Οι εκλογές από την παραλία, το πνεύμα του Τζον Λένον στο Μ.Μ και η «πρασινάδα» για όλους, το άγχος του Σαμαρά για Κασιδιάρη και Καρυστιανού
Οι εκλογές από την παραλία, το πνεύμα του Τζον Λένον στο Μ.Μ και η «πρασινάδα» για όλους, το άγχος του Σαμαρά για Κασιδιάρη και Καρυστιανού
Χαίρετε το πιο ενδιαφέρον γεγονός της εβδομάδας που ξεκίνησε είναι η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα
Σήμερα θα ολοκληρωθεί πλήρως το πρόγραμμα του Αμερικανού ΥΠΕΞ, για να δούμε τι άλλο θα περιλαμβάνει εκτός από το τετ-α-τετ του με τον Γεραπετρίτη και τη διευρυμένη συζήτηση στο πλαίσιο του Στρατηγικού Διαλόγου. Ο Μητσοτάκης πάντως που χθες το πρωί πήγε μια βόλτα από το γραφείο του και μου λένε ότι είδε και τον Γεραπετρίτη και τη διπλωματική του σύμβουλο Κατερίνα Νασίκα που ασχολούνται με τις προετοιμασίες, μαζί με την Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, θα τον συναντήσει το απόγευμα της Τετάρτης στο Μ.Μ, αφού γυρίσει από το Σπλιτ της Κροατίας που θα είναι νωρίτερα για την Ευρωμεσογειακή Σύνοδο MED9.
Εκλογές την Άνοιξη και βάλε…
-Τώρα κυκλοφόρησαν διάφορες φήμες ότι ο Μητσοτάκης σκέφτεται, λόγω δύσκολου χειμώνα, να αιφνιδιάσει κάνοντας εκλογές τέλος Νοεμβρίου. Μετα βεβαιότητος σας λέω όχι, δεν πρόκειται, γιατί απλούστατα τώρα πια θα ήταν σαν να λέει… έκανα λάθος που δεν πάτησα το κουμπί πριν ανάψουν τα καλοριφέρ και φουντώσει η ακρίβεια. Δεν το λέει, δεν το κάνει και μάλιστα μήπως τελικά πάει και τον Ιούνιο μετά τις πανελλήνιες, ήτοι στο τέλος.
Τζον Λένον και πρασινάδα για όλους…
-Ταυτοχρόνως, ο Κ.Μ. προσεκτικά και δίχως πάθος κλείνει μεθοδικά μέτωπα με επιχειρηματίες και μηντιάρχες. Νομίζω όλοι οι πρωθυπουργοί το ίδιο θα έκαναν στη θέση του. Ποιος δεν θέλει ηρεμία και καλή καρδιά (sic) στον δρόμο προς τις κάλπες; Τώρα στα μεταξύ τους, κ.λπ., ε, θα τα βρουν, υπάρχει πρασινάδα για όλους όπως μου είπε και ένας παλιός επιχειρηματίας της πιάτσας.
Το άγχος του Σαμαρά…
-Γιατί ο Σαμαράς έκανε δύο βιντεάκια μέσα σε 48 ώρες με ρωτάνε, το ένα μάλιστα με την γνωστή γραφικότητα εγώ ρωτάω τη γάτα μου και η γάτα την ουρά της. Λοιπόν το πρώτο για την φον ντερ Λάιεν για τα Σκόπια και κάτι οστά ενός αγίου τρεχαγύρευε «μιλάει» στο κοινό του Κασιδιάρη από τον οποίο κινδυνεύει με διασυρμό ο Σαμαράς. Τον μετρούσαν στο 5%-6% χωρίς αυτόν και τώρα όταν μπαίνει ο Κασιδιάρης στην δημοσκοπική εξίσωση τον κατεβάζουν στο 3%. Το δεύτερο σποτ με τα μπαζώματα χτυπάει θεωρητικά το κοινό της Καρυστιανού. Ωραία όλα αυτά, αλλά αναμένουμε και το κόμμα ε;
Οι ανακοινώσεις για το βιομηχανικό ρεύμα
-Δεν ήταν καθόλου τυχαίο το ραντεβού που έγινε προ μερικών ημερών μεταξύ της ηγεσίας του ΣΕΒ και του υπουργείου Περιβάλλοντος. Φαίνεται ότι αύριο, Τρίτη, που θα γίνει η Γ.Σ. του Συνδέσμου στο Μέγαρο Μουσικής ο Κ.Μ. θα ανακοινώσει παρεμβάσεις για το βιομηχανικό ρεύμα που τις ζητά εδώ και καιρό ο κλάδος της βιομηχανίας, προκειμένου αφενός να μην χάσει σε ανταγωνιστικότητα, αλλά και να μην μετακυλιστούν στα ράφια τυχόν νέες ανατιμήσεις λόγω του αυξημένου κόστους παραγωγής. Μου λένε ότι σήμερα θα κλείσουν τα τελικά νούμερα της στήριξης, αλλά στην πραγματικότητα θα αξιοποιηθούν τα δύο διαθέσιμα ευρωπαϊκά εργαλεία που υπάρχουν γι’ αυτή την κατάσταση: το METSAF (Middle East crisis Temporary State aid Framework) που είναι το Προσωρινό Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων για την Κρίση στη Μέση Ανατολή και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 29 Απριλίου 2026 με σκοπό να μετριάσει τις απότομες αυξήσεις στο κόστος των καυσίμων, της ενέργειας και των λιπασμάτων σε ευάλωτους κλάδους, αλλά και το CISAF (Clean Industrial State Aid Framework) που είναι το Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων για Καθαρές Βιομηχανίες, το οποίο στοχεύει στην υποστήριξη της ανάπτυξης καθαρής ενέργειας, της απανθρακοποίησης της βιομηχανίας και της πράσινης μετάβασης. Στην πραγματικότητα, το METSAF λειτουργεί συμπληρωματικά με το CISAF, επιτρέποντας στα κράτη-μέλη να αυξήσουν τα όρια ενισχύσεων για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.
Οι αναμνήσεις και οι απουσίες
-Οι Αγγλοσάξονες χρησιμοποιούν αυτή τη φράση για να περιγράψουν τη νοσταλγία, την «κατάδυση» στις μνήμες. Κάπως έτσι θα είναι και το σημερινό event για τα γενέθλια της ΝΔ που θα γίνει στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ απέναντι από την Τεχνόπολη και θα έχει πολλά retro στοιχεία, από αφίσες και ιστορικά πρωτοσέλιδα από τις νίκες της ΝΔ. Η λογική είναι να πάνε τα μέλη της ΝΔ να φωτογραφηθούν με τα σύμβολα του κόμματος, επέστρεψε και ο πυρσός, να πιουν ένα κρασί και να θυμηθούν τα παλιά. Σε αυτή τη λογική θα μιλήσει και ο Μητσοτάκης με ένα μικρόφωνο στο stage, όχι κάτι τρομερά στημένο. Πάντως, προφανώς και θα συζητηθούν οι απουσίες. Πέραν της αυτονόητης του Σαμαρά, ο Καραμανλής, αν και προσκλήθηκε από το γραφείο του γραμματέα Κυρανάκη, έχει δουλειές στην Ξάνθη με τη ΣΕΚΕ των καπνών και θα γυρίσει στην Αθήνα, ώστε την Τετάρτη να μιλήσει σε εκδήλωση που διοργανώνει η Κινεζική πρεσβεία -ακριβώς τη μέρα που θα είναι εδώ ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Ρούμπιο. Ο δε Μεϊμαράκης λέει ότι, αν η εκδήλωση γινόταν Κυριακή, βεβαίως θα πήγαινε, αλλά σήμερα Δευτέρα έχει Ολομέλεια στο Στρασβούργο και πρέπει οπωσδήποτε να είναι παρών.
Στο Βελιγράδι για τον κάθετο διάδρομο
Εκλογές την Άνοιξη και βάλε…
-Τώρα κυκλοφόρησαν διάφορες φήμες ότι ο Μητσοτάκης σκέφτεται, λόγω δύσκολου χειμώνα, να αιφνιδιάσει κάνοντας εκλογές τέλος Νοεμβρίου. Μετα βεβαιότητος σας λέω όχι, δεν πρόκειται, γιατί απλούστατα τώρα πια θα ήταν σαν να λέει… έκανα λάθος που δεν πάτησα το κουμπί πριν ανάψουν τα καλοριφέρ και φουντώσει η ακρίβεια. Δεν το λέει, δεν το κάνει και μάλιστα μήπως τελικά πάει και τον Ιούνιο μετά τις πανελλήνιες, ήτοι στο τέλος.
Τζον Λένον και πρασινάδα για όλους…
-Ταυτοχρόνως, ο Κ.Μ. προσεκτικά και δίχως πάθος κλείνει μεθοδικά μέτωπα με επιχειρηματίες και μηντιάρχες. Νομίζω όλοι οι πρωθυπουργοί το ίδιο θα έκαναν στη θέση του. Ποιος δεν θέλει ηρεμία και καλή καρδιά (sic) στον δρόμο προς τις κάλπες; Τώρα στα μεταξύ τους, κ.λπ., ε, θα τα βρουν, υπάρχει πρασινάδα για όλους όπως μου είπε και ένας παλιός επιχειρηματίας της πιάτσας.
Το άγχος του Σαμαρά…
-Γιατί ο Σαμαράς έκανε δύο βιντεάκια μέσα σε 48 ώρες με ρωτάνε, το ένα μάλιστα με την γνωστή γραφικότητα εγώ ρωτάω τη γάτα μου και η γάτα την ουρά της. Λοιπόν το πρώτο για την φον ντερ Λάιεν για τα Σκόπια και κάτι οστά ενός αγίου τρεχαγύρευε «μιλάει» στο κοινό του Κασιδιάρη από τον οποίο κινδυνεύει με διασυρμό ο Σαμαράς. Τον μετρούσαν στο 5%-6% χωρίς αυτόν και τώρα όταν μπαίνει ο Κασιδιάρης στην δημοσκοπική εξίσωση τον κατεβάζουν στο 3%. Το δεύτερο σποτ με τα μπαζώματα χτυπάει θεωρητικά το κοινό της Καρυστιανού. Ωραία όλα αυτά, αλλά αναμένουμε και το κόμμα ε;
Οι ανακοινώσεις για το βιομηχανικό ρεύμα
-Δεν ήταν καθόλου τυχαίο το ραντεβού που έγινε προ μερικών ημερών μεταξύ της ηγεσίας του ΣΕΒ και του υπουργείου Περιβάλλοντος. Φαίνεται ότι αύριο, Τρίτη, που θα γίνει η Γ.Σ. του Συνδέσμου στο Μέγαρο Μουσικής ο Κ.Μ. θα ανακοινώσει παρεμβάσεις για το βιομηχανικό ρεύμα που τις ζητά εδώ και καιρό ο κλάδος της βιομηχανίας, προκειμένου αφενός να μην χάσει σε ανταγωνιστικότητα, αλλά και να μην μετακυλιστούν στα ράφια τυχόν νέες ανατιμήσεις λόγω του αυξημένου κόστους παραγωγής. Μου λένε ότι σήμερα θα κλείσουν τα τελικά νούμερα της στήριξης, αλλά στην πραγματικότητα θα αξιοποιηθούν τα δύο διαθέσιμα ευρωπαϊκά εργαλεία που υπάρχουν γι’ αυτή την κατάσταση: το METSAF (Middle East crisis Temporary State aid Framework) που είναι το Προσωρινό Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων για την Κρίση στη Μέση Ανατολή και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 29 Απριλίου 2026 με σκοπό να μετριάσει τις απότομες αυξήσεις στο κόστος των καυσίμων, της ενέργειας και των λιπασμάτων σε ευάλωτους κλάδους, αλλά και το CISAF (Clean Industrial State Aid Framework) που είναι το Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων για Καθαρές Βιομηχανίες, το οποίο στοχεύει στην υποστήριξη της ανάπτυξης καθαρής ενέργειας, της απανθρακοποίησης της βιομηχανίας και της πράσινης μετάβασης. Στην πραγματικότητα, το METSAF λειτουργεί συμπληρωματικά με το CISAF, επιτρέποντας στα κράτη-μέλη να αυξήσουν τα όρια ενισχύσεων για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.
Οι αναμνήσεις και οι απουσίες
-Οι Αγγλοσάξονες χρησιμοποιούν αυτή τη φράση για να περιγράψουν τη νοσταλγία, την «κατάδυση» στις μνήμες. Κάπως έτσι θα είναι και το σημερινό event για τα γενέθλια της ΝΔ που θα γίνει στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ απέναντι από την Τεχνόπολη και θα έχει πολλά retro στοιχεία, από αφίσες και ιστορικά πρωτοσέλιδα από τις νίκες της ΝΔ. Η λογική είναι να πάνε τα μέλη της ΝΔ να φωτογραφηθούν με τα σύμβολα του κόμματος, επέστρεψε και ο πυρσός, να πιουν ένα κρασί και να θυμηθούν τα παλιά. Σε αυτή τη λογική θα μιλήσει και ο Μητσοτάκης με ένα μικρόφωνο στο stage, όχι κάτι τρομερά στημένο. Πάντως, προφανώς και θα συζητηθούν οι απουσίες. Πέραν της αυτονόητης του Σαμαρά, ο Καραμανλής, αν και προσκλήθηκε από το γραφείο του γραμματέα Κυρανάκη, έχει δουλειές στην Ξάνθη με τη ΣΕΚΕ των καπνών και θα γυρίσει στην Αθήνα, ώστε την Τετάρτη να μιλήσει σε εκδήλωση που διοργανώνει η Κινεζική πρεσβεία -ακριβώς τη μέρα που θα είναι εδώ ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Ρούμπιο. Ο δε Μεϊμαράκης λέει ότι, αν η εκδήλωση γινόταν Κυριακή, βεβαίως θα πήγαινε, αλλά σήμερα Δευτέρα έχει Ολομέλεια στο Στρασβούργο και πρέπει οπωσδήποτε να είναι παρών.
Στο Βελιγράδι για τον κάθετο διάδρομο
-Λίγο πριν την έλευση του Μάρκο Ρούμπιο και με δεδομένο το ισχυρό αμερικανικό ενδιαφέρον για το project του «Κάθετου Διαδρόμου», ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου ταξιδεύει σήμερα στο Βελιγράδι για τη δεύτερη τετραμερή συνάντηση με τους υπουργούς Ενέργειας της Σερβίας, της Βουλγαρίας και της Βόρειας Μακεδονίας. Σε μια περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας, η Ελλάδα ενισχύει την ενεργειακή συνεργασία με τους γείτονές της, με έμφαση στις διασυνδέσεις και στη διαφοροποίηση των πηγών και των οδών τροφοδοσίας. Η λογική είναι ότι ο Κάθετος Διάδρομος θα προσφέρει εναλλακτική στις οδεύσεις μέσω Τουρκίας και θα περιορίσει τα περιθώρια άσκησης ενεργειακής επιρροής από την Άγκυρα.
Είμαι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης...
-H Moody's υποβάθμισε τις πιστωτικές συνθήκες στην Ελλάδα και ζητά ταχύτερη επιστροφή θεραπευμένων δανείων στις τράπεζες για να μειωθεί ο όγκος των κόκκινων δανείων στην οικονομία. H S&P επισημαίνει τη συγκέντρωση των χρηματοδοτήσεων από τις συστημικές τράπεζες σε ναυτιλία, τουρισμό και ενέργεια και σε ένα αρνητικό σενάριο βλέπει το τραπεζικό σύστημα να δέχεται πίεση αναχρηματοδοτήσεων και επανατιμολόγησης δανείων. Η Scope -με κομψότητα είναι η αλήθεια- αναφέρει πως στο πρώτο εξάμηνο τα NPLs αυξήθηκαν οριακά κατά 0,2% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2025. Την ίδια περίοδο ο SSM λόγω της διεθνούς συγκυρίας ζήτησε από τις ελληνικές τράπεζες να επιδειξουν ιδιαίτερη προσοχή στην πιστωτική επέκταση, τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και στις θυγατρικές του εξωτερικού όπως π.χ. στη Βουλγαρία. Διαφορετικής τάξης ζητήματα που συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες τα οποία όμως έχουν μια κοινή συνισταμένη σε μια περίοδο μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας, ενώ το Χρηματιστήριο διανύει πλέον την «άνυδρη περίοδό» του. Άνυδρη γιατί η αναβάθμιση έγινε, τα passive funds των αναπτυγμένων αγορών αγόρασαν ως το τέλος του Σεπτεμβρίου και κράτησαν την χρηματιστηριακή αγορά, ενώ αυτά με ενεργητική διαχείριση δεν έχουν λόγους να βιάζονται και επιπλέον έχουμε μπροστά μας την αναβάθμιση του MSCI τον Μάιο που η προεκλογική περίοδος θα είναι στα ντουζένια της.
...μέσα σε μια φάση τραγική (Νίκος Μακρόπουλος... για αγορές)
-Το Χρηματιστήριο της Αθήνας λοιπόν δεν έχει μπροστά του πολλά γεγονότα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις εξελίξεις, αλλά αρχίζουν να βγαίνουν οι άμυνες με τις «βαριές» εταιρείες του Γενικού Δείκτη να επισπεύδουν τις ανακοινώσεις (προμερίσματα, αποτελέσματα, κ.λπ.), ενώ και τα προγράμματα επαναγοράς ιδίων μετοχών έχουν πάρει φωτιά για να εξισορροπήσουν την κατάσταση. Οι 2 πρώτες συνεδριάσεις του Οκτωβρίου με συναλλαγές της τάξης του μισού δισεκατομμυρίου προσέφεραν την ευκαιρία για κατοχύρωση κερδών. Από σήμερα, οι εξελίξεις φαίνεται να επηρεάζονται περισσότερο από τα διεθνή που κάθε άλλο παρά ενθαρρυντικά είναι. Η Volkswagen διέκοψε όλες τις τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, στη Γαλλία προχωρούν σε περικοπές 43 δισ. ευρώ για να μειώσουν το έλλειμμα κατά 0,4% και στις ΗΠΑ, η οικονομία δημιούργησε τον Σεπτέμβριο μόλις 29.000 θέσεις εργασίας, έναντι 84.000 που περίμεναν οι οικονομολόγοι. Η ανεργία ανέβηκε στο 4,2% και τα στοιχεία Ιουλίου-Αυγούστου αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω κατά 60.000 θέσεις. Η Wall Street γιόρτασε τα κακά νέα γιατί πίστεψε ότι απομακρύνεται το ενδεχόμενο νέας αύξησης των επιτοκίων. Ο Nasdaq στο +1,2% και τον S&P 500 στο +0,7%. Στις 16 Σεπτεμβρίου η Fed του Κέβιν Γουόρς αύξησε τα επιτόκια για πρώτη φορά από το 2023, στο 3,75%-4%, και 16 από τα 19 μέλη της προέβλεψαν τουλάχιστον μία ακόμη αύξηση φέτος. Αμέσως μετά, η αγορά έδινε 51% πιθανότητα για νέα κίνηση στις 27-28 Οκτωβρίου. Μετά την Παρασκευή, η πιθανότητα έπεσε στο 14%-23%, ανάλογα με τη μέτρηση. Το παρασκήνιο βρίσκεται στις λεπτομέρειες. Ο μέσος όρος τριμήνου είναι 51.000 θέσεις τον μήνα, όσες χρειάζονται για να ισορροπεί η αγορά εργασίας. Η ανεργία ανέβηκε επειδή περισσότεροι αναζητούν δουλειά. Οι μισθοί αυξήθηκαν μόλις 0,1%. Η Bank of America θυμίζει ότι κριτής παραμένει ο πληθωρισμός, με τα στοιχεία τιμών να βγαίνουν στις 14 Οκτωβρίου. Ούτε τα ομόλογα πείστηκαν αφού το 10ετές έκλεισε στο 5,3% και το 2ετές στο 4,8%. Στην Φρανκφούρτη, η ΕΚΤ αποφασίζει στις 29 Οκτωβρίου, 24 ώρες μετά τη Fed. Έχει ήδη ανεβάσει το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,50% και η αγορά δίνει 87% πιθανότητα να μείνει εκεί. Αν η Ουάσιγκτον κάνει παύση, η Φρανκφούρτη δεν χρειάζεται να κυνηγήσει το δολάριο και το Euribor, που καθορίζει τη δόση κάθε κυμαινόμενου δανείου, παίρνει ανάσα. Αν ο πληθωρισμός της 14ης Οκτωβρίου διαψεύσει την αγορά, ο λογαριασμός θα φτάσει και στην Αθήνα.
ACS, Lamda, Credia: Τα τρία ορόσημα του Οκτωβρίου
-Κατά τα λοιπά να προσθέσουμε και τρία ορόσημα για την αγορά. Συγκεκριμένα ως το τέλος Οκτωβρίου θα γνωρίζουμε αν οι Γερμανοί της GLS (General Logistics Systems) θα ασκήσουν το δικαίωμα αγοράς για το 80% της ACS. Η GLS απέκτησε το 20% της ACS από τον όμιλο της Quest έναντι €74 εκατ. το 2024 και το 80% όπως είχε ανακοινωθεί έχει ελάχιστο τίμημα 296 εκατ. ευρώ. Νωρίτερα στις 14 Οκτωβρίου έχει προγραμματιστεί έκτακτη συνεδρίαση στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τη διοίκηση της CrediaBank. Η συνάντηση αφορά την ολοκλήρωση της συμφωνίας για την εξαγορά του 70,03% της HSBC Malta από την CrediaBank έναντι €200 εκατομμυρίων. Και τέλος μέσα στον Οκτώβριο θα ξέρουμε αν τελικά θα έχουμε συμφωνία μεταξύ Lamda Development και Eon Capital με εκτιμώμενο μέγεθος 400 εκατ. ευρώ.
Το βάρος του χρέους παραμένει στο Ιατρικό Αθηνών
-Στο Ιατρικό Αθηνών φαίνεται πως αναζητούν ακόμη θεραπεία για τα δάνεια, καθώς ο ισολογισμός παραμένει επιβαρυμένος και η ρευστότητα βρίσκεται σε επίπεδα που απαιτούν προσοχή. Στο α' εξάμηνο του 2026 ο Όμιλος αύξησε μεν τον τζίρο κατά 3,8% στα 148,3 εκατ. ευρώ και το EBITDA κατά 17% στα 20 εκατ. ευρώ, ωστόσο τα καθαρά κέρδη περιορίστηκαν σε μόλις 52 χιλ. ευρώ, ενώ σε επίπεδο μητρικής καταγράφηκαν ζημιές 3,1 εκατ. ευρώ. Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου ανέρχεται σε 184,1 εκατ. ευρώ, με τα διαθέσιμα μόλις στα 11,3 εκατ., ανεβάζοντας το καθαρό χρέος στα 172,8 εκατ. ευρώ, από 151,1 εκατ. στο τέλος του 2025. Ως αποτέλεσμα ο δείκτης μόχλευσης αυξήθηκε έτσι στο 62,3% από 59,2%. Παράλληλα, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εξακολουθούν να υπερβαίνουν το κυκλοφορούν ενεργητικό, κατά 6,5 εκατ. ευρώ στον Όμιλο, αν και η «τρύπα» έχει περιοριστεί αισθητά από τα 67,9 εκατ. στο τέλος του 2025. Καθοριστική για την εικόνα αυτή ήταν η αναχρηματοδότηση €65 εκατ., που μετέφερε σημαντικό μέρος του βραχυπρόθεσμου δανεισμού σε μεταγενέστερη λήξη. Υπάρχει επίσης διαθέσιμη πιστωτική γραμμή, όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις, ενώ η διοίκηση δηλώνει ότι δεν αναμένει προβλήματα ρευστότητας τους επόμενους μήνες…
Άμυνα από τη Metlen - Οι αναλυτές δείχνουν τον δρόμο για υψηλότερα επίπεδα
-Η Metlen δείχνει να διαθέτει ισχυρές άμυνες απέναντι στο αρνητικό κλίμα που επικρατεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών με την έναρξη του Οκτωβρίου. Η μετοχή έκλεισε την Παρασκευή στα 49 ευρώ, με άνοδο 1,3%, ενώ ο τζίρος των 19,3 εκατ. ευρώ και ο όγκος κοντά στις 400.000 τεμάχια επιβεβαιώνουν το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον. Η κίνηση αυτή διατηρεί τη Metlen κοντά στα φετινά υψηλά των 50+ ευρώ, σε μια περίοδο όπου η επιλεκτικότητα των επενδυτών εντείνεται. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν περιορίζεται στη βραχυπρόθεσμη ανθεκτικότητα της μετοχής. Οι πρόσφατες εκθέσεις των αναλυτών διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα θετικό περιθώριο ανόδου: η JPMorgan θέτει στόχο στα 64 ευρώ, η Wood στα 65 ευρώ, η Alpha Finance-Axia στα 72,5 ευρώ, ενώ η Edison τοποθετεί την ενδεικτική αποτίμηση της μετοχής στα 75,3 ευρώ. Οι εκτιμήσεις αυτές ενισχύουν την εικόνα ότι η Metlen διαθέτει ακόμη «καύσιμα» για υψηλότερα επίπεδα.
Πλ. Θράκης: Επιφυλακτικά θετική στο Παρίσι
-Η διοίκηση των Πλαστικών Θράκης στο πλαίσιο της παρουσίας της στο Midcap Event στο Παρίσι επανέλαβε ότι η λειτουργική κερδοφορία του γ' τριμήνου θα υπερβεί την αντίστοιχη περίοδο του 2025, διατηρώντας τη θετική δυναμική του πρώτου εξαμήνου. Αντίστοιχα, εκτιμά ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για υψηλότερη λειτουργική κερδοφορία στο σύνολο του 2026, χωρίς ωστόσο να δίνει συγκεκριμένο ποσοτικό στόχο, λόγω της γεωπολιτικής αβεβαιότητας, του αυξημένου ενεργειακού κόστους και των δυσκολιών στην τιμολόγηση. Θετικό στοιχείο αποτελεί η εξασφάλιση των απαιτούμενων ποσοτήτων πρώτων υλών για τους επόμενους μήνες. Το επενδυτικό πρόγραμμα διαμορφώνεται σε περίπου €30 εκατ. για το 2026, εξαιρουμένων των εξαγορών, ανεβάζοντας τις σωρευτικές επενδυτικές δαπάνες της περιόδου 2021–2026 πάνω από €200 εκατ. Προτεραιότητα έχουν η επέκταση στους μεγασάκους FIBC, η ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας στην άκαμπτη συσκευασία και η βελτίωση της αποδοτικότητας μέσω αυτοματισμών. Παράλληλα, η εξαγορά της BHA Holdings στο α' τρίμηνο, με ετήσιες πωλήσεις περίπου €23 εκατ. και EBITDA περίπου €2,5 εκατ., προσφέρει πρόσβαση στις αγορές Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας. Συνολικά, η προοπτική παραμένει θετική, με έμφαση στην απόδοση των επενδύσεων και στη διατήρηση ισχυρού ισολογισμού.
ΚΡΙ ΚΡΙ: Ο στόχο των πωλήσεων και η ακριβή αποτίμηση
-Η Κρι Κρι σταθεροποίησε την εκτίμηση για τον στόχο πωλήσεων για το 2026 στα €400 εκατ., από άνω των €390 εκατ. προηγουμένως, προβλέποντας αύξηση 21,7% έναντι του 2025. Ωστόσο, οι αυξημένες πιέσεις κόστους λόγω της παρατεταμένης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή οδηγούν σε μικρή αναθεώρηση του στόχου λειτουργικών κερδών EBIT στα €57–58 εκατ., από περίπου €60 εκατ. Παρά την αναθεώρηση, η λειτουργική κερδοφορία αναμένεται να αυξηθεί κατά 35,7%–38,1%, με περιθώριο 14,3%–14,5%, έναντι 12,8% το 2025. Η ισχυρή ζήτηση για ελληνικό γιαούρτι και τα περιορισμένα περιθώρια διαθέσιμης παραγωγικής δυναμικότητας στηρίζουν επενδυτικό πρόγραμμα €127 εκατ. για την περίοδο 2026–2030, με στόχο αύξηση της δυναμικότητας κατά 196% έναντι του 2025, σχεδόν τριπλασιάζοντάς την. Για φέτος προβλέπονται επενδύσεις €26–30 εκατ., ενώ οι εκτιμώμενες φορολογικές ελαφρύνσεις που θα αναγνωριστούν στις οικονομικές καταστάσεις ανέρχονται σε €5,85 εκατ. το 2026 και €12,08 εκατ. το 2027. Συνολικά, η εικόνα παραμένει αναπτυξιακή, με βασικό ζητούμενο τη μετατροπή της πρόσθετης δυναμικότητας σε πωλήσεις, διατηρώντας τον έλεγχο του κόστους. Στο ταμπλό πάντως πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι η μετοχή έχει φτάσει σε επίπεδα πλήρους αποτίμησης καθώς διαπραγματεύεται περίπου με P/E 20,9x και EV/EBITDA 15,3x για το 2026.
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Η αγορά βλέπει νέο ανοδικό κύκλο
-Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ξεχώρισε μεταξύ των blue chips στη συνεδρίαση της Παρασκευής, καταγράφοντας άνοδο 1,86% και κλείνοντας στα 43,76 ευρώ, καλύπτοντας μέρος των απωλειών της προηγούμενης συνεδρίασης (-3,24%). Παρά τη θετική αντίδραση, η μετοχή εξακολουθεί να έχει δρόμο μέχρι τα ιστορικά υψηλά στη ζώνη των 47-48 ευρώ. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, βρίσκεται στις εκτιμήσεις των αναλυτών, οι οποίοι τοποθετούν τον πήχη αισθητά υψηλότερα, σε επίπεδα άνω των 50 ευρώ. Οι πρόσφατες εκθέσεις σκιαγραφούν το σημαντικό περιθώριο ανόδου. Η UBS δίνει τιμή στόχο στα 54 ευρώ, η Jefferies στα 55 ευρώ και η Santander στα 62 ευρώ, ενώ από τις εγχώριες χρηματιστηριακές η Euroxx θέτει στόχο στα 55 ευρώ, η Alpha Finance-Axia στα 55,2 ευρώ και η NBG Securities στα 60 ευρώ. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι η αγορά αναγνωρίζει στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης, με τις υποδομές και το επενδυτικό της αποτύπωμα να αποτελούν βασικούς καταλύτες για την επόμενη φάση.
Τα προσωρινά μερίσματα των AEEAΠ
-Στη διανομή προσωρινού μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης του 2026 προχωρούν δύο ακόμη Επενδυτικές Ακινήτων, η Trade Estates ΑΕΕΑΠ, που συνδέεται με τον όμιλο Φουρλή και η Μπλε Κέδρος AEEAΠ που συνδέεται αντίστοιχα με τον όμιλο Ευμορφίδη. Αμφότερες προχώρησαν στην ίδια κίνηση και πέρυσι, για τη χρήση του 2025, και θα προχωρήσουν κι εφέτος με τα διοικητικά τους συμβούλια να έχουν ήδη λάβει τις σχετικές αποφάσεις στα τέλη της περασμένης εβδομάδας. Νωρίτερα μέσα στο Σεπτέμβριο, τη διανομή προσωρινού μερίσματος για τη χρήση του 2026 αποφάσισε και η Briq Properties ΑΕΕΑΠ (0,1 ευρώ ανά μετοχή) για συνολικό ποσό ύψους 4,77 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία που συνδέεται με τον όμιλο Φέσσα θα προχωρήσει στην αποκοπή και πληρωμή μέσα στο Νοέμβριο. Η TRASTOR ΑΕΕΑΠ που συνδέεται με τον όμιλο Πειραιώς, ανακοίνωσε κι αυτή προ ημέρων την απόφαση για διανομή προσωρινού μερίσματος για τη χρήση του 2026, με συνολικό ποσό που ανέρχεται σε περίπου 7,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,02 ευρώ ανά μετοχή, με βάση τη λογιστική κατάσταση της 30 Ιουνίου 2026.
Με διαφημιστική ο Γεράρδος της Πλαίσιο
-Σε μια νέα επιχειρηματική κίνηση προχώρησε ο Κώστας Γεράρδος, βασικός μέτοχος και επικεφαλής της Plaisio. Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου έγινε η σύσταση της εταιρείας με την, αν μη τι άλλο, πρωτότυπη επωνυμία «Blue. Dogs. Flying. Noodles Μ.Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «Flying Noodles». Η έδρα της είναι στο ακίνητο επί της οδού Στουρνάρη αρ. 24 και από τους… 28 σκοπούς της επιχείρησης ξεχωρίζω: -«Η με οιονδήποτε τρόπο και μέσο παροχή κάθε είδους διαφημιστικών υπηρεσιών καθώς και υπηρεσιών επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, εν γένει δε κάθε εργασίας ή δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής αγαθών που έχει ως στόχο τη διαφημιστική προβολή προσώπων, υπηρεσιών ή αγαθών, καθώς και κάθε εργασίας σχετικής με τα είδη, τα συστήματα και τις μεθόδους επικοινωνίας». -«Η με οιονδήποτε τρόπο και μέσο διαμεσολάβηση, μεσιτεία, πώληση και αγορά κινητών πραγμάτων μέσω διαδικτύου και η εν γένει διενέργεια όλων των πράξεων ηλεκτρονικού εμπορίου και διαχείριση ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-commerce), συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης, της παράδοσης και της διανομής κατ' οίκον των διακινούμενων μέσω αυτών προϊόντων». -«Η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, κατασκευής, ανανέωσης, ενημέρωσης, συντήρησης και παρακολούθησης της λειτουργίας ιστοτόπων, μέσων και σελίδων κοινωνικής δικτύωσης (social media), η για λογαριασμό τρίτων παροχή φιλοξενίας σε ιστότοπο (web hosting) και κάθε είδους ψηφιακών υπηρεσιών (digital services), καθώς και η εκπόνηση, οργάνωση, εκτέλεση ή ανάθεση της εκτέλεσης ή της παραγωγής κάθε είδους διαγωνισμού ή παιγνίου που μεταδίδεται μέσω τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών προγραμμάτων, διαδικτύου ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης, για λογαριασμό τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων». Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε σε 200.000 ευρώ και το κατέβαλε ο Κωνσταντίνος Γεράρδος που ως κατοικία του δηλώνει την έδρα της “Plaisio” στη Μαγούλας Αττικής.
Κοστίζουν οι business με τα ελικόπτερα
-Εκτός όμως από τη Blue Dogs Flying. Noodles o Κώστας Γεράρδος της Πλαίσιο συμμετέχει στην Hoper του Δημήτρη Μέμου, ενός από τους ανθρώπους που δημιούργησαν τη MarineTraffic και από τους πλέον επιτυχημένους Έλληνες startuppers, με συνοδοιπόρους, μεταξύ άλλων και τον Γιώργο Παπαϊωαννίδη της Saronic Ferries. Η Hoper είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που επιχειρεί πτήσεις με ελικόπτερο με τη λογική αεροπορικής: προκαθορισμένα δρομολόγια, όπου ο ταξιδιώτης κλείνει μεμονωμένη θέση. Το 2025, πρώτο πλήρες έτος δραστηριότητας, μετέφερε πάνω από 1.000 επιβάτες και οι πωλήσεις εκτινάχθηκαν στα 2,59 εκατ. ευρώ από 665,9 χιλ. ευρώ, με το μικτό αποτέλεσμα να γυρίζει σε κέρδος. Οι ζημιές, ωστόσο, διευρύνθηκαν στα 1,66 εκατ. ευρώ και τα διαθέσιμα περιορίστηκαν σε 98,9 χιλ. Ευρώ. Τώρα η Hoper ανοίγει κι άλλο το πεδίο. Με πρόσφατη αλλαγή του καταστατικού προσέθεσε δραστηριότητες όπως επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών, εκπαίδευση επαγγελματιών πιλότων και υπηρεσίες δεδομένων. Η κίνηση συμβαδίζει με τον σχεδιασμό για απόκτηση πιστοποίησης Part-145, της ευρωπαϊκής έγκρισης για οργανισμούς συντήρησης αεροσκαφών, αλλά και με τη διεθνή ανάπτυξη της πλατφόρμας της. Στα σχέδια περιλαμβάνεται ακόμη η συμβολή στην αδειοδότηση ελικοδρομίου στην Κερατέα, ώστε να περιοριστεί η επιχειρησιακή εξάρτηση από το αεροδρόμιο της Αθήνας.
Τα 80 δευτερόλεπτα της ΔΕΗ
-Την περασμένη Πέμπτη, η Accenture ανακοίνωσε αποτελέσματα χρήσης. Έσοδα $74,2 δισ., νέες συμβάσεις $84,5 δισ. και πάνω από 814.000 εργαζόμενοι. Στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές, η πρόεδρος και CEO Τζούλι Σουίτ, διάλεξε παραδείγματα πελατών από 3 κλάδους, για να δείξει την εμβέλεια του Ομίλου. Ανέφερε τα logistics, τα φάρμακα και την ενέργεια. Το παράδειγμα της ενέργειας ήταν η ΔΕΗ. Η CEO αφιέρωσε στη ΔΕΗ περίπου 80 δευτερόλεπτα της ομιλίας της προς τους αναλυτές της Wall Street. Αποκάλεσε τη ΔΕΗ ένα από τα κορυφαία πρώιμα παραδείγματα μετασχηματισμού με τεχνητή νοημοσύνη σε επίπεδο ολόκληρης επιχείρησης. Η Accenture, είπε, δούλεψε τα τελευταία χρόνια στον ψηφιακό πυρήνα του ομίλου. Τώρα, η διοίκηση της ΔΕΗ βάζει την Τεχνητή Νοημοσύνη στο επίκεντρο της επόμενης φάσης, καθώς η ΔΕΗ μετατρέπεται από παραδοσιακή εταιρεία ηλεκτρισμού σε «power tech». Η Σουίτ μίλησε με στοιχεία. Στη διαχείριση ενέργειας, η «Υπερνοημοσύνη» όπως αρέσκεται να την λέει ο PotUS, θα μειώσει στο μισό τον χρόνο ανάλυσης, ώστε οι traders να αποφασίζουν ταχύτερα για τιμές και αντιστάθμιση κινδύνου. Στη λιανική, όπου ο όμιλος ΔΕΗ έχει 8,6 εκατ. πελάτες σε Ελλάδα και Ρουμανία, στόχος είναι η αύξηση της αξίας ανά πελάτη. «Η ΔΕΗ δεν προσθέτει Τεχνητή Νοημοσύνη στις υπάρχουσες διαδικασίες της, τις επανασχεδιάζει», είπε. Πρόσθεσε ότι οι άνθρωποι μένουν επικεφαλής, οι agents εκτελούν και το προσωπικό επανεκπαιδεύεται παράλληλα. Πριν από 18 ημέρες, η ΔΕΗ υπέγραψε μνημόνιο με την Amazon Web Services για το data center στον Άγιο Δημήτριο. Χωριστά, οι δύο εταιρείες διερευνούν πολυετή συνεργασία σε cloud και ΑΙ.
Το μυστικό της Φράγκου δεν είναι στις προβλέψεις
-Capital Link- Νέα Υόρκη. Τα όσα είπε η Αγγελική Φράγκου στο Maritime Forum, την περασμένη εβδομάδα αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο διαβάζει τη ναυτιλία και τους κύκλους της. Και η βασική αρχή της είναι μάλλον απλή. Δεν χρειάζεται να γνωρίζεις τι ακριβώς θα συμβεί αύριο. Πρέπει, όμως, να έχεις φροντίσει ώστε να μπορείς να αντιδράσεις όταν συμβεί. Η επικεφαλής της Navios Maritime Partners μίλησε για μια μοναδική στιγμή στην Ιστορία, όπου πόλεμοι, οικονομικός εθνικισμός, τεχνητή νοημοσύνη και αυξανόμενες αμυντικές δαπάνες μεταβάλλουν ταυτόχρονα τις εμπορικές ροές και δημιουργούν νέες πηγές ζήτησης. Πίσω, όμως, από αυτή τη διαπίστωση βρίσκεται μια πολύ συγκεκριμένη επιχειρηματική φιλοσοφία. Η Φράγκου δεν βάζει στο επίκεντρο την πρόβλεψη του επόμενου ναυτιλιακού κύκλου, αλλά την οικονομική ισχύ και την επιχειρησιακή ευελιξία που επιτρέπουν σε μια εταιρεία να κινηθεί μέσα σε αυτόν. Με άλλα λόγια, ρευστότητα όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν, ανθεκτικότητα όταν οι αγορές πιέζονται και ελευθερία κινήσεων όταν παρουσιάζεται η ευκαιρία. Στη ναυτιλία όλοι προσπαθούν να υπολογίσουν πότε θα γυρίσει η αγορά, πού θα πάνε οι ναύλοι και ποιες αξίες πλοίων θα επικρατήσουν. Η φιλοσοφία Φράγκου είναι διαφορετική. Μην ποντάρεις στο να μαντέψεις σωστά το αύριο. Φρόντισε να διαθέτεις τη δύναμη να εκμεταλλευτείς το αύριο, όποιο κι αν είναι.
Ένα εκατομμύριο τη μέρα για tankers και οι προβλέψεις του Τσάκου
-Στο ίδιο Forum, οι άνθρωποι των tankers είχαν κάθε λόγο να χαμογελούν. Και ο Νίκος Τσάκος, ιδρυτής και ceo της εισηγμένης στο NYSE, TEN, το συνόψισε σε πέντε λέξεις: «Πηγαίνουμε από ρεκόρ σε ρεκόρ». Δεν είναι υπερβολή. Στην αγορά καταγράφονται πλέον ναύλοι που μέχρι πριν από λίγο θα θεωρούνταν αδιανόητοι, με VLCC να ξεπερνούν σε round-voyage βάση το 1 εκατ. δολάρια ημερησίως, ενώ πρόσφατο fixture για ταξίδι υψηλού ρίσκου με φόρτωση εντός των Στενών του Ορμούζ έφθασε τα 1,9 εκατ. δολάρια την ημέρα. Και στην ΤΕΝ δεν βλέπουν το πάρτι να τελειώνει σύντομα. Ο CFO Χάρης Κοσμάτος μιλά για δύο έως τρία ακόμη χρόνια καλής αγοράς, λόγω νέων εμπορικών ροών και της ανάγκης αναπλήρωσης των αποθεμάτων πετρελαίου, εκτιμώντας ότι ούτε το orderbook αρκεί για να εκτροχιάσει αυτή τη δυναμική. Ο Τσάκος βλέπει πίσω από τους αριθμούς μια αγορά όπου το ακριβότερο πράγμα δεν είναι πλέον ο ναύλος αλλά να μη βρίσκεις πλοίο να μεταφέρει το φορτίο σου.
Τα μερίσματα της χρυσής εποχής των containerships
-Κρατήστε στα υπόψη τα μερίσματα που μοιράζουν αυτή την περίοδο οι ελληνικών συμφερόντων εταιρείες containerships, γιατί πίσω από τα ποσά υπάρχει μήνυμα. Η Costamare του Κωστή Κωνσταντακόπουλου συνεχίζει κανονικά τις διανομές της, αλλά το «σήμα» ήρθε από τη Danaos του Γιάννη Κούστα. Ήτοι 6 δολάρια ανά μετοχή, με τα 5 δολάρια να είναι έκτακτο μέρισμα. Ο λογαριασμός πλησιάζει τα 110 εκατ. δολάρια. Στα ναυτιλιακά και χρηματιστηριακά γραφεία τέτοιες κινήσεις διαβάζονται πάντα και δεύτερη φορά. Διότι κανείς δεν επιστρέφει τόσο χρήμα στους μετόχους όταν φοβάται για το ταμείο της επόμενης ημέρας. Πολύ περισσότερο όταν την ίδια ώρα συνεχίζει να παραγγέλνει πλοία και να ανοίγει νέες επενδυτικές πόρτες. Danaos και Costamare έχουν συνολικά 50 containerships υπό ναυπήγηση. Άρα εδώ δεν έχουμε επιλογή μέρισμα ή ανάπτυξη. Έχουμε και τα δύο. Και αυτό είναι ίσως το πραγματικό μήνυμα προς τη Wall Street. Μετά τα μεγάλα κέρδη των προηγούμενων ετών, οι ισχυροί Έλληνες των containers αισθάνονται αρκετά άνετα ώστε να μοιράζουν εκατομμύρια και ταυτόχρονα να χτίζουν τον επόμενο στόλο τους.
H Patek Philippe δεν πωλείται
-Όλοι γνωρίζουν τα ρολόγια πολυτελείας Patek Philippe. Το σλόγκαν που τα συνοδεύει είναι ότι ένα Patek δεν το κατέχεις, το φυλάς για την επόμενη γενιά. Όταν όμως πέθανε ο 88χρονος επίτιμος πρόεδρος του Ομίλου Φιλίπ Στερν, πατέρας του Τιερί, στην αγορά κυκλοφόρησαν φήμες ότι η πώληση των μετοχών του είναι απλώς θέμα χρόνου. Πριν λίγες μέρες, ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης της Patek Philippe, Τιερί Στερν, δήλωσε σε δημοσιογράφους, στα εγκαίνια της έκθεσης στο Μιλάνο, ότι ο «οίκος δεν πωλείται», προσθέτοντας ότι θα παραδώσει την επιχείρηση στους δύο γιους του, χωρίς να αποκαλύψει το πότε. Ο μεγαλύτερος γιος, Αντριέν, δουλεύει δίπλα του εδώ και περίπου 18 μήνες. Ο μικρότερος, Τριστάν, αναμένεται σε έναν χρόνο. Η Morgan Stanley εκτιμά τον ετήσιο τζίρο της Patek Philippe σε περίπου 2,5 δισ. ελβετικά φράγκα, με παραγωγή γύρω στα 75.000 ρολόγια. Δηλαδή κάπου 33.000 φράγκα το κομμάτι, κατά μέσο όρο. Παλιότερα, το 2019, η Berenberg υπολόγιζε ότι μια πώληση θα έπιανε €7-9 δισ. Ο Στερν απαντούσε τότε ότι η φήμη κυκλοφορεί 30 χρόνια. Η οικογένεια κατέχει τον οίκο από το 1932, όταν οι αδελφοί Σαρλ και Ζαν Στερν, προμηθευτές καντράν, τον αγόρασαν κατά τη διάρκεια της μεγάλης Ύφεσης Ο Τιερί, γόνος τέταρτης γενιάς, προεδρεύει από το 2009. Διευθύνων σύμβουλος είναι ο εκτός οικογένειας Λοράν Μπερνασκόνι. «Είμαι μόνος, δεν ανήκω σε όμιλο», είπε στο Μιλάνο. Εκεί ο Όμιλος έστησε ένα εντυπωσιακό σκηνικό για να υποδηλώσει τις επιθετικές του διαθέσεις. Είναι η μεγαλύτερη έκθεση που έχει στήσει ο οίκος, 2.900 τ.μ. και πάνω από 500 ρολόγια, με δωρεάν είσοδο έως τις 18 Οκτωβρίου. Οι ελβετικές εξαγωγές ρολογιών αυξήθηκαν 9,1% τον Αύγουστο και 1,7% στο οκτάμηνο, στα 17,24 δισ. φράγκα. Οι αποστολές προς τις ΗΠΑ, τη μεγαλύτερη αγορά, έπεσαν 19,4%.
Η ενδεκάδα με τις περούκες
-Τις τελευταίες μέρες του Σεπτεμβρίου, η αγγλική Premier League επιβεβαίωσε ότι η ανεξάρτητη Εξεταστική Επιτροπή έκρινε ένοχη την ομάδα της Manchester City για όλες τις σοβαρές οικονομικές παραβάσεις της περιόδου 2009-2018, δηλαδή 114 από τις 115 κατηγορίες. Η λίγκα αναφέρθηκε σε «εικονικά» χορηγικά συμβόλαια, που φούσκωσαν έσοδα και συμπίεσαν κόστη κατά περισσότερα από £900 εκατ. Η City αρνείται τα πάντα και γι’ αυτό προσέλαβε μια δικηγορική ομάδα ικανή να ανατρέψει το σκηνικό. Το ματς παίχτηκε με ακριβές μεταγραφές. Για τη City, ο λόρδος Ντέιβιντ Πάνικ αμείβεται με £5.000 την ΩΡΑ, με πρώην πελάτες τη βασίλισσα Ελισάβετ, τον Μπόρις Τζόνσον και τη Σαουδική Αραβία. Δίπλα του, ο Πολ Χάρις που κατάφερε να ακυρώσει στο CAS τον αποκλεισμό της UEFA, ο Φίλιπ Μάρσαλ και η Clifford Chance. Από την άλλη πλευρά, για τη λίγκα, στον δικαστικό αγώνα κατεβαίνει ο Άνταμ Λιούις, ο Άντριου Χάντερ (υπόθεση spygate της F1, πρόστιμο $100 εκατ. στη McLaren) και ο Τζέισον Πόμπτζοϊ, από την υπόθεση που κόστισε βαθμούς στην Έβερτον. Ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής Χάαλαντ εισπράττει £500.000 την εβδομάδα. Ο Πάνικ τα βγάζει σε 100 χρεώσιμες ώρες. Στα δικηγορικά γραφεία του Λονδίνου, νομικοί παράγοντες εκτιμούν ότι ο λογαριασμός ξεπερνά αθροιστικά τα 100 εκατ. λίρες. Τα έξοδα της λίγκας υπολογίζονται άνω των £70 εκατ. Αν κερδίσει την υπόθεση, μπορεί να ανακτήσει συνήθως γύρω στο 70%. Η City κινδυνεύει, δηλαδή, να πληρώσει έως £50 εκατ. μόνο σε δικαστικά. Αν ανατρέψει την απόφαση, το κόστος μπορεί να καταλήξει στους υπόλοιπους συλλόγους, γράφει η Telegraph. Η έφεση κατατέθηκε αργά το απόγευμα της Πέμπτης 1ης Οκτωβρίου. Ο κανονισμός προβλέπει ακρόαση εντός 12 εβδομάδων και απόφαση 30 ημέρες μετά. Οι νομικοί των ομάδων υπολογίζουν τρεις με τέσσερις μήνες. Οι ποινές θα κριθούν χωριστά, από επίπληξη έως αποβολή από το πρωτάθλημα. Το μόνο πρωτάθλημα χωρίς financial fair play είναι αυτό των βρετανών δικηγόρων.
Πηγή: newmoney.gr
Είμαι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης...
-H Moody's υποβάθμισε τις πιστωτικές συνθήκες στην Ελλάδα και ζητά ταχύτερη επιστροφή θεραπευμένων δανείων στις τράπεζες για να μειωθεί ο όγκος των κόκκινων δανείων στην οικονομία. H S&P επισημαίνει τη συγκέντρωση των χρηματοδοτήσεων από τις συστημικές τράπεζες σε ναυτιλία, τουρισμό και ενέργεια και σε ένα αρνητικό σενάριο βλέπει το τραπεζικό σύστημα να δέχεται πίεση αναχρηματοδοτήσεων και επανατιμολόγησης δανείων. Η Scope -με κομψότητα είναι η αλήθεια- αναφέρει πως στο πρώτο εξάμηνο τα NPLs αυξήθηκαν οριακά κατά 0,2% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2025. Την ίδια περίοδο ο SSM λόγω της διεθνούς συγκυρίας ζήτησε από τις ελληνικές τράπεζες να επιδειξουν ιδιαίτερη προσοχή στην πιστωτική επέκταση, τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και στις θυγατρικές του εξωτερικού όπως π.χ. στη Βουλγαρία. Διαφορετικής τάξης ζητήματα που συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες τα οποία όμως έχουν μια κοινή συνισταμένη σε μια περίοδο μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας, ενώ το Χρηματιστήριο διανύει πλέον την «άνυδρη περίοδό» του. Άνυδρη γιατί η αναβάθμιση έγινε, τα passive funds των αναπτυγμένων αγορών αγόρασαν ως το τέλος του Σεπτεμβρίου και κράτησαν την χρηματιστηριακή αγορά, ενώ αυτά με ενεργητική διαχείριση δεν έχουν λόγους να βιάζονται και επιπλέον έχουμε μπροστά μας την αναβάθμιση του MSCI τον Μάιο που η προεκλογική περίοδος θα είναι στα ντουζένια της.
...μέσα σε μια φάση τραγική (Νίκος Μακρόπουλος... για αγορές)
-Το Χρηματιστήριο της Αθήνας λοιπόν δεν έχει μπροστά του πολλά γεγονότα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις εξελίξεις, αλλά αρχίζουν να βγαίνουν οι άμυνες με τις «βαριές» εταιρείες του Γενικού Δείκτη να επισπεύδουν τις ανακοινώσεις (προμερίσματα, αποτελέσματα, κ.λπ.), ενώ και τα προγράμματα επαναγοράς ιδίων μετοχών έχουν πάρει φωτιά για να εξισορροπήσουν την κατάσταση. Οι 2 πρώτες συνεδριάσεις του Οκτωβρίου με συναλλαγές της τάξης του μισού δισεκατομμυρίου προσέφεραν την ευκαιρία για κατοχύρωση κερδών. Από σήμερα, οι εξελίξεις φαίνεται να επηρεάζονται περισσότερο από τα διεθνή που κάθε άλλο παρά ενθαρρυντικά είναι. Η Volkswagen διέκοψε όλες τις τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, στη Γαλλία προχωρούν σε περικοπές 43 δισ. ευρώ για να μειώσουν το έλλειμμα κατά 0,4% και στις ΗΠΑ, η οικονομία δημιούργησε τον Σεπτέμβριο μόλις 29.000 θέσεις εργασίας, έναντι 84.000 που περίμεναν οι οικονομολόγοι. Η ανεργία ανέβηκε στο 4,2% και τα στοιχεία Ιουλίου-Αυγούστου αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω κατά 60.000 θέσεις. Η Wall Street γιόρτασε τα κακά νέα γιατί πίστεψε ότι απομακρύνεται το ενδεχόμενο νέας αύξησης των επιτοκίων. Ο Nasdaq στο +1,2% και τον S&P 500 στο +0,7%. Στις 16 Σεπτεμβρίου η Fed του Κέβιν Γουόρς αύξησε τα επιτόκια για πρώτη φορά από το 2023, στο 3,75%-4%, και 16 από τα 19 μέλη της προέβλεψαν τουλάχιστον μία ακόμη αύξηση φέτος. Αμέσως μετά, η αγορά έδινε 51% πιθανότητα για νέα κίνηση στις 27-28 Οκτωβρίου. Μετά την Παρασκευή, η πιθανότητα έπεσε στο 14%-23%, ανάλογα με τη μέτρηση. Το παρασκήνιο βρίσκεται στις λεπτομέρειες. Ο μέσος όρος τριμήνου είναι 51.000 θέσεις τον μήνα, όσες χρειάζονται για να ισορροπεί η αγορά εργασίας. Η ανεργία ανέβηκε επειδή περισσότεροι αναζητούν δουλειά. Οι μισθοί αυξήθηκαν μόλις 0,1%. Η Bank of America θυμίζει ότι κριτής παραμένει ο πληθωρισμός, με τα στοιχεία τιμών να βγαίνουν στις 14 Οκτωβρίου. Ούτε τα ομόλογα πείστηκαν αφού το 10ετές έκλεισε στο 5,3% και το 2ετές στο 4,8%. Στην Φρανκφούρτη, η ΕΚΤ αποφασίζει στις 29 Οκτωβρίου, 24 ώρες μετά τη Fed. Έχει ήδη ανεβάσει το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,50% και η αγορά δίνει 87% πιθανότητα να μείνει εκεί. Αν η Ουάσιγκτον κάνει παύση, η Φρανκφούρτη δεν χρειάζεται να κυνηγήσει το δολάριο και το Euribor, που καθορίζει τη δόση κάθε κυμαινόμενου δανείου, παίρνει ανάσα. Αν ο πληθωρισμός της 14ης Οκτωβρίου διαψεύσει την αγορά, ο λογαριασμός θα φτάσει και στην Αθήνα.
ACS, Lamda, Credia: Τα τρία ορόσημα του Οκτωβρίου
-Κατά τα λοιπά να προσθέσουμε και τρία ορόσημα για την αγορά. Συγκεκριμένα ως το τέλος Οκτωβρίου θα γνωρίζουμε αν οι Γερμανοί της GLS (General Logistics Systems) θα ασκήσουν το δικαίωμα αγοράς για το 80% της ACS. Η GLS απέκτησε το 20% της ACS από τον όμιλο της Quest έναντι €74 εκατ. το 2024 και το 80% όπως είχε ανακοινωθεί έχει ελάχιστο τίμημα 296 εκατ. ευρώ. Νωρίτερα στις 14 Οκτωβρίου έχει προγραμματιστεί έκτακτη συνεδρίαση στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τη διοίκηση της CrediaBank. Η συνάντηση αφορά την ολοκλήρωση της συμφωνίας για την εξαγορά του 70,03% της HSBC Malta από την CrediaBank έναντι €200 εκατομμυρίων. Και τέλος μέσα στον Οκτώβριο θα ξέρουμε αν τελικά θα έχουμε συμφωνία μεταξύ Lamda Development και Eon Capital με εκτιμώμενο μέγεθος 400 εκατ. ευρώ.
Το βάρος του χρέους παραμένει στο Ιατρικό Αθηνών
-Στο Ιατρικό Αθηνών φαίνεται πως αναζητούν ακόμη θεραπεία για τα δάνεια, καθώς ο ισολογισμός παραμένει επιβαρυμένος και η ρευστότητα βρίσκεται σε επίπεδα που απαιτούν προσοχή. Στο α' εξάμηνο του 2026 ο Όμιλος αύξησε μεν τον τζίρο κατά 3,8% στα 148,3 εκατ. ευρώ και το EBITDA κατά 17% στα 20 εκατ. ευρώ, ωστόσο τα καθαρά κέρδη περιορίστηκαν σε μόλις 52 χιλ. ευρώ, ενώ σε επίπεδο μητρικής καταγράφηκαν ζημιές 3,1 εκατ. ευρώ. Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου ανέρχεται σε 184,1 εκατ. ευρώ, με τα διαθέσιμα μόλις στα 11,3 εκατ., ανεβάζοντας το καθαρό χρέος στα 172,8 εκατ. ευρώ, από 151,1 εκατ. στο τέλος του 2025. Ως αποτέλεσμα ο δείκτης μόχλευσης αυξήθηκε έτσι στο 62,3% από 59,2%. Παράλληλα, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εξακολουθούν να υπερβαίνουν το κυκλοφορούν ενεργητικό, κατά 6,5 εκατ. ευρώ στον Όμιλο, αν και η «τρύπα» έχει περιοριστεί αισθητά από τα 67,9 εκατ. στο τέλος του 2025. Καθοριστική για την εικόνα αυτή ήταν η αναχρηματοδότηση €65 εκατ., που μετέφερε σημαντικό μέρος του βραχυπρόθεσμου δανεισμού σε μεταγενέστερη λήξη. Υπάρχει επίσης διαθέσιμη πιστωτική γραμμή, όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις, ενώ η διοίκηση δηλώνει ότι δεν αναμένει προβλήματα ρευστότητας τους επόμενους μήνες…
Άμυνα από τη Metlen - Οι αναλυτές δείχνουν τον δρόμο για υψηλότερα επίπεδα
-Η Metlen δείχνει να διαθέτει ισχυρές άμυνες απέναντι στο αρνητικό κλίμα που επικρατεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών με την έναρξη του Οκτωβρίου. Η μετοχή έκλεισε την Παρασκευή στα 49 ευρώ, με άνοδο 1,3%, ενώ ο τζίρος των 19,3 εκατ. ευρώ και ο όγκος κοντά στις 400.000 τεμάχια επιβεβαιώνουν το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον. Η κίνηση αυτή διατηρεί τη Metlen κοντά στα φετινά υψηλά των 50+ ευρώ, σε μια περίοδο όπου η επιλεκτικότητα των επενδυτών εντείνεται. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν περιορίζεται στη βραχυπρόθεσμη ανθεκτικότητα της μετοχής. Οι πρόσφατες εκθέσεις των αναλυτών διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα θετικό περιθώριο ανόδου: η JPMorgan θέτει στόχο στα 64 ευρώ, η Wood στα 65 ευρώ, η Alpha Finance-Axia στα 72,5 ευρώ, ενώ η Edison τοποθετεί την ενδεικτική αποτίμηση της μετοχής στα 75,3 ευρώ. Οι εκτιμήσεις αυτές ενισχύουν την εικόνα ότι η Metlen διαθέτει ακόμη «καύσιμα» για υψηλότερα επίπεδα.
Πλ. Θράκης: Επιφυλακτικά θετική στο Παρίσι
-Η διοίκηση των Πλαστικών Θράκης στο πλαίσιο της παρουσίας της στο Midcap Event στο Παρίσι επανέλαβε ότι η λειτουργική κερδοφορία του γ' τριμήνου θα υπερβεί την αντίστοιχη περίοδο του 2025, διατηρώντας τη θετική δυναμική του πρώτου εξαμήνου. Αντίστοιχα, εκτιμά ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για υψηλότερη λειτουργική κερδοφορία στο σύνολο του 2026, χωρίς ωστόσο να δίνει συγκεκριμένο ποσοτικό στόχο, λόγω της γεωπολιτικής αβεβαιότητας, του αυξημένου ενεργειακού κόστους και των δυσκολιών στην τιμολόγηση. Θετικό στοιχείο αποτελεί η εξασφάλιση των απαιτούμενων ποσοτήτων πρώτων υλών για τους επόμενους μήνες. Το επενδυτικό πρόγραμμα διαμορφώνεται σε περίπου €30 εκατ. για το 2026, εξαιρουμένων των εξαγορών, ανεβάζοντας τις σωρευτικές επενδυτικές δαπάνες της περιόδου 2021–2026 πάνω από €200 εκατ. Προτεραιότητα έχουν η επέκταση στους μεγασάκους FIBC, η ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας στην άκαμπτη συσκευασία και η βελτίωση της αποδοτικότητας μέσω αυτοματισμών. Παράλληλα, η εξαγορά της BHA Holdings στο α' τρίμηνο, με ετήσιες πωλήσεις περίπου €23 εκατ. και EBITDA περίπου €2,5 εκατ., προσφέρει πρόσβαση στις αγορές Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας. Συνολικά, η προοπτική παραμένει θετική, με έμφαση στην απόδοση των επενδύσεων και στη διατήρηση ισχυρού ισολογισμού.
ΚΡΙ ΚΡΙ: Ο στόχο των πωλήσεων και η ακριβή αποτίμηση
-Η Κρι Κρι σταθεροποίησε την εκτίμηση για τον στόχο πωλήσεων για το 2026 στα €400 εκατ., από άνω των €390 εκατ. προηγουμένως, προβλέποντας αύξηση 21,7% έναντι του 2025. Ωστόσο, οι αυξημένες πιέσεις κόστους λόγω της παρατεταμένης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή οδηγούν σε μικρή αναθεώρηση του στόχου λειτουργικών κερδών EBIT στα €57–58 εκατ., από περίπου €60 εκατ. Παρά την αναθεώρηση, η λειτουργική κερδοφορία αναμένεται να αυξηθεί κατά 35,7%–38,1%, με περιθώριο 14,3%–14,5%, έναντι 12,8% το 2025. Η ισχυρή ζήτηση για ελληνικό γιαούρτι και τα περιορισμένα περιθώρια διαθέσιμης παραγωγικής δυναμικότητας στηρίζουν επενδυτικό πρόγραμμα €127 εκατ. για την περίοδο 2026–2030, με στόχο αύξηση της δυναμικότητας κατά 196% έναντι του 2025, σχεδόν τριπλασιάζοντάς την. Για φέτος προβλέπονται επενδύσεις €26–30 εκατ., ενώ οι εκτιμώμενες φορολογικές ελαφρύνσεις που θα αναγνωριστούν στις οικονομικές καταστάσεις ανέρχονται σε €5,85 εκατ. το 2026 και €12,08 εκατ. το 2027. Συνολικά, η εικόνα παραμένει αναπτυξιακή, με βασικό ζητούμενο τη μετατροπή της πρόσθετης δυναμικότητας σε πωλήσεις, διατηρώντας τον έλεγχο του κόστους. Στο ταμπλό πάντως πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι η μετοχή έχει φτάσει σε επίπεδα πλήρους αποτίμησης καθώς διαπραγματεύεται περίπου με P/E 20,9x και EV/EBITDA 15,3x για το 2026.
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Η αγορά βλέπει νέο ανοδικό κύκλο
-Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ξεχώρισε μεταξύ των blue chips στη συνεδρίαση της Παρασκευής, καταγράφοντας άνοδο 1,86% και κλείνοντας στα 43,76 ευρώ, καλύπτοντας μέρος των απωλειών της προηγούμενης συνεδρίασης (-3,24%). Παρά τη θετική αντίδραση, η μετοχή εξακολουθεί να έχει δρόμο μέχρι τα ιστορικά υψηλά στη ζώνη των 47-48 ευρώ. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, βρίσκεται στις εκτιμήσεις των αναλυτών, οι οποίοι τοποθετούν τον πήχη αισθητά υψηλότερα, σε επίπεδα άνω των 50 ευρώ. Οι πρόσφατες εκθέσεις σκιαγραφούν το σημαντικό περιθώριο ανόδου. Η UBS δίνει τιμή στόχο στα 54 ευρώ, η Jefferies στα 55 ευρώ και η Santander στα 62 ευρώ, ενώ από τις εγχώριες χρηματιστηριακές η Euroxx θέτει στόχο στα 55 ευρώ, η Alpha Finance-Axia στα 55,2 ευρώ και η NBG Securities στα 60 ευρώ. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι η αγορά αναγνωρίζει στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης, με τις υποδομές και το επενδυτικό της αποτύπωμα να αποτελούν βασικούς καταλύτες για την επόμενη φάση.
Τα προσωρινά μερίσματα των AEEAΠ
-Στη διανομή προσωρινού μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης του 2026 προχωρούν δύο ακόμη Επενδυτικές Ακινήτων, η Trade Estates ΑΕΕΑΠ, που συνδέεται με τον όμιλο Φουρλή και η Μπλε Κέδρος AEEAΠ που συνδέεται αντίστοιχα με τον όμιλο Ευμορφίδη. Αμφότερες προχώρησαν στην ίδια κίνηση και πέρυσι, για τη χρήση του 2025, και θα προχωρήσουν κι εφέτος με τα διοικητικά τους συμβούλια να έχουν ήδη λάβει τις σχετικές αποφάσεις στα τέλη της περασμένης εβδομάδας. Νωρίτερα μέσα στο Σεπτέμβριο, τη διανομή προσωρινού μερίσματος για τη χρήση του 2026 αποφάσισε και η Briq Properties ΑΕΕΑΠ (0,1 ευρώ ανά μετοχή) για συνολικό ποσό ύψους 4,77 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία που συνδέεται με τον όμιλο Φέσσα θα προχωρήσει στην αποκοπή και πληρωμή μέσα στο Νοέμβριο. Η TRASTOR ΑΕΕΑΠ που συνδέεται με τον όμιλο Πειραιώς, ανακοίνωσε κι αυτή προ ημέρων την απόφαση για διανομή προσωρινού μερίσματος για τη χρήση του 2026, με συνολικό ποσό που ανέρχεται σε περίπου 7,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,02 ευρώ ανά μετοχή, με βάση τη λογιστική κατάσταση της 30 Ιουνίου 2026.
Με διαφημιστική ο Γεράρδος της Πλαίσιο
-Σε μια νέα επιχειρηματική κίνηση προχώρησε ο Κώστας Γεράρδος, βασικός μέτοχος και επικεφαλής της Plaisio. Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου έγινε η σύσταση της εταιρείας με την, αν μη τι άλλο, πρωτότυπη επωνυμία «Blue. Dogs. Flying. Noodles Μ.Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «Flying Noodles». Η έδρα της είναι στο ακίνητο επί της οδού Στουρνάρη αρ. 24 και από τους… 28 σκοπούς της επιχείρησης ξεχωρίζω: -«Η με οιονδήποτε τρόπο και μέσο παροχή κάθε είδους διαφημιστικών υπηρεσιών καθώς και υπηρεσιών επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, εν γένει δε κάθε εργασίας ή δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής αγαθών που έχει ως στόχο τη διαφημιστική προβολή προσώπων, υπηρεσιών ή αγαθών, καθώς και κάθε εργασίας σχετικής με τα είδη, τα συστήματα και τις μεθόδους επικοινωνίας». -«Η με οιονδήποτε τρόπο και μέσο διαμεσολάβηση, μεσιτεία, πώληση και αγορά κινητών πραγμάτων μέσω διαδικτύου και η εν γένει διενέργεια όλων των πράξεων ηλεκτρονικού εμπορίου και διαχείριση ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-commerce), συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης, της παράδοσης και της διανομής κατ' οίκον των διακινούμενων μέσω αυτών προϊόντων». -«Η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, κατασκευής, ανανέωσης, ενημέρωσης, συντήρησης και παρακολούθησης της λειτουργίας ιστοτόπων, μέσων και σελίδων κοινωνικής δικτύωσης (social media), η για λογαριασμό τρίτων παροχή φιλοξενίας σε ιστότοπο (web hosting) και κάθε είδους ψηφιακών υπηρεσιών (digital services), καθώς και η εκπόνηση, οργάνωση, εκτέλεση ή ανάθεση της εκτέλεσης ή της παραγωγής κάθε είδους διαγωνισμού ή παιγνίου που μεταδίδεται μέσω τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών προγραμμάτων, διαδικτύου ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης, για λογαριασμό τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων». Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε σε 200.000 ευρώ και το κατέβαλε ο Κωνσταντίνος Γεράρδος που ως κατοικία του δηλώνει την έδρα της “Plaisio” στη Μαγούλας Αττικής.
Κοστίζουν οι business με τα ελικόπτερα
-Εκτός όμως από τη Blue Dogs Flying. Noodles o Κώστας Γεράρδος της Πλαίσιο συμμετέχει στην Hoper του Δημήτρη Μέμου, ενός από τους ανθρώπους που δημιούργησαν τη MarineTraffic και από τους πλέον επιτυχημένους Έλληνες startuppers, με συνοδοιπόρους, μεταξύ άλλων και τον Γιώργο Παπαϊωαννίδη της Saronic Ferries. Η Hoper είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που επιχειρεί πτήσεις με ελικόπτερο με τη λογική αεροπορικής: προκαθορισμένα δρομολόγια, όπου ο ταξιδιώτης κλείνει μεμονωμένη θέση. Το 2025, πρώτο πλήρες έτος δραστηριότητας, μετέφερε πάνω από 1.000 επιβάτες και οι πωλήσεις εκτινάχθηκαν στα 2,59 εκατ. ευρώ από 665,9 χιλ. ευρώ, με το μικτό αποτέλεσμα να γυρίζει σε κέρδος. Οι ζημιές, ωστόσο, διευρύνθηκαν στα 1,66 εκατ. ευρώ και τα διαθέσιμα περιορίστηκαν σε 98,9 χιλ. Ευρώ. Τώρα η Hoper ανοίγει κι άλλο το πεδίο. Με πρόσφατη αλλαγή του καταστατικού προσέθεσε δραστηριότητες όπως επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών, εκπαίδευση επαγγελματιών πιλότων και υπηρεσίες δεδομένων. Η κίνηση συμβαδίζει με τον σχεδιασμό για απόκτηση πιστοποίησης Part-145, της ευρωπαϊκής έγκρισης για οργανισμούς συντήρησης αεροσκαφών, αλλά και με τη διεθνή ανάπτυξη της πλατφόρμας της. Στα σχέδια περιλαμβάνεται ακόμη η συμβολή στην αδειοδότηση ελικοδρομίου στην Κερατέα, ώστε να περιοριστεί η επιχειρησιακή εξάρτηση από το αεροδρόμιο της Αθήνας.
Τα 80 δευτερόλεπτα της ΔΕΗ
-Την περασμένη Πέμπτη, η Accenture ανακοίνωσε αποτελέσματα χρήσης. Έσοδα $74,2 δισ., νέες συμβάσεις $84,5 δισ. και πάνω από 814.000 εργαζόμενοι. Στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές, η πρόεδρος και CEO Τζούλι Σουίτ, διάλεξε παραδείγματα πελατών από 3 κλάδους, για να δείξει την εμβέλεια του Ομίλου. Ανέφερε τα logistics, τα φάρμακα και την ενέργεια. Το παράδειγμα της ενέργειας ήταν η ΔΕΗ. Η CEO αφιέρωσε στη ΔΕΗ περίπου 80 δευτερόλεπτα της ομιλίας της προς τους αναλυτές της Wall Street. Αποκάλεσε τη ΔΕΗ ένα από τα κορυφαία πρώιμα παραδείγματα μετασχηματισμού με τεχνητή νοημοσύνη σε επίπεδο ολόκληρης επιχείρησης. Η Accenture, είπε, δούλεψε τα τελευταία χρόνια στον ψηφιακό πυρήνα του ομίλου. Τώρα, η διοίκηση της ΔΕΗ βάζει την Τεχνητή Νοημοσύνη στο επίκεντρο της επόμενης φάσης, καθώς η ΔΕΗ μετατρέπεται από παραδοσιακή εταιρεία ηλεκτρισμού σε «power tech». Η Σουίτ μίλησε με στοιχεία. Στη διαχείριση ενέργειας, η «Υπερνοημοσύνη» όπως αρέσκεται να την λέει ο PotUS, θα μειώσει στο μισό τον χρόνο ανάλυσης, ώστε οι traders να αποφασίζουν ταχύτερα για τιμές και αντιστάθμιση κινδύνου. Στη λιανική, όπου ο όμιλος ΔΕΗ έχει 8,6 εκατ. πελάτες σε Ελλάδα και Ρουμανία, στόχος είναι η αύξηση της αξίας ανά πελάτη. «Η ΔΕΗ δεν προσθέτει Τεχνητή Νοημοσύνη στις υπάρχουσες διαδικασίες της, τις επανασχεδιάζει», είπε. Πρόσθεσε ότι οι άνθρωποι μένουν επικεφαλής, οι agents εκτελούν και το προσωπικό επανεκπαιδεύεται παράλληλα. Πριν από 18 ημέρες, η ΔΕΗ υπέγραψε μνημόνιο με την Amazon Web Services για το data center στον Άγιο Δημήτριο. Χωριστά, οι δύο εταιρείες διερευνούν πολυετή συνεργασία σε cloud και ΑΙ.
Το μυστικό της Φράγκου δεν είναι στις προβλέψεις
-Capital Link- Νέα Υόρκη. Τα όσα είπε η Αγγελική Φράγκου στο Maritime Forum, την περασμένη εβδομάδα αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο διαβάζει τη ναυτιλία και τους κύκλους της. Και η βασική αρχή της είναι μάλλον απλή. Δεν χρειάζεται να γνωρίζεις τι ακριβώς θα συμβεί αύριο. Πρέπει, όμως, να έχεις φροντίσει ώστε να μπορείς να αντιδράσεις όταν συμβεί. Η επικεφαλής της Navios Maritime Partners μίλησε για μια μοναδική στιγμή στην Ιστορία, όπου πόλεμοι, οικονομικός εθνικισμός, τεχνητή νοημοσύνη και αυξανόμενες αμυντικές δαπάνες μεταβάλλουν ταυτόχρονα τις εμπορικές ροές και δημιουργούν νέες πηγές ζήτησης. Πίσω, όμως, από αυτή τη διαπίστωση βρίσκεται μια πολύ συγκεκριμένη επιχειρηματική φιλοσοφία. Η Φράγκου δεν βάζει στο επίκεντρο την πρόβλεψη του επόμενου ναυτιλιακού κύκλου, αλλά την οικονομική ισχύ και την επιχειρησιακή ευελιξία που επιτρέπουν σε μια εταιρεία να κινηθεί μέσα σε αυτόν. Με άλλα λόγια, ρευστότητα όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν, ανθεκτικότητα όταν οι αγορές πιέζονται και ελευθερία κινήσεων όταν παρουσιάζεται η ευκαιρία. Στη ναυτιλία όλοι προσπαθούν να υπολογίσουν πότε θα γυρίσει η αγορά, πού θα πάνε οι ναύλοι και ποιες αξίες πλοίων θα επικρατήσουν. Η φιλοσοφία Φράγκου είναι διαφορετική. Μην ποντάρεις στο να μαντέψεις σωστά το αύριο. Φρόντισε να διαθέτεις τη δύναμη να εκμεταλλευτείς το αύριο, όποιο κι αν είναι.
Ένα εκατομμύριο τη μέρα για tankers και οι προβλέψεις του Τσάκου
-Στο ίδιο Forum, οι άνθρωποι των tankers είχαν κάθε λόγο να χαμογελούν. Και ο Νίκος Τσάκος, ιδρυτής και ceo της εισηγμένης στο NYSE, TEN, το συνόψισε σε πέντε λέξεις: «Πηγαίνουμε από ρεκόρ σε ρεκόρ». Δεν είναι υπερβολή. Στην αγορά καταγράφονται πλέον ναύλοι που μέχρι πριν από λίγο θα θεωρούνταν αδιανόητοι, με VLCC να ξεπερνούν σε round-voyage βάση το 1 εκατ. δολάρια ημερησίως, ενώ πρόσφατο fixture για ταξίδι υψηλού ρίσκου με φόρτωση εντός των Στενών του Ορμούζ έφθασε τα 1,9 εκατ. δολάρια την ημέρα. Και στην ΤΕΝ δεν βλέπουν το πάρτι να τελειώνει σύντομα. Ο CFO Χάρης Κοσμάτος μιλά για δύο έως τρία ακόμη χρόνια καλής αγοράς, λόγω νέων εμπορικών ροών και της ανάγκης αναπλήρωσης των αποθεμάτων πετρελαίου, εκτιμώντας ότι ούτε το orderbook αρκεί για να εκτροχιάσει αυτή τη δυναμική. Ο Τσάκος βλέπει πίσω από τους αριθμούς μια αγορά όπου το ακριβότερο πράγμα δεν είναι πλέον ο ναύλος αλλά να μη βρίσκεις πλοίο να μεταφέρει το φορτίο σου.
Τα μερίσματα της χρυσής εποχής των containerships
-Κρατήστε στα υπόψη τα μερίσματα που μοιράζουν αυτή την περίοδο οι ελληνικών συμφερόντων εταιρείες containerships, γιατί πίσω από τα ποσά υπάρχει μήνυμα. Η Costamare του Κωστή Κωνσταντακόπουλου συνεχίζει κανονικά τις διανομές της, αλλά το «σήμα» ήρθε από τη Danaos του Γιάννη Κούστα. Ήτοι 6 δολάρια ανά μετοχή, με τα 5 δολάρια να είναι έκτακτο μέρισμα. Ο λογαριασμός πλησιάζει τα 110 εκατ. δολάρια. Στα ναυτιλιακά και χρηματιστηριακά γραφεία τέτοιες κινήσεις διαβάζονται πάντα και δεύτερη φορά. Διότι κανείς δεν επιστρέφει τόσο χρήμα στους μετόχους όταν φοβάται για το ταμείο της επόμενης ημέρας. Πολύ περισσότερο όταν την ίδια ώρα συνεχίζει να παραγγέλνει πλοία και να ανοίγει νέες επενδυτικές πόρτες. Danaos και Costamare έχουν συνολικά 50 containerships υπό ναυπήγηση. Άρα εδώ δεν έχουμε επιλογή μέρισμα ή ανάπτυξη. Έχουμε και τα δύο. Και αυτό είναι ίσως το πραγματικό μήνυμα προς τη Wall Street. Μετά τα μεγάλα κέρδη των προηγούμενων ετών, οι ισχυροί Έλληνες των containers αισθάνονται αρκετά άνετα ώστε να μοιράζουν εκατομμύρια και ταυτόχρονα να χτίζουν τον επόμενο στόλο τους.
H Patek Philippe δεν πωλείται
-Όλοι γνωρίζουν τα ρολόγια πολυτελείας Patek Philippe. Το σλόγκαν που τα συνοδεύει είναι ότι ένα Patek δεν το κατέχεις, το φυλάς για την επόμενη γενιά. Όταν όμως πέθανε ο 88χρονος επίτιμος πρόεδρος του Ομίλου Φιλίπ Στερν, πατέρας του Τιερί, στην αγορά κυκλοφόρησαν φήμες ότι η πώληση των μετοχών του είναι απλώς θέμα χρόνου. Πριν λίγες μέρες, ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης της Patek Philippe, Τιερί Στερν, δήλωσε σε δημοσιογράφους, στα εγκαίνια της έκθεσης στο Μιλάνο, ότι ο «οίκος δεν πωλείται», προσθέτοντας ότι θα παραδώσει την επιχείρηση στους δύο γιους του, χωρίς να αποκαλύψει το πότε. Ο μεγαλύτερος γιος, Αντριέν, δουλεύει δίπλα του εδώ και περίπου 18 μήνες. Ο μικρότερος, Τριστάν, αναμένεται σε έναν χρόνο. Η Morgan Stanley εκτιμά τον ετήσιο τζίρο της Patek Philippe σε περίπου 2,5 δισ. ελβετικά φράγκα, με παραγωγή γύρω στα 75.000 ρολόγια. Δηλαδή κάπου 33.000 φράγκα το κομμάτι, κατά μέσο όρο. Παλιότερα, το 2019, η Berenberg υπολόγιζε ότι μια πώληση θα έπιανε €7-9 δισ. Ο Στερν απαντούσε τότε ότι η φήμη κυκλοφορεί 30 χρόνια. Η οικογένεια κατέχει τον οίκο από το 1932, όταν οι αδελφοί Σαρλ και Ζαν Στερν, προμηθευτές καντράν, τον αγόρασαν κατά τη διάρκεια της μεγάλης Ύφεσης Ο Τιερί, γόνος τέταρτης γενιάς, προεδρεύει από το 2009. Διευθύνων σύμβουλος είναι ο εκτός οικογένειας Λοράν Μπερνασκόνι. «Είμαι μόνος, δεν ανήκω σε όμιλο», είπε στο Μιλάνο. Εκεί ο Όμιλος έστησε ένα εντυπωσιακό σκηνικό για να υποδηλώσει τις επιθετικές του διαθέσεις. Είναι η μεγαλύτερη έκθεση που έχει στήσει ο οίκος, 2.900 τ.μ. και πάνω από 500 ρολόγια, με δωρεάν είσοδο έως τις 18 Οκτωβρίου. Οι ελβετικές εξαγωγές ρολογιών αυξήθηκαν 9,1% τον Αύγουστο και 1,7% στο οκτάμηνο, στα 17,24 δισ. φράγκα. Οι αποστολές προς τις ΗΠΑ, τη μεγαλύτερη αγορά, έπεσαν 19,4%.
Η ενδεκάδα με τις περούκες
-Τις τελευταίες μέρες του Σεπτεμβρίου, η αγγλική Premier League επιβεβαίωσε ότι η ανεξάρτητη Εξεταστική Επιτροπή έκρινε ένοχη την ομάδα της Manchester City για όλες τις σοβαρές οικονομικές παραβάσεις της περιόδου 2009-2018, δηλαδή 114 από τις 115 κατηγορίες. Η λίγκα αναφέρθηκε σε «εικονικά» χορηγικά συμβόλαια, που φούσκωσαν έσοδα και συμπίεσαν κόστη κατά περισσότερα από £900 εκατ. Η City αρνείται τα πάντα και γι’ αυτό προσέλαβε μια δικηγορική ομάδα ικανή να ανατρέψει το σκηνικό. Το ματς παίχτηκε με ακριβές μεταγραφές. Για τη City, ο λόρδος Ντέιβιντ Πάνικ αμείβεται με £5.000 την ΩΡΑ, με πρώην πελάτες τη βασίλισσα Ελισάβετ, τον Μπόρις Τζόνσον και τη Σαουδική Αραβία. Δίπλα του, ο Πολ Χάρις που κατάφερε να ακυρώσει στο CAS τον αποκλεισμό της UEFA, ο Φίλιπ Μάρσαλ και η Clifford Chance. Από την άλλη πλευρά, για τη λίγκα, στον δικαστικό αγώνα κατεβαίνει ο Άνταμ Λιούις, ο Άντριου Χάντερ (υπόθεση spygate της F1, πρόστιμο $100 εκατ. στη McLaren) και ο Τζέισον Πόμπτζοϊ, από την υπόθεση που κόστισε βαθμούς στην Έβερτον. Ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής Χάαλαντ εισπράττει £500.000 την εβδομάδα. Ο Πάνικ τα βγάζει σε 100 χρεώσιμες ώρες. Στα δικηγορικά γραφεία του Λονδίνου, νομικοί παράγοντες εκτιμούν ότι ο λογαριασμός ξεπερνά αθροιστικά τα 100 εκατ. λίρες. Τα έξοδα της λίγκας υπολογίζονται άνω των £70 εκατ. Αν κερδίσει την υπόθεση, μπορεί να ανακτήσει συνήθως γύρω στο 70%. Η City κινδυνεύει, δηλαδή, να πληρώσει έως £50 εκατ. μόνο σε δικαστικά. Αν ανατρέψει την απόφαση, το κόστος μπορεί να καταλήξει στους υπόλοιπους συλλόγους, γράφει η Telegraph. Η έφεση κατατέθηκε αργά το απόγευμα της Πέμπτης 1ης Οκτωβρίου. Ο κανονισμός προβλέπει ακρόαση εντός 12 εβδομάδων και απόφαση 30 ημέρες μετά. Οι νομικοί των ομάδων υπολογίζουν τρεις με τέσσερις μήνες. Οι ποινές θα κριθούν χωριστά, από επίπληξη έως αποβολή από το πρωτάθλημα. Το μόνο πρωτάθλημα χωρίς financial fair play είναι αυτό των βρετανών δικηγόρων.
Πηγή: newmoney.gr
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