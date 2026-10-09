HSBC: Θετική για τις ελληνικές τράπεζες – Ελκυστικές αποτιμήσεις και νέα κεφάλαια
HSBC: Θετική για τις ελληνικές τράπεζες – Ελκυστικές αποτιμήσεις και νέα κεφάλαια
Βασικός καταλύτης η αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς στην κατηγορία των αναπτυγμένων αγορών - Θετικό στοιχείο και η προοπτική υψηλότερων διανομών κεφαλαίου - Από τις 2 Ιουλίου έως τις αρχές Οκτωβρίου, οι ελληνικές τραπεζικές μετοχές υπεραπέδωσαν κατά περίπου 6% έναντι του διεθνούς τραπεζικού δείκτη αναφοράς
Θετική στάση για τις ελληνικές τράπεζες διατηρεί η HSBC στη νέα στρατηγική της για τον παγκόσμιο τραπεζικό κλάδο, επισημαίνοντας ότι τα θεμελιώδη μεγέθη τόσο της οικονομίας όσο και των τραπεζών συνεχίζουν να βελτιώνονται, ενώ οι αποτιμήσεις παραμένουν ελκυστικές.
Στο πλαίσιο αξιολόγησης που χρησιμοποιεί για τις διεθνείς τραπεζικές αγορές, η HSBC κατατάσσει την Ελλάδα στην κατηγορία «Positive», μαζί με αγορές όπως οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία. Για την Ελλάδα, ο οίκος σημειώνει ότι η δυναμική της οικονομίας είναι θετική, ενώ οι αποτιμήσεις κρίνονται ελκυστικές.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Στο πλαίσιο αξιολόγησης που χρησιμοποιεί για τις διεθνείς τραπεζικές αγορές, η HSBC κατατάσσει την Ελλάδα στην κατηγορία «Positive», μαζί με αγορές όπως οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία. Για την Ελλάδα, ο οίκος σημειώνει ότι η δυναμική της οικονομίας είναι θετική, ενώ οι αποτιμήσεις κρίνονται ελκυστικές.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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