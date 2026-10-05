Στο Εφετείο τα πρόστιμα για το 5άστερο του ομίλου Ευμορφίδη στην Ακρόπολη, σε εκκρεμότητα η κατεδάφιση των 2 ορόφων

Η διοίκηση Ευμορφίδη δε θεωρεί πιθανή την πληρωμή των προστίμων και προχωρά σε αναστροφή των σχετικών προβλέψεων. Διανομή προσωρινού μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης του 2026 για τη Μπλέ Κέδρος ΑΕΕΑΠ