Εθνική Τράπεζα: 17 χρόνια Business Seeds με καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες που αλλάζουν τον κόσμο

Μια καλή ιδέα μπορεί να είναι η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Για να γίνει όμως πράξη, χρειάζεται γνώση, καθοδήγηση, πρόσβαση σε ευκαιρίες και ένα οικοσύστημα που μπορεί να τη στηρίξει στα επόμενα βήματά της