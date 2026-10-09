Εθνική Τράπεζα: 17 χρόνια Business Seeds με καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες που αλλάζουν τον κόσμο
Εθνική Τράπεζα: 17 χρόνια Business Seeds με καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες που αλλάζουν τον κόσμο
Μια καλή ιδέα μπορεί να είναι η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Για να γίνει όμως πράξη, χρειάζεται γνώση, καθοδήγηση, πρόσβαση σε ευκαιρίες και ένα οικοσύστημα που μπορεί να τη στηρίξει στα επόμενα βήματά της
Εδώ και 17 χρόνια, η Εθνική Τράπεζα βρίσκεται σταθερά δίπλα στους ανθρώπους που καινοτομούν, μέσα από το Business Seeds, ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα στήριξης της καινοτόμου και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας. Μέσα από δράσεις εκπαίδευσης, mentoring, δικτύωσης και χρηματοδότησης, το Business Seeds συνδέει τις νέες ιδέες με την αγορά και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να εξελιχθούν σε βιώσιμες επιχειρηματικές προσπάθειες.
Κεντρικό πυλώνα του Business Seeds αποτελεί ο Διαγωνισμός Καινοτομίας & Τεχνολογίας, που για 17η συνεχόμενη χρονιά αναζητά τις ιδέες που μπορούν να διαμορφώσουν το αύριο. Μέχρι σήμερα, ο Διαγωνισμός έχει προσελκύσει περισσότερους από 9.260 συμμετέχοντες και έχει αναδείξει 152 νικήτριες ομάδες, αποδεικνύοντας στην πράξη τη δυναμική του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας.
Οι αιτήσεις για τον 17ο Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας Business Seeds έχουν ξεκινήσει, προσκαλώντας νέους επιστήμονες, ερευνητικές ομάδες, startups και ανθρώπους με μια καινοτόμο επιχειρηματική ιδέα να κάνουν το επόμενο βήμα.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Κεντρικό πυλώνα του Business Seeds αποτελεί ο Διαγωνισμός Καινοτομίας & Τεχνολογίας, που για 17η συνεχόμενη χρονιά αναζητά τις ιδέες που μπορούν να διαμορφώσουν το αύριο. Μέχρι σήμερα, ο Διαγωνισμός έχει προσελκύσει περισσότερους από 9.260 συμμετέχοντες και έχει αναδείξει 152 νικήτριες ομάδες, αποδεικνύοντας στην πράξη τη δυναμική του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας.
Οι αιτήσεις για τον 17ο Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας Business Seeds έχουν ξεκινήσει, προσκαλώντας νέους επιστήμονες, ερευνητικές ομάδες, startups και ανθρώπους με μια καινοτόμο επιχειρηματική ιδέα να κάνουν το επόμενο βήμα.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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