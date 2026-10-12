Μετά την «Οδύσσεια» του Νόλαν, το Νόμπελ της Αν Κάρσον: Πώς η αρχαία Ελλάδα συνεχίζει να παράγει πλούτο
Μετά την «Οδύσσεια» του Νόλαν, το Νόμπελ της Αν Κάρσον: Πώς η αρχαία Ελλάδα συνεχίζει να παράγει πλούτο
Από το Χόλιγουντ μέχρι τη Σουηδική Ακαδημία, η ελληνική αρχαιότητα βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της παγκόσμιας δημιουργίας- Ποια είναι η οικονομική αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς – Το μερίδιο που μπορεί να διεκδικήσει η Ελλάδα
Η αρχαία Ελλάδα εξακολουθεί να κατακτά τον κόσμο. Όχι μόνο μέσα από τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της, αλλά και από τις κινηματογραφικές αίθουσες, τις εκδόσεις, τις θεατρικές σκηνές και τις μεγαλύτερες διεθνείς πολιτιστικές διακρίσεις.
Το 2026 έφερε δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα: Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν μετέφερε το ομηρικό έπος στη μεγάλη οθόνη, σε μια από τις ακριβότερες κινηματογραφικές παραγωγές της χρονιάς. Λίγους μήνες αργότερα, το Νόμπελ Λογοτεχνίας απονεμήθηκε στην Καναδή Αν Κάρσον, μια συγγραφέα που έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της δημιουργικής της πορείας στην επανερμηνεία της αρχαίας ελληνικής γραμματείας.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Το 2026 έφερε δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα: Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν μετέφερε το ομηρικό έπος στη μεγάλη οθόνη, σε μια από τις ακριβότερες κινηματογραφικές παραγωγές της χρονιάς. Λίγους μήνες αργότερα, το Νόμπελ Λογοτεχνίας απονεμήθηκε στην Καναδή Αν Κάρσον, μια συγγραφέα που έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της δημιουργικής της πορείας στην επανερμηνεία της αρχαίας ελληνικής γραμματείας.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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