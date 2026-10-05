Οι εκλογές από την παραλία, το πνεύμα του Τζον Λένον στο Μ.Μ και η «πρασινάδα» για όλους, το άγχος του Σαμαρά για Κασιδιάρη και Καρυστιανού

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Σήμερα θα ολοκληρωθεί πλήρως το πρόγραμμα του Αμερικανού ΥΠΕΞ, για να δούμε τι άλλο θα περιλαμβάνει εκτός από το τετ-α-τετ του με τον Γεραπετρίτη και τη διευρυμένη συζήτηση στο πλαίσιο του Στρατηγικού Διαλόγου. Ο Μητσοτάκης πάντως που χθες το πρωί πήγε μια βόλτα από το γραφείο του και μου λένε ότι είδε και τον Γεραπετρίτη και τη διπλωματική του σύμβουλο Κατερίνα Νασίκα που ασχολούνται με τις προετοιμασίες, μαζί με την Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, θα τον συναντήσει το απόγευμα της Τετάρτης στο Μ.Μ, αφού γυρίσει από το Σπλιτ της Κροατίας που θα είναι νωρίτερα για την Ευρωμεσογειακή Σύνοδο MED9.Εκλογές την Άνοιξη και βάλε…-Τώρα κυκλοφόρησαν διάφορες φήμες ότι ο Μητσοτάκης σκέφτεται, λόγω δύσκολου χειμώνα, να αιφνιδιάσει κάνοντας εκλογές τέλος Νοεμβρίου. Μετα βεβαιότητος σας λέω όχι, δεν πρόκειται, γιατί απλούστατα τώρα πια θα ήταν σαν να λέει… έκανα λάθος που δεν πάτησα το κουμπί πριν ανάψουν τα καλοριφέρ και φουντώσει η ακρίβεια. Δεν το λέει, δεν το κάνει και μάλιστα μήπως τελικά πάει και τον Ιούνιο μετά τις πανελλήνιες, ήτοι στο τέλος.Τζον Λένον και πρασινάδα για όλους…-Ταυτοχρόνως, ο Κ.Μ. προσεκτικά και δίχως πάθος κλείνει μεθοδικά μέτωπα με επιχειρηματίες και μηντιάρχες. Νομίζω όλοι οι πρωθυπουργοί το ίδιο θα έκαναν στη θέση του. Ποιος δεν θέλει ηρεμία και καλή καρδιά (sic) στον δρόμο προς τις κάλπες; Τώρα στα μεταξύ τους, κ.λπ., ε, θα τα βρουν, υπάρχει πρασινάδα για όλους όπως μου είπε και ένας παλιός επιχειρηματίας της πιάτσας.Το άγχος του Σαμαρά…-Γιατί ο Σαμαράς έκανε δύο βιντεάκια μέσα σε 48 ώρες με ρωτάνε, το ένα μάλιστα με την γνωστή γραφικότητα εγώ ρωτάω τη γάτα μου και η γάτα την ουρά της. Λοιπόν το πρώτο για την φον ντερ Λάιεν για τα Σκόπια και κάτι οστά ενός αγίου τρεχαγύρευε «μιλάει» στο κοινό του Κασιδιάρη από τον οποίο κινδυνεύει με διασυρμό ο Σαμαράς. Τον μετρούσαν στο 5%-6% χωρίς αυτόν και τώρα όταν μπαίνει ο Κασιδιάρης στην δημοσκοπική εξίσωση τον κατεβάζουν στο 3%. Το δεύτερο σποτ με τα μπαζώματα χτυπάει θεωρητικά το κοινό της Καρυστιανού. Ωραία όλα αυτά, αλλά αναμένουμε και το κόμμα ε;Οι ανακοινώσεις για το βιομηχανικό ρεύμα-Δεν ήταν καθόλου τυχαίο το ραντεβού που έγινε προ μερικών ημερών μεταξύ της ηγεσίας του ΣΕΒ και του υπουργείου Περιβάλλοντος. Φαίνεται ότι αύριο, Τρίτη, που θα γίνει η Γ.Σ. του Συνδέσμου στο Μέγαρο Μουσικής ο Κ.Μ. θα ανακοινώσει παρεμβάσεις για το βιομηχανικό ρεύμα που τις ζητά εδώ και καιρό ο κλάδος της βιομηχανίας, προκειμένου αφενός να μην χάσει σε ανταγωνιστικότητα, αλλά και να μην μετακυλιστούν στα ράφια τυχόν νέες ανατιμήσεις λόγω του αυξημένου κόστους παραγωγής. Μου λένε ότι σήμερα θα κλείσουν τα τελικά νούμερα της στήριξης, αλλά στην πραγματικότητα θα αξιοποιηθούν τα δύο διαθέσιμα ευρωπαϊκά εργαλεία που υπάρχουν γι’ αυτή την κατάσταση: το METSAF (Middle East crisis Temporary State aid Framework) που είναι το Προσωρινό Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων για την Κρίση στη Μέση Ανατολή και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 29 Απριλίου 2026 με σκοπό να μετριάσει τις απότομες αυξήσεις στο κόστος των καυσίμων, της ενέργειας και των λιπασμάτων σε ευάλωτους κλάδους, αλλά και το CISAF (Clean Industrial State Aid Framework) που είναι το Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων για Καθαρές Βιομηχανίες, το οποίο στοχεύει στην υποστήριξη της ανάπτυξης καθαρής ενέργειας, της απανθρακοποίησης της βιομηχανίας και της πράσινης μετάβασης. Στην πραγματικότητα, το METSAF λειτουργεί συμπληρωματικά με το CISAF, επιτρέποντας στα κράτη-μέλη να αυξήσουν τα όρια ενισχύσεων για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.Οι αναμνήσεις και οι απουσίες-Οι Αγγλοσάξονες χρησιμοποιούν αυτή τη φράση για να περιγράψουν τη νοσταλγία, την «κατάδυση» στις μνήμες. Κάπως έτσι θα είναι και το σημερινό event για τα γενέθλια της ΝΔ που θα γίνει στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ απέναντι από την Τεχνόπολη και θα έχει πολλά retro στοιχεία, από αφίσες και ιστορικά πρωτοσέλιδα από τις νίκες της ΝΔ. Η λογική είναι να πάνε τα μέλη της ΝΔ να φωτογραφηθούν με τα σύμβολα του κόμματος, επέστρεψε και ο πυρσός, να πιουν ένα κρασί και να θυμηθούν τα παλιά. Σε αυτή τη λογική θα μιλήσει και ο Μητσοτάκης με ένα μικρόφωνο στο stage, όχι κάτι τρομερά στημένο. Πάντως, προφανώς και θα συζητηθούν οι απουσίες. Πέραν της αυτονόητης του Σαμαρά, ο Καραμανλής, αν και προσκλήθηκε από το γραφείο του γραμματέα Κυρανάκη, έχει δουλειές στην Ξάνθη με τη ΣΕΚΕ των καπνών και θα γυρίσει στην Αθήνα, ώστε την Τετάρτη να μιλήσει σε εκδήλωση που διοργανώνει η Κινεζική πρεσβεία -ακριβώς τη μέρα που θα είναι εδώ ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Ρούμπιο. Ο δε Μεϊμαράκης λέει ότι, αν η εκδήλωση γινόταν Κυριακή, βεβαίως θα πήγαινε, αλλά σήμερα Δευτέρα έχει Ολομέλεια στο Στρασβούργο και πρέπει οπωσδήποτε να είναι παρών.Στο Βελιγράδι για τον κάθετο διάδρομο