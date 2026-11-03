Από τα μπάζα, ξανά στην παραγωγή: Η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO δείχνει τον δρόμο για έναν πιο βιώσιμο κύκλο κατασκευών - «Για εμάς τα μπάζα είναι παιχνιδάκι»
Champions League: Με βασικό τον Ιωαννίδη η Σπόρτινγκ 1-0 την Σαχτάρ, η Γαλατά 2-0 τη Στουτγάρδη, δείτε τα γκολ
Champions League: Με βασικό τον Ιωαννίδη η Σπόρτινγκ 1-0 την Σαχτάρ, η Γαλατά 2-0 τη Στουτγάρδη, δείτε τα γκολ
Τρίτη νίκη για τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας και δεύτερη για τη Γαλατά στη League Phase του Champions League - Δύο γκολ ο Μπατράκοφ για τους Τούρκους
Η αποχώρηση του Ρουί Μπόρζες δεν εμπόδισε την Σπόρτινγκ Λισαβόνας να επιβληθεί με 1-0 της Σαχτάρ Ντόνετσκ - τυπικά γηπεδούχο - στο «Στάμφορντ Μπριτζ, ενώ ένα ημίχρονο ήταν αρκετό για την Γαλατασαράι να επιβληθεί 2-0 της Στουτγάρδης στην Κωνσταντινούπολη, στα ματς με τα οποία «άνοιξε» η αυλαία της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.
Με υπηρεσιακό τεχνικό (αναλαμβάνει ο Φονσέκα) τον Τιάγο Φερνάντες και στο αρχικό της σχήμα τον Φώτη Ιωαννίδη (παραχώρησε τη θέση του στον Σαλαζάρ στο 70ό λεπτό) τα «Λιοντάρια» κατάφεραν ν' «αποδράσουν» με «διπλό» από το Λονδίνιο. Έφτασαν τους 9 βαθμούς (3η νίκη σε 4 ματς) και προσωρινά ανέβηκαν στην 5η θέση.
Από την άλλη, η Γαλατά, με τα δύο γκολ του 21χρονου Ρώσου μέσου, Αλεξέι Μπατράκοφ, «σκαρφάλωσε» στην 14η θέση, με 2 νίκες σε 4 παιχνίδια.
Σαχτάρ (Ουκρανία) - Σπόρτινγκ (Πορτογαλία) 0-1 (59' Ντουμπιά)
Γαλατάσαραϊ (Τουρκία) - Στουτγκάρδη (Γερμανία) 2-0 (12', 15' Μπατράκοφ)
Με υπηρεσιακό τεχνικό (αναλαμβάνει ο Φονσέκα) τον Τιάγο Φερνάντες και στο αρχικό της σχήμα τον Φώτη Ιωαννίδη (παραχώρησε τη θέση του στον Σαλαζάρ στο 70ό λεπτό) τα «Λιοντάρια» κατάφεραν ν' «αποδράσουν» με «διπλό» από το Λονδίνιο. Έφτασαν τους 9 βαθμούς (3η νίκη σε 4 ματς) και προσωρινά ανέβηκαν στην 5η θέση.
Από την άλλη, η Γαλατά, με τα δύο γκολ του 21χρονου Ρώσου μέσου, Αλεξέι Μπατράκοφ, «σκαρφάλωσε» στην 14η θέση, με 2 νίκες σε 4 παιχνίδια.
Σαχτάρ (Ουκρανία) - Σπόρτινγκ (Πορτογαλία) 0-1 (59' Ντουμπιά)
Γαλατάσαραϊ (Τουρκία) - Στουτγκάρδη (Γερμανία) 2-0 (12', 15' Μπατράκοφ)
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα