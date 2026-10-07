«Απογειώνεται» το ιστορικό ΦΙΞ στη Θεσσαλονίκη: Από 420 χιλ. έως 4,22 εκατ. ευρώ οι τιμές στις 95 κατοικίες
«Απογειώνεται» το ιστορικό ΦΙΞ στη Θεσσαλονίκη: Από 420 χιλ. έως 4,22 εκατ. ευρώ οι τιμές στις 95 κατοικίες
Η ολοκλήρωση του FIX Residences προγραμματίζεται για το τέλος του 2029, ενώ αποκλειστικός σύμβουλος πωλήσεων είναι η Greece Sotheby's International Realty - Όλες οι λεπτομέρειες
Από τις 420.000 ευρώ για ένα διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου έως και τα 4,22 εκατ. ευρώ για μία πολυτελή κατοικία στους τελευταίους ορόφους διαμορφώνονται οι τιμές πώλησης των νέων κατοικιών στο FIX Residences, το οικιστικό συγκρότημα που αναπτύσσεται στο πλαίσιο της μεγάλης επένδυσης της DIMAND για την ανάπλαση του ιστορικού συγκροτήματος της ζυθοποιίας ΦΙΞ στη Θεσσαλονίκη.
Η ολοκλήρωση του FIX Residences προγραμματίζεται για το τέλος του 2029, ενώ αποκλειστικός σύμβουλος πωλήσεων είναι η Greece Sotheby’s International Realty, η οποία πλέον από χθες προωθεί κι επισήμως το νέο project με την υπογραφή του διεθνούς αρχιτεκτονικού γραφείου Foster + Partners.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η ολοκλήρωση του FIX Residences προγραμματίζεται για το τέλος του 2029, ενώ αποκλειστικός σύμβουλος πωλήσεων είναι η Greece Sotheby’s International Realty, η οποία πλέον από χθες προωθεί κι επισήμως το νέο project με την υπογραφή του διεθνούς αρχιτεκτονικού γραφείου Foster + Partners.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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