Τράπεζα Κύπρου: Αναζητεί εξαγορές στην Ελλάδα – Το νέο άνοιγμα 13 χρόνια μετά την κρίση
Τράπεζα Κύπρου: Αναζητεί εξαγορές στην Ελλάδα – Το νέο άνοιγμα 13 χρόνια μετά την κρίση
Ασφαλιστικές και διαχείριση περιουσίας στο στόχαστρο του Πανίκου Νικολάου - Η κεφαλαιακή ισχύς που στηρίζει τα επόμενα βήματα, οι επενδύσεις 240 εκατ. ευρώ στην τεχνολογία, οι διανομές έως 100% των κερδών και η θέση της τράπεζας στον νέο χάρτη της ευρωπαϊκής τραπεζικής αγοράς
Εξαγορές στην Ελλάδα, με επίκεντρο τις ασφαλιστικές εταιρείες και τη διαχείριση περιουσίας, αναζητεί η Τράπεζα Κύπρου, 13 χρόνια μετά την αναγκαστική αποχώρησή της από την ελληνική αγορά στη δίνη της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Ο όμιλος, έχοντας αφήσει πίσω του τη μεγάλη περιπέτεια του 2013, διαθέτει πλέον την κεφαλαιακή ισχύ και τη ρευστότητα για να εξετάσει νέες κινήσεις, ενώ έχει ήδη αναπτύξει σημαντική παρουσία στις χρηματοδοτήσεις ελληνικών επιχειρήσεων.
Η κινητικότητα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς οι ελληνικές τράπεζες ενισχύουν την παρουσία τους στην Κύπρο και επανέρχονται τα σενάρια για ενδεχόμενη εξαγορά της Τράπεζας Κύπρου από την Εθνική Τράπεζα. Πρόκειται για ενδεχόμενο που εξετάζεται σε αναλύσεις επενδυτικών οίκων, χωρίς να υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για διαπραγματεύσεις. Την ίδια ώρα, ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου, Πανίκος Νικολάου, προωθεί το δικό του σχέδιο επέκτασης στην ελληνική αγορά.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Αγία Νάπα, ο Πανίκος Νικολάου επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον για εξαγορές, κυρίως στους τομείς των ασφαλειών και της διαχείρισης περιουσίας, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η τράπεζα δεν πρόκειται να κυνηγήσει συμφωνίες με οποιοδήποτε τίμημα. Όπως εξήγησε, δεν έχει νόημα να πληρώσει κανείς ακόμη και 50 φορές τα κέρδη μιας εταιρείας μόνο και μόνο για να μεγαλώσει. Οι υποψήφιοι στόχοι θα πρέπει να ταιριάζουν στη στρατηγική του ομίλου, να αποκτώνται σε λογικές αποτιμήσεις και, ειδικά στη διαχείριση περιουσίας, να διατηρούν τις ομάδες που έχουν αναπτύξει τις σχετικές δραστηριότητες.
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Η κινητικότητα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς οι ελληνικές τράπεζες ενισχύουν την παρουσία τους στην Κύπρο και επανέρχονται τα σενάρια για ενδεχόμενη εξαγορά της Τράπεζας Κύπρου από την Εθνική Τράπεζα. Πρόκειται για ενδεχόμενο που εξετάζεται σε αναλύσεις επενδυτικών οίκων, χωρίς να υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για διαπραγματεύσεις. Την ίδια ώρα, ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου, Πανίκος Νικολάου, προωθεί το δικό του σχέδιο επέκτασης στην ελληνική αγορά.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Αγία Νάπα, ο Πανίκος Νικολάου επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον για εξαγορές, κυρίως στους τομείς των ασφαλειών και της διαχείρισης περιουσίας, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η τράπεζα δεν πρόκειται να κυνηγήσει συμφωνίες με οποιοδήποτε τίμημα. Όπως εξήγησε, δεν έχει νόημα να πληρώσει κανείς ακόμη και 50 φορές τα κέρδη μιας εταιρείας μόνο και μόνο για να μεγαλώσει. Οι υποψήφιοι στόχοι θα πρέπει να ταιριάζουν στη στρατηγική του ομίλου, να αποκτώνται σε λογικές αποτιμήσεις και, ειδικά στη διαχείριση περιουσίας, να διατηρούν τις ομάδες που έχουν αναπτύξει τις σχετικές δραστηριότητες.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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