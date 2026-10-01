10 φανταστικά ξενοδοχεία μέσα σε αμπελώνες
10 φανταστικά ξενοδοχεία μέσα σε αμπελώνες
Ταξιδιωτικές προτάσεις που συνδυάζουν το κρασί με την αρχιτεκτονική, τη γαστρονομία και την εμπειρία ενός τόπου
Πόση μαγεία κρύβει ένα wine hotel; Ατέλειωτη! Σε αυτά τα δέκα ξενοδοχεία, τα κλήματα βρίσκονται έξω από την πόρτα σου και το οινοποιείο είναι μέρος της καθημερινότητας του κτήματος. Μπορείς να παρακολουθήσεις τον τρύγο στην Πορτογαλία, να δοκιμάσεις Brunello εκεί όπου παράγεται ή να φτιάξεις το δικό σου χαρμάνι στους πρόποδες των Άνδεων.
Από την Τοσκάνη και τη Napa Valley μέχρι τη Χιλή και τη Νότια Αφρική, κάθε στάση δίνει έναν διαφορετικό λόγο να μείνεις περισσότερο από όσο διαρκεί μια γευσιγνωσία.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Από την Τοσκάνη και τη Napa Valley μέχρι τη Χιλή και τη Νότια Αφρική, κάθε στάση δίνει έναν διαφορετικό λόγο να μείνεις περισσότερο από όσο διαρκεί μια γευσιγνωσία.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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