Κλωστές Πεταλούδα: O εγγονός του διάσημου βιομήχανου μας διηγείται την ιστορία τους και μας μιλά για τα πλάνα του

Από την προσφυγιά της Σμύρνης ως το βουητό των μηχανών στον Κηφισό, η διαδρομή της οικογένειας Μουζάκη μοιάζει με νήμα που περνά μέσα από μια ολόκληρη εποχή ελληνικής ιστορίας