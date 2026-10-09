HSBC: Θετική για τις ελληνικές τράπεζες – Ελκυστικές αποτιμήσεις και νέα κεφάλαια

Βασικός καταλύτης η αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς στην κατηγορία των αναπτυγμένων αγορών - Θετικό στοιχείο και η προοπτική υψηλότερων διανομών κεφαλαίου - Από τις 2 Ιουλίου έως τις αρχές Οκτωβρίου, οι ελληνικές τραπεζικές μετοχές υπεραπέδωσαν κατά περίπου 6% έναντι του διεθνούς τραπεζικού δείκτη αναφοράς