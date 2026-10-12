Τράπεζα Κύπρου: Αναζητεί εξαγορές στην Ελλάδα – Το νέο άνοιγμα 13 χρόνια μετά την κρίση

Ασφαλιστικές και διαχείριση περιουσίας στο στόχαστρο του Πανίκου Νικολάου - Η κεφαλαιακή ισχύς που στηρίζει τα επόμενα βήματα, οι επενδύσεις 240 εκατ. ευρώ στην τεχνολογία, οι διανομές έως 100% των κερδών και η θέση της τράπεζας στον νέο χάρτη της ευρωπαϊκής τραπεζικής αγοράς