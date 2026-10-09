Ανοίγει και η θυρίδα των Θεοδωρόπουλου και Γάκα στο Κολωνάκι - Οι θεραπείες των 10.000 ευρώ και τα εκατομμύρια που αναζητούν οι Αρχές
Ανοίγει και η θυρίδα των Θεοδωρόπουλου και Γάκα στο Κολωνάκι - Οι θεραπείες των 10.000 ευρώ και τα εκατομμύρια που αναζητούν οι Αρχές
Τι αναφέρει η εξασέλιδη διάταξη για τη δέσμευση της περιουσίας των δύο γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη - Οι ύποπτες οικονομικές συναλλαγές και η ζημιά των 120.000 ευρώ
Μια τραπεζική θυρίδα στο Κολωνάκι, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο μιας πολύκροτης υπόθεσης που ξεκίνησε από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και εξελίχθηκε σε μια εκτεταμένη έρευνα για παράνομες ιατρικές δραστηριότητες και ενδεχόμενα έσοδα εκατομμυρίων ευρώ.
Τι μπορεί να κρύβεται στο εσωτερικό της; Χρήματα, τιμαλφή, πολύτιμα έγγραφα ή κάτι άλλο; Το περιεχόμενό της παραμένει άγνωστο. Εκείνο που είναι βέβαιο είναι ότι η συγκεκριμένη θυρίδα έχει μπει στο μικροσκόπιο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία έδωσε το «πράσινο φως» για το άνοιγμα, τον έλεγχο και την καταγραφή όσων ενδεχομένως φυλάσσονται μέσα σε αυτήν.
Η θυρίδα συνδέεται με δύο πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας, τον Ηλία Θεοδωρόπουλο και την Ιωάννα Γάκα, οι οποίοι διατηρούσαν συστεγαζόμενο ιατρείο στην οδό Καρνεάδου 11, στο Κολωνάκι. Η επαγγελματική τους δραστηριότητα άρχισε να ερευνάται μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
Έναν μήνα αργότερα, στις 9 Οκτωβρίου, η υπόθεση αποκτά νέα διάσταση. Ο πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα χρήματος, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, υπογράφει την υπ' αριθμόν 59 διάταξη, με την οποία διατάσσεται η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των δύο γιατρών. Ανάμεσα στους τραπεζικούς λογαριασμούς, τους επενδυτικούς τίτλους και τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που δεσμεύονται, υπάρχει μια ξεχωριστή αναφορά, η θυρίδα σε τραπεζικό κατάστημα του Κολωνακίου. Στην τελευταία σελίδα της εξασέλιδης διάταξης, η Αρχή συναινεί εκ των προτέρων στη μερική άρση της δέσμευσης, αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη θυρίδα, προκειμένου να καταστεί δυνατός ο έλεγχος του περιεχομένου της.
Για να κατανοήσει κανείς πώς έφτασαν οι Αρχές μέχρι τη συγκεκριμένη τραπεζική θυρίδα, πρέπει να επιστρέψει στην 9η Σεπτεμβρίου. Εκείνη την ημέρα, περίπου στις 16:45, ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ελπίς», χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς παλμό. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα που επικαλείται η Αρχή, ο άνδρας είχε παραληφθεί από το συστεγαζόμενο ιατρείο των δύο γιατρών, όπου του είχαν παρασχεθεί ιατρικές υπηρεσίες. Στο έγγραφο αναφέρεται ότι πραγματοποιήθηκε πλασμαφαίρεση, βάσει σχετικής ένδειξης στο ιστορικό μηχάνημα, από την Ιωάννα Γάκα.
Η έρευνα που ακολούθησε έφερε στο φως στοιχεία για τη λειτουργία του ιατρείου και τις θεραπείες που παρέχονταν. Σύμφωνα με την έκθεση επανελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, στις 10 Σεπτεμβρίου, σε δύο εξεταστήρια της Ιωάννας Γάκα εντοπίστηκαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης INUSpheresis, τα οποία είχαν αποκτηθεί το 2021 και το 2026 και είχαν χρησιμοποιηθεί και σε άλλους ασθενείς. Στους ίδιους χώρους υπήρχαν μηχανήματα INDIGO και «weber needle». Στο τρίτο εξεταστήριο, που είχε δηλωθεί ως χώρος του Ηλία Θεοδωρόπουλου, εντοπίστηκαν μηχάνημα φυγοκέντρησης τελευταίας τεχνολογίας, εξοπλισμός οζονοθεραπείας και φιάλες οξυγόνου.
Η Αρχή εξέτασε και τη διαδικτυακή παρουσία των δύο γιατρών. Στην ιστοσελίδα της INUSpheresis Athens αναφερόταν ότι από το 2022 λειτουργούσε στην Καρνεάδου 11 ένα από τα εγκεκριμένα Κέντρα INUSpheresis στην Ευρώπη, με ιδρύτρια και ιατρική διευθύντρια την Ιωάννα Γάκα. Παράλληλα, σε δεύτερη ιστοσελίδα προβαλλόταν η λειτουργία Κλινικής Βλαστοκυττάρων, με επικεφαλής τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, όπου διαφημιζόταν η χρήση της συσκευής Smart M-Cell 2 για θεραπείες με βλαστοκύτταρα CD34+.
Ωστόσο, σύμφωνα με την έκθεση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών που επικαλείται η διάταξη, οι διαφημιζόμενες θεραπείες πλασμαφαίρεσης και φυγοκέντρησης περιφερικού αίματος χαρακτηρίζονται μη εγκεκριμένες θεραπείες από μη αδειοδοτημένους φορείς. Η Αρχή εκτιμά ότι οι δύο εμπλεκόμενοι διαφήμιζαν και παρείχαν συστηματικά μη εγκεκριμένες υπηρεσίες, με πελάτες τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Το κόστος των θεραπειών, σύμφωνα με τη διάταξη, κυμαινόταν από 3.000 έως 10.000 ευρώ ανά περίπτωση. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι τα ακαθάριστα έσοδα των εμπλεκομένων εμφανίζονται διπλάσια και τριπλάσια κατά την περίοδο 2021-2025, συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη, όταν δεν διέθεταν τον συγκεκριμένο εξοπλισμό.
Το οικονομικό σκέλος της έρευνας αποκαλύπτει ακόμη σοβαρότερες διαπιστώσεις. Από τον έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών, σύμφωνα με τη διάταξη, προέκυψε σημαντική απόκλιση μεταξύ των δηλωθέντων εισοδημάτων των δύο γιατρών και των χρημάτων που πιστώθηκαν στους λογαριασμούς τους. Η Αρχή εκτιμά ότι το συνολικό φερόμενο εγκληματικό προϊόν από τις υπό διερεύνηση δραστηριότητες ανέρχεται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ, διευκρινίζοντας ότι ο ακριβής προσδιορισμός του δεν κατέστη δυνατός.
Παράλληλα, διατυπώνονται σοβαρές ενδείξεις ότι χρηματικά ποσά που φέρονται να αποκτήθηκαν παρανόμως αναμείχθηκαν με άλλα, νόμιμα περιουσιακά στοιχεία, με σκοπό να συγκαλυφθεί η πραγματική προέλευσή τους. Η διάταξη αναφέρεται σε ενδείξεις για ανθρωποκτονία με πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, απάτη κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση, αντιποίηση ιατρικού λειτουργήματος, φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Για τη φερόμενη απάτη γίνεται λόγος για μη διακριβωμένο αριθμό πελατών και συνολική ζημία που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ.
Με τη διάταξη της 9ης Οκτωβρίου δεσμεύεται κάθε περιουσία των δύο εμπλεκομένων, συμπεριλαμβανομένων τραπεζικών λογαριασμών, τίτλων και επενδυτικών προϊόντων, ακόμη και όταν εμφανίζονται ως συνδικαιούχοι ή πληρεξούσιοι. Οι δικηγόροι του Ηλία Θεοδωρόπουλου, έχει διαψεύσει κατηγορηματικά δημοσιεύματα περί ύπαρξης τραπεζικών λογαριασμών στο εξωτερικό με καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ. Άλλωστε, η συγκεκριμένη διάταξη δεν ταυτοποιεί τέτοιους λογαριασμούς.
Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην εξέλιξη της οικονομικής έρευνας, στην προέλευση των χρηματικών ποσών και στον έλεγχο της τραπεζικής θυρίδας. Τι κρύβει τελικά η θυρίδα; Η απάντηση παραμένει άγνωστη. Ενδέχεται, ωστόσο, να αποτελέσει ένα από τα επόμενα κεφάλαια μιας υπόθεσης που ξεκίνησε από έναν θάνατο στο Κολωνάκι και οδήγησε τις Αρχές σε μια έρευνα με οικονομικό αντικείμενο αρκετών εκατομμυρίων ευρώ.
Τι μπορεί να κρύβεται στο εσωτερικό της; Χρήματα, τιμαλφή, πολύτιμα έγγραφα ή κάτι άλλο; Το περιεχόμενό της παραμένει άγνωστο. Εκείνο που είναι βέβαιο είναι ότι η συγκεκριμένη θυρίδα έχει μπει στο μικροσκόπιο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία έδωσε το «πράσινο φως» για το άνοιγμα, τον έλεγχο και την καταγραφή όσων ενδεχομένως φυλάσσονται μέσα σε αυτήν.
Η θυρίδα συνδέεται με δύο πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας, τον Ηλία Θεοδωρόπουλο και την Ιωάννα Γάκα, οι οποίοι διατηρούσαν συστεγαζόμενο ιατρείο στην οδό Καρνεάδου 11, στο Κολωνάκι. Η επαγγελματική τους δραστηριότητα άρχισε να ερευνάται μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
Έναν μήνα αργότερα, στις 9 Οκτωβρίου, η υπόθεση αποκτά νέα διάσταση. Ο πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα χρήματος, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, υπογράφει την υπ' αριθμόν 59 διάταξη, με την οποία διατάσσεται η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των δύο γιατρών. Ανάμεσα στους τραπεζικούς λογαριασμούς, τους επενδυτικούς τίτλους και τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που δεσμεύονται, υπάρχει μια ξεχωριστή αναφορά, η θυρίδα σε τραπεζικό κατάστημα του Κολωνακίου. Στην τελευταία σελίδα της εξασέλιδης διάταξης, η Αρχή συναινεί εκ των προτέρων στη μερική άρση της δέσμευσης, αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη θυρίδα, προκειμένου να καταστεί δυνατός ο έλεγχος του περιεχομένου της.
Για να κατανοήσει κανείς πώς έφτασαν οι Αρχές μέχρι τη συγκεκριμένη τραπεζική θυρίδα, πρέπει να επιστρέψει στην 9η Σεπτεμβρίου. Εκείνη την ημέρα, περίπου στις 16:45, ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ελπίς», χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς παλμό. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα που επικαλείται η Αρχή, ο άνδρας είχε παραληφθεί από το συστεγαζόμενο ιατρείο των δύο γιατρών, όπου του είχαν παρασχεθεί ιατρικές υπηρεσίες. Στο έγγραφο αναφέρεται ότι πραγματοποιήθηκε πλασμαφαίρεση, βάσει σχετικής ένδειξης στο ιστορικό μηχάνημα, από την Ιωάννα Γάκα.
Ο θάνατος που άνοιξε την έρευνα
Η έρευνα που ακολούθησε έφερε στο φως στοιχεία για τη λειτουργία του ιατρείου και τις θεραπείες που παρέχονταν. Σύμφωνα με την έκθεση επανελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, στις 10 Σεπτεμβρίου, σε δύο εξεταστήρια της Ιωάννας Γάκα εντοπίστηκαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης INUSpheresis, τα οποία είχαν αποκτηθεί το 2021 και το 2026 και είχαν χρησιμοποιηθεί και σε άλλους ασθενείς. Στους ίδιους χώρους υπήρχαν μηχανήματα INDIGO και «weber needle». Στο τρίτο εξεταστήριο, που είχε δηλωθεί ως χώρος του Ηλία Θεοδωρόπουλου, εντοπίστηκαν μηχάνημα φυγοκέντρησης τελευταίας τεχνολογίας, εξοπλισμός οζονοθεραπείας και φιάλες οξυγόνου.
Η Αρχή εξέτασε και τη διαδικτυακή παρουσία των δύο γιατρών. Στην ιστοσελίδα της INUSpheresis Athens αναφερόταν ότι από το 2022 λειτουργούσε στην Καρνεάδου 11 ένα από τα εγκεκριμένα Κέντρα INUSpheresis στην Ευρώπη, με ιδρύτρια και ιατρική διευθύντρια την Ιωάννα Γάκα. Παράλληλα, σε δεύτερη ιστοσελίδα προβαλλόταν η λειτουργία Κλινικής Βλαστοκυττάρων, με επικεφαλής τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, όπου διαφημιζόταν η χρήση της συσκευής Smart M-Cell 2 για θεραπείες με βλαστοκύτταρα CD34+.
Οι θεραπείες των 10.000 ευρώ
Ωστόσο, σύμφωνα με την έκθεση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών που επικαλείται η διάταξη, οι διαφημιζόμενες θεραπείες πλασμαφαίρεσης και φυγοκέντρησης περιφερικού αίματος χαρακτηρίζονται μη εγκεκριμένες θεραπείες από μη αδειοδοτημένους φορείς. Η Αρχή εκτιμά ότι οι δύο εμπλεκόμενοι διαφήμιζαν και παρείχαν συστηματικά μη εγκεκριμένες υπηρεσίες, με πελάτες τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Το κόστος των θεραπειών, σύμφωνα με τη διάταξη, κυμαινόταν από 3.000 έως 10.000 ευρώ ανά περίπτωση. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι τα ακαθάριστα έσοδα των εμπλεκομένων εμφανίζονται διπλάσια και τριπλάσια κατά την περίοδο 2021-2025, συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη, όταν δεν διέθεταν τον συγκεκριμένο εξοπλισμό.
Το οικονομικό σκέλος της έρευνας αποκαλύπτει ακόμη σοβαρότερες διαπιστώσεις. Από τον έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών, σύμφωνα με τη διάταξη, προέκυψε σημαντική απόκλιση μεταξύ των δηλωθέντων εισοδημάτων των δύο γιατρών και των χρημάτων που πιστώθηκαν στους λογαριασμούς τους. Η Αρχή εκτιμά ότι το συνολικό φερόμενο εγκληματικό προϊόν από τις υπό διερεύνηση δραστηριότητες ανέρχεται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ, διευκρινίζοντας ότι ο ακριβής προσδιορισμός του δεν κατέστη δυνατός.
Τα εκατομμύρια και οι ύποπτες συναλλαγές
Παράλληλα, διατυπώνονται σοβαρές ενδείξεις ότι χρηματικά ποσά που φέρονται να αποκτήθηκαν παρανόμως αναμείχθηκαν με άλλα, νόμιμα περιουσιακά στοιχεία, με σκοπό να συγκαλυφθεί η πραγματική προέλευσή τους. Η διάταξη αναφέρεται σε ενδείξεις για ανθρωποκτονία με πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, απάτη κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση, αντιποίηση ιατρικού λειτουργήματος, φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Για τη φερόμενη απάτη γίνεται λόγος για μη διακριβωμένο αριθμό πελατών και συνολική ζημία που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ.
Με τη διάταξη της 9ης Οκτωβρίου δεσμεύεται κάθε περιουσία των δύο εμπλεκομένων, συμπεριλαμβανομένων τραπεζικών λογαριασμών, τίτλων και επενδυτικών προϊόντων, ακόμη και όταν εμφανίζονται ως συνδικαιούχοι ή πληρεξούσιοι. Οι δικηγόροι του Ηλία Θεοδωρόπουλου, έχει διαψεύσει κατηγορηματικά δημοσιεύματα περί ύπαρξης τραπεζικών λογαριασμών στο εξωτερικό με καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ. Άλλωστε, η συγκεκριμένη διάταξη δεν ταυτοποιεί τέτοιους λογαριασμούς.
Το επόμενο κεφάλαιο της έρευνας
Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην εξέλιξη της οικονομικής έρευνας, στην προέλευση των χρηματικών ποσών και στον έλεγχο της τραπεζικής θυρίδας. Τι κρύβει τελικά η θυρίδα; Η απάντηση παραμένει άγνωστη. Ενδέχεται, ωστόσο, να αποτελέσει ένα από τα επόμενα κεφάλαια μιας υπόθεσης που ξεκίνησε από έναν θάνατο στο Κολωνάκι και οδήγησε τις Αρχές σε μια έρευνα με οικονομικό αντικείμενο αρκετών εκατομμυρίων ευρώ.
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