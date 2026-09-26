Sold out η Αθήνα το Σαββατοκύριακο από τη συναυλία της Αννας Βίσση
Sold out η Αθήνα το Σαββατοκύριακο από τη συναυλία της Αννας Βίσση
Η βραδιά της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ εκτός από μουσικό γεγονός, έχει και τεράστια οικονομική προέκταση. Μένει όμως να φανεί αν η πόλη το αξιοποιεί ή απλώς το αντέχει
Μεσημέρι Σαββάτου και το κέντρο της Αθήνας, αλλά και τα εμπορικά κέντρα πέριξ του ΟΑΚΑ πλημμυρίζουν από κόσμο. Τα μαγαζιά είναι γεμάτα, οι δρόμοι του κέντρου είναι ασφυκτικά γεμάτοι. Σε εστιατόρια, ταβέρνες και καφετέριες, η ίδια ερώτηση: «Έχετε ένα τραπέζι;» Επισκέπτες από την επαρχία, αλλά και την Κύπρο πρωταγωνιστούν με τα backpack στους ώμους. Η συναυλία είναι το μεγαλύτερο ελληνικό μουσικό γεγονός του Χειμώνα. Μια συναυλία τέτοιας κλίμακας, δεν γεμίζει μόνο ένα στάδιο. Γεμίζει ξενοδοχεία, τραπέζια, ταξί και αεροπλάνα.
Εισιτήριο για τη συναυλία, όχι για την πτήση
Το πιο καθαρό δείγμα ήρθε από την Κύπρο. Χιλιάδες Κύπριοι ταξίδεψαν στην Αθήνα αποκλειστικά γι’ αυτό το βράδυ, και ο κυπριακός Τύπος περιέγραψε το εισιτήριο της πτήσης με μία λέξη: «χρυσάφι». Οι τιμές των αεροπορικών εκτοξεύτηκαν τόσο, που μέρος του κοινού αναγκάστηκε να ακυρώσει. Είχε θέση στο στάδιο, δεν είχε θέση στο αεροπλάνο. Η εικόνα δεν ανήκει στα κοσμικά. Είναι, σε μικρογραφία, ολόκληρος ο μηχανισμός του ταξιδιού για ένα live γεγονός: η ζήτηση συγκεντρώνεται σε μία ημερομηνία και η αγορά ανεβάζει την τιμή σε ό,τι κινείται γύρω της.
Η Αθήνα το έχει ξαναζήσει. Τον Ιούνιο του 2024 οι Coldplay έδωσαν δύο συναυλίες στο ίδιο στάδιο. Πούλησαν 122.000 εισιτήρια, και τουλάχιστον 40.000 θεατές ήταν ξένοι επισκέπτες που έκλεισαν πτήση για να έρθουν. Η ζήτηση και οι τιμές στα Airbnb εκτινάχθηκαν εκείνο το διήμερο. Δύο βράδια μετακίνησαν έναν πληθυσμό πόλης και ξανάγραψαν, για λίγες μέρες, τον τιμοκατάλογο της φιλοξενίας.
Μια βιομηχανία με όνομα
Ό,τι εδώ μοιάζει έκτακτο, διεθνώς έχει γίνει βιομηχανία με δικό της όνομα: gig-tripping. Η αγορά του music tourism υπολογίστηκε σε 103,7 δισ. δολάρια το 2025 και προβλέπεται να φτάσει τα 330 δισ. ως το 2033. Οι συναυλίες καλύπτουν πάνω από τα μισά. Το κρίσιμο για μια πόλη είναι αλλού: περίπου το 60% της δαπάνης ενός τέτοιου ταξιδιού δεν πηγαίνει στο εισιτήριο. Πηγαίνει σε μεταφορά, διαμονή και εμπειρίες, δηλαδή στην τοπική οικονομία. Στη Βρετανία, οι μεγάλες περιοδείες του 2026 άφησαν κατ’ εκτίμηση 825 εκατ. λίρες σε ξενοδοχεία, εστίαση και city breaks.
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Εισιτήριο για τη συναυλία, όχι για την πτήση
Το πιο καθαρό δείγμα ήρθε από την Κύπρο. Χιλιάδες Κύπριοι ταξίδεψαν στην Αθήνα αποκλειστικά γι’ αυτό το βράδυ, και ο κυπριακός Τύπος περιέγραψε το εισιτήριο της πτήσης με μία λέξη: «χρυσάφι». Οι τιμές των αεροπορικών εκτοξεύτηκαν τόσο, που μέρος του κοινού αναγκάστηκε να ακυρώσει. Είχε θέση στο στάδιο, δεν είχε θέση στο αεροπλάνο. Η εικόνα δεν ανήκει στα κοσμικά. Είναι, σε μικρογραφία, ολόκληρος ο μηχανισμός του ταξιδιού για ένα live γεγονός: η ζήτηση συγκεντρώνεται σε μία ημερομηνία και η αγορά ανεβάζει την τιμή σε ό,τι κινείται γύρω της.
Η Αθήνα το έχει ξαναζήσει. Τον Ιούνιο του 2024 οι Coldplay έδωσαν δύο συναυλίες στο ίδιο στάδιο. Πούλησαν 122.000 εισιτήρια, και τουλάχιστον 40.000 θεατές ήταν ξένοι επισκέπτες που έκλεισαν πτήση για να έρθουν. Η ζήτηση και οι τιμές στα Airbnb εκτινάχθηκαν εκείνο το διήμερο. Δύο βράδια μετακίνησαν έναν πληθυσμό πόλης και ξανάγραψαν, για λίγες μέρες, τον τιμοκατάλογο της φιλοξενίας.
Μια βιομηχανία με όνομα
Ό,τι εδώ μοιάζει έκτακτο, διεθνώς έχει γίνει βιομηχανία με δικό της όνομα: gig-tripping. Η αγορά του music tourism υπολογίστηκε σε 103,7 δισ. δολάρια το 2025 και προβλέπεται να φτάσει τα 330 δισ. ως το 2033. Οι συναυλίες καλύπτουν πάνω από τα μισά. Το κρίσιμο για μια πόλη είναι αλλού: περίπου το 60% της δαπάνης ενός τέτοιου ταξιδιού δεν πηγαίνει στο εισιτήριο. Πηγαίνει σε μεταφορά, διαμονή και εμπειρίες, δηλαδή στην τοπική οικονομία. Στη Βρετανία, οι μεγάλες περιοδείες του 2026 άφησαν κατ’ εκτίμηση 825 εκατ. λίρες σε ξενοδοχεία, εστίαση και city breaks.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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