Μετά την «Οδύσσεια» του Νόλαν, το Νόμπελ της Αν Κάρσον: Πώς η αρχαία Ελλάδα συνεχίζει να παράγει πλούτο

Από το Χόλιγουντ μέχρι τη Σουηδική Ακαδημία, η ελληνική αρχαιότητα βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της παγκόσμιας δημιουργίας- Ποια είναι η οικονομική αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς – Το μερίδιο που μπορεί να διεκδικήσει η Ελλάδα