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Ολίβια Κόλμαν: Το να περπατήσω στην πασαρέλα στα 52 μου με γκρίζα μαλλιά ήταν τρομακτικό
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Ολίβια Κόλμαν Πασαρέλα

Ολίβια Κόλμαν: Το να περπατήσω στην πασαρέλα στα 52 μου με γκρίζα μαλλιά ήταν τρομακτικό

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός συμμετείχε στην επίδειξη του οίκου Miu Miu στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού

Ολίβια Κόλμαν: Το να περπατήσω στην πασαρέλα στα 52 μου με γκρίζα μαλλιά ήταν τρομακτικό
Για την εμπειρία της στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού μίλησε η Ολίβια Κόλμαν, δηλώνοντας ότι το να περπατήσει στην πασαρέλα ως «μια 52χρονη γυναίκα με γκρίζα μαλλιά» ήταν τρομακτικό.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός έχει επιλέξει να εμφανίζεται πλέον με γκρίζα μαλλιά, εγκαταλείποντας το κοντό καστανό κούρεμα που είχε υιοθετήσει. Την Κυριακή, μάλιστα, έπιασε πίσω τα μακριά μαλλιά της και περπάτησε στην πασαρέλα της επίδειξης του οίκου Miu Miu, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, πλάι σε κορυφαία μοντέλα, όπως η Τζίτζι Χαντίντ, παρουσιάζοντας τη συλλογή για την άνοιξη και το καλοκαίρι.

Όταν ρωτήθηκε για την εμπειρία της κατά την εμφάνισή της στην εκπομπή «The Graham Norton Show» αυτής της εβδομάδας, η Ολίβια Κόλμαν εξήγησε: «Με πήραν τηλέφωνο εντελώς ξαφνικά και δεν μπορώ να πιστέψω ότι το έκανα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είπα το "ναι", γιατί είναι κάτι που δεν μου ταιριάζει καθόλου».

Με τα μαλλιά της χτενισμένα σε μπούκλες που έπεφταν στο πλάι για την εμφάνισή της στην εκπομπή, η ηθοποιός πρόσθεσε σχετικά με τη συμμετοχή της στην πασαρέλα: «Σκέφτηκα: "52 χρονών, γκρίζα μαλλιά, δεν γαμ…ται!". Ήταν τόσο όμορφο που μου το πρότειναν και ο έφηβος εαυτός μου μού έλεγε: "Κάν’ το!". Ήταν τρομακτικό, αλλά το λάτρεψα».

Πρόσφατα η Ολίβια Κόλμαν έκανε μία απρόσμενη εμφάνιση στο σόου του οίκου Miu Miu για τη σεζόν άνοιξη / καλοκαίρι στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι. Η ηθοποιός από τη Βρετανία φόρεσε μία κομψή μαύρη δερμάτινη pencil φούστα και ασορτί σακάκι, τα οποία συνδύασε με ένα πλεκτό μπλε navy με λαιμόκοψη V και καφέ loafers χωρίς πίσω μέρος.

Δείτε βίντεο με το ντεμπούτο της στην πασαρέλα

@ellemagazine

#OliviaColman can do it all. The Oscar-winning actress makes her runway debut at @Miu Miu’s spring/summer 2027 #ParisFashionWeek show.

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@dazed

Olivia Coleman walks the @Miu Miu SS27 show in Paris ‼️ #DazedFashionTV #TikTokFashion #MiuMiu #OliviaColeman

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