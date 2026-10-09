Πλειστηριασμοί: Μια… πολυεθνική κόντρα και οι μετοχές εταιρείας φωτοβολταικών που άλλαξαν χέρια
Πλειστηριασμοί: Μια… πολυεθνική κόντρα και οι μετοχές εταιρείας φωτοβολταικών που άλλαξαν χέρια
Σε δύο δόσεις κατακυρώθηκαν 300 μετοχές της εταιρείας «Φωτοβολταικά Πάρκα Παραγωγή Ενέργειας Ηλιοανάλυση Α.Ε.» - Οι τιμές πρώτης προσφοράς και πού έκλεισαν
Στις λίστες των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών περιλαμβάνονται, όπως είναι γνωστό, τόσο ακίνητα, όσο και κινητά περιουσιακά στοιχεία. Δεν είναι και τόσο συνηθισμένο ωστόσο να βγαίνουν στο σφυρί μετοχές μιας εταιρείας.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, -την οποία είχε αναδείξει το newmoney τον περασμένο Ιανουάριο-, βγήκαν πράγματι σε πλειστηριασμό μετοχές εταιρείας με φωτοβολταικά συστήματα.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, -την οποία είχε αναδείξει το newmoney τον περασμένο Ιανουάριο-, βγήκαν πράγματι σε πλειστηριασμό μετοχές εταιρείας με φωτοβολταικά συστήματα.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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