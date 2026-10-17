Κλωστές Πεταλούδα: O εγγονός του διάσημου βιομήχανου μας διηγείται την ιστορία τους και μας μιλά για τα πλάνα του
Κλωστές Πεταλούδα: O εγγονός του διάσημου βιομήχανου μας διηγείται την ιστορία τους και μας μιλά για τα πλάνα του
Από την προσφυγιά της Σμύρνης ως το βουητό των μηχανών στον Κηφισό, η διαδρομή της οικογένειας Μουζάκη μοιάζει με νήμα που περνά μέσα από μια ολόκληρη εποχή ελληνικής ιστορίας
Η ζωή ενός από τους μεγαλύτερους βιομήχανους της χώρας θυμίζει παραμύθι. «Ο Ελευθέριος Μουζάκης γεννήθηκε στη Σμύρνη το 1915 και ήρθε στην Ελλάδα πρόσφυγας, κουβαλώντας μαζί του την αβεβαιότητα μιας νέας αρχής. Τα παιδικά του χρόνια δεν είχαν άνεση· είχαν δουλειά. Στον Πειραιά έγινε μανάβης, βγήκε στους δρόμους ως πλανόδιος πωλητής και εργάστηκε ως σερβιτόρος στην Τρούμπα. Κάθε μεροκάματο κι ένα ακόμη βήμα σε μια ζωή που δεν του χάρισε τίποτα εύκολα» αναφέρει ο εγγονός του σήμερα.
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