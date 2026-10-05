Στο Εφετείο τα πρόστιμα για το 5άστερο του ομίλου Ευμορφίδη στην Ακρόπολη, σε εκκρεμότητα η κατεδάφιση των 2 ορόφων
Στο Εφετείο τα πρόστιμα για το 5άστερο του ομίλου Ευμορφίδη στην Ακρόπολη, σε εκκρεμότητα η κατεδάφιση των 2 ορόφων
Η διοίκηση Ευμορφίδη δε θεωρεί πιθανή την πληρωμή των προστίμων και προχωρά σε αναστροφή των σχετικών προβλέψεων. Διανομή προσωρινού μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης του 2026 για τη Μπλέ Κέδρος ΑΕΕΑΠ
Στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών όπου έχουν προσφύγει ο δήμος Αθηναίων και το Πράσινο Ταμείο συνεχίζεται το δικαστικό …σήριαλ για το ξενοδοχείο της Μπλέ Κέδρος ΑΕΕΑΠ στην οδό Φαλήρου 5 κάτω από την Ακρόπολη στο «μέτωπο» των προστίμων, την ίδια στιγμή όπου η εκκρεμότητα της κατεδάφισης του επιπλέον τμήματος πάνω από τα 24 μέτρα που κρύβουν τη θέα προς τον Ιερό Βράχο παραμένει.
Σχεδόν μία επταετία από την πρώτη απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού και του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου για την αποκοπή των δύο τελευταίων ορόφων του πολυώροφου 5άστερου λόγω του ύψους έως τα 33 μέτρα και μετά από σειρά δικαστικών και διοικητικών εξελίξεων η πολεοδομική υπόθεση παραμένει ανοικτή σε δύο διαφορετικά ζητήματα, παράλληλα: Το θέμα της κατεδάφισης για το τμήμα του κτιρίου πάνω από τα 24 μέτρα το οποίο έχει αναλάβει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και καθυστερεί και τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στην εταιρεία.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Σχεδόν μία επταετία από την πρώτη απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού και του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου για την αποκοπή των δύο τελευταίων ορόφων του πολυώροφου 5άστερου λόγω του ύψους έως τα 33 μέτρα και μετά από σειρά δικαστικών και διοικητικών εξελίξεων η πολεοδομική υπόθεση παραμένει ανοικτή σε δύο διαφορετικά ζητήματα, παράλληλα: Το θέμα της κατεδάφισης για το τμήμα του κτιρίου πάνω από τα 24 μέτρα το οποίο έχει αναλάβει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και καθυστερεί και τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στην εταιρεία.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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