Champions League: Με βασικό τον Ιωαννίδη η Σπόρτινγκ 1-0 την Σαχτάρ, η Γαλατά 2-0 τη Στουτγάρδη, δείτε τα γκολ
SPORTS
Σπόρτινγκ Λισαβόνας Γαλατάσαραϊ Στουτγάρδη Σαχτάρ Ντονέσκ Champions League Φώτης Ιωαννίδης

Champions League: Με βασικό τον Ιωαννίδη η Σπόρτινγκ 1-0 την Σαχτάρ, η Γαλατά 2-0 τη Στουτγάρδη, δείτε τα γκολ

Τρίτη νίκη για τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας και δεύτερη για τη Γαλατά στη League Phase του Champions League - Δύο γκολ ο Μπατράκοφ για τους Τούρκους

Champions League: Με βασικό τον Ιωαννίδη η Σπόρτινγκ 1-0 την Σαχτάρ, η Γαλατά 2-0 τη Στουτγάρδη, δείτε τα γκολ
Η αποχώρηση του Ρουί Μπόρζες δεν εμπόδισε την Σπόρτινγκ Λισαβόνας να επιβληθεί με 1-0 της Σαχτάρ Ντόνετσκ - τυπικά γηπεδούχο - στο «Στάμφορντ Μπριτζ, ενώ ένα ημίχρονο ήταν αρκετό για την Γαλατασαράι να επιβληθεί 2-0 της Στουτγάρδης στην Κωνσταντινούπολη, στα ματς με τα οποία «άνοιξε» η αυλαία της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.



Με υπηρεσιακό τεχνικό (αναλαμβάνει ο Φονσέκα) τον Τιάγο Φερνάντες και στο αρχικό της σχήμα τον Φώτη Ιωαννίδη (παραχώρησε τη θέση του στον Σαλαζάρ στο 70ό λεπτό) τα «Λιοντάρια» κατάφεραν ν' «αποδράσουν» με «διπλό» από το Λονδίνιο. Έφτασαν τους 9 βαθμούς (3η νίκη σε 4 ματς) και προσωρινά ανέβηκαν στην 5η θέση.



Κλείσιμο
Από την άλλη, η Γαλατά, με τα δύο γκολ του 21χρονου Ρώσου μέσου, Αλεξέι Μπατράκοφ, «σκαρφάλωσε» στην 14η θέση, με 2 νίκες σε 4 παιχνίδια.


Σαχτάρ (Ουκρανία) - Σπόρτινγκ (Πορτογαλία) 0-1 (59' Ντουμπιά)


Γαλατάσαραϊ (Τουρκία) - Στουτγκάρδη (Γερμανία) 2-0 (12', 15' Μπατράκοφ)

Thema Insights

Η αριστεία της Rolex στην υπηρεσία των ελληνικών δασών

Με πρωτοβουλίες που κάνουν τη διαφορά και συνδέουν την καινοτομία με την υπευθυνότητα, η ROLEX Ελλάδας υποστηρίζει έμπρακτα όσους εργάζονται για τη διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς της χώρας, υλοποιώντας έτσι τη διαχρονική της δέσμευση για κοινωνική ευθύνη και υποστήριξη δράσεων με ουσιαστικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Love at First Sight: Η συνεργασία του glo™ HILO με τον Στέλιο Κουδουνάρη

Μόδα, design και υψηλή αισθητική συναντήθηκαν σε μια exclusive βραδιά με πρωταγωνιστές το glo™ HILO και τον Στέλιο Κουδουνάρη

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης