ταυτότητα του Παναθηναϊκού, φέτος έχει μπει στο σωστό μονοπάτι, υπάρχει οικογενειακό κλίμα, όπως τις χρονιές που βρισκόμουν και εγώ στην ομάδα. Υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης, επιθετικά δεν έχει παίξει το μπάσκετ που μπορεί» δήλωσε για το «τριφύλλι».
«Ο Ολυμπιακός έχει αλλάξει στυλ παιχνιδιού εξαιτίας των παικτών που αποκτήθηκαν το καλοκαίρι, μέχρι στιγμής υστερεί αμυντικά» ανέφερε για τους πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδος. «Ο Μοντέρο είναι ο καλύτερος στο 1 on 1 στην Ευρώπη, μετά τον τραυματισμό του Μάικ Τζέιμς» τόνισε για τον παίκτη των Πειραιωτών, ενώ έχρισε τους «αιώνιους» φαβορί για την κατάκτηση της Euroleague.
«Είχα την τύχη να έχω πολλούς και καλούς προπονητές» είπε λίγο πριν αποχαιρετήσει την παρέα του «The Basketball Show», ενώ κλείνοντας μοιράστηκε ένα - προφητικό όπως αποδείχθηκε - όνειρο, που είχε δει τη σεζόν που ως παίκτης της ΑΕΚ κατέκτησε το Champions League, έχοντας συμπαίκτη στον Δημήτρη Μαυροειδή.
«Στο Περιστέρι μέχρι τώρα όλα πάνε καλά, η ομάδα μπορεί να έχει μεγαλύτερη διάρκεια, η καλή συνεργασία και η ταύτιση απόψεων με έκαναν να ανανεώσω για τρία χρόνια» σχολίασε για την ομάδα του.
«Με τον Άταμαν είχε χαλάσει η ταυτότητα του Παναθηναϊκού, φέτος έχει μπει στο σωστό μονοπάτι, υπάρχει οικογενειακό κλίμα, όπως τις χρονιές που βρισκόμουν και εγώ στην ομάδα. Υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης, επιθετικά δεν έχει παίξει το μπάσκετ που μπορεί» δήλωσε για το «τριφύλλι».
«Ο Ολυμπιακός έχει αλλάξει στυλ παιχνιδιού εξαιτίας των παικτών που αποκτήθηκαν το καλοκαίρι, μέχρι στιγμής υστερεί αμυντικά» ανέφερε για τους πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδος. «Ο Μοντέρο είναι ο καλύτερος στο 1 on 1 στην Ευρώπη, μετά τον τραυματισμό του Μάικ Τζέιμς» τόνισε για τον παίκτη των Πειραιωτών, ενώ έχρισε τους «αιώνιους» φαβορί για την κατάκτηση της Euroleague.
«Είχα την τύχη να έχω πολλούς και καλούς προπονητές» είπε λίγο πριν αποχαιρετήσει την παρέα του «The Basketball Show», ενώ κλείνοντας μοιράστηκε ένα - προφητικό όπως αποδείχθηκε - όνειρο, που είχε δει τη σεζόν που ως παίκτης της ΑΕΚ κατέκτησε το Champions League, έχοντας συμπαίκτη στον Δημήτρη Μαυροειδή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα